일본에 팔리는 건 막았으나 간송미술관을 떠날 뻔한 국보

큰사진보기 ▲보물 금동정지원명석가여래삼존입상(좌)과 국보 금동계미명삼존불입상(우) ⓒ 국가유산청 관련사진보기

"소수림왕 2년 전진(前秦. 351~394)의 왕 부견(符堅)이 고구려에 사신을 보냈다. 아울러 전도승 순도(順道)와 불상·경문을 함께 파견해 불교를 전했다."

큰사진보기 ▲보물 금동정지원명석가여래삼존입상. 높이 8.5cm 손바닥 반 정도 크기로 하나의 광배에 세 분의 부처님이 모셔진 ‘일광삼존불’이다 ⓒ 국립부여박물관 관련사진보기

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큰사진보기 ▲보물 금동정지원명석가여래삼존입상. 저 세상에 있는 아내가 좋은 곳에서 극락왕생 하길 염원하는 남편의 애틋한 사랑이 담겨 있다 ⓒ 국가유산청 관련사진보기

큰사진보기 ▲보물 금동정지원명석가여래삼존입상 뒷면. 세상 떠난 아내가 좋을 곳으로 가길 기원하는 16 자의 명문이 새겨져 있다 ⓒ 국가유산청 관련사진보기

큰사진보기 ▲주존불의 머리 위에는 또 한 분의 아주 작은 부처님이 연꽃 속에 앉아 공양하고 있다 ⓒ 국가유산청 관련사진보기

큰사진보기 ▲국보 금동계미명삼존불입상 앞면과 뒷면. 뒷면에 불상을 만든 사연을 17자의 명문으로 새겨 놓았다 ⓒ 국가유산청 관련사진보기

큰사진보기 ▲주존불을 살펴보면 오른손은 손끝이 위로 왼손은 손끝을 아래로 향하고 있다. 손을 펴고 손가락을 위로 향한 수인은 시무외인(施無畏印)이라 한다. 손가락 끝을 아래로 향한 모습의 수인을 여원인(與願印)이라 한다. “두려워마라, 내가 너의 소원을 들어주마”라는 메시지를 전하고 있다 ⓒ 국가유산청 관련사진보기

큰사진보기 ▲국보 금동계미명삼존불입상. 손바닥 하나 보다 조금 더 큰 17.5cm의 크기로 어디로든 이동이 가능한 휴대용 불상이다 ⓒ 국가유산청 관련사진보기

큰사진보기 ▲금동계미명삼존불입상의 뒷면. 17자의 명문이 음각으로 새겨져 있다. 효녀 딸 보화가 돌아가신 아버지를 위해 조성했다는 사연이 새겨져 있다 ⓒ 국가유산청 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 격월간 문화매거진<대동문화> 154호(2026년 5, 6월)에도 실립니다

19세기 영국의 철학자이며 사회학자였던 허버트 스펜서(Herbert Spencer 1820~1903)는 "인간은 삶이 두려워 사회를 만들었고 죽음이 두려워 종교를 만들었다"라는 명언을 남겼다. 인간은 생존과 존재에 대한 두려움 때문에 집단을 이루어 함께 사는 사회(社會)를 형성하고, 태생적 결핍과 유한한 삶에 대한 두려움을 초월하기 위해 종교를 만들었다는 의미로 해석할 수 있겠다.그래서일까. 세상의 모든 종교는 죽음 이후의 세계를 화두로 삼고 있다. 특히 불교에서는 우리 삶의 끝은 죽음이 아니라 끊임없이 순환하는 윤회(輪廻, Samsara)의 과정으로 본다. 비록 육체는 소멸하더라도 생전에 지었던 행위의 결과인 업보(業報, Karma)에 따라 인간이나 동물 등 다른 존재로 다시 태어난다고 믿는다. 이 과정을 고통(苦, Dukkha)이라 간주했으며, 이 순환의 고리에서 벗어나 '열반(涅槃)'에 이르는 것을 궁극적인 목표로 삼고 있다.기원전 5세기경 인도에서 발생한 불교가 중국을 거쳐 한반도에 들어온 건 지금으로부터 1654년 전인 서기 372년 고구려 소수림왕 때의 일이다. <삼국유사>는 불교가 고구려에 전해지는 과정을 이렇게 기록하고 있다.고구려에 불교가 전래된 이후 백제는 384년에 신라는 이보다 140여 년 늦은 527년에 불교를 받아들였다. 불교를 국교로 삼았던 삼국시대 사람들은 불교의 가르침에 따라 살아가는 동안 선업(善業)과 공덕을 쌓으며 고난을 극복하고자 했다. 사찰을 짓고 경배의 대상인 불상을 만들어 극락정토에서 왕생하기를 염원했다.한반도에 불교가 정착하던 6세기 경에는 삼존불상이 크게 유행했다. 삼존불(三尊佛)이란 하나의 광배(光背, 부처의 주위에서 나는 빛을 형상으로 표현한 것)에 세 부처님을 모시는 형태로 '일광삼존불(一光三尊佛)'이라고도 한다. 어느 부처님을 중앙에 모시느냐에 따라서 석가삼존불, 아미타삼존불, 약사삼존불로 구분한다.현재 우리나라 지정문화유산 중에서 불상이 차지하는 비중은 압도적이다. 1700년 불교역사와 무관하지 않다. 그중에서 삼국시대 유행했던 금동삼존불상 2점을 살펴보자. 국보와 보물로 지정된 것으로 중생들이 어디서나 부처님의 설법을 전할 수 있도록 아주 작게 만든 휴대용 불상이다.1919년 일제 강점기 시절, 충남 부여에 있는 부소산성의 사비루(송월대) 근처에서 아주 작은 불상이 하나 발견됐다. 높이 8.5cm 손바닥 반 정도 크기로 하나의 광배에 본존불과 좌우에 보살상을 함께 새겨 넣은 일광삼존불이다. 땅속에 오래 묻혔던 탓으로 왼쪽의 보살상은 상당 부분 파손된 상태다. 정식명칭이 '금동정지원명석가여래삼존입상(金銅鄭智遠銘釋迦如來三尊立像)'이다.6세기에 만들어진 백제 불상으로 중앙에 본존불의 얼굴은 갸름하면서 살이 오른 모습이며 눈·코·입의 윤곽이 뚜렷하다. 광배 뒷면에 16자의 명문이 새겨져 있다. 살펴보면 鄭智遠爲亡妻趙思(정지원위망처조사) 敬造金像(경조금상) 早離三塗(조리삼도).해석하자면, "정지원이 죽은 아내 조사(趙思)를 위하여 금색 불상을 공경하게 조성하오니 빨리 삼도(三塗)를 떠나게 해 주소서"라는 뜻이다. 여기서 삼도는 죽은 뒤 가게 되는 여섯 길(六道) 중 악행을 저지른 사람이 가는 세 길(三道) 즉 지옥도, 축생도, 아귀도를 의미한다. 남편 정지원은 먼저 세상을 떠난 아내 조사가 삼도의 고통에서 벗어나 극락왕생 하기를 염원하는 마음에서 이 불상을 만든 것이다.1500여 년 전 남편 정지원과 아내 조사의 러브스토리가 담겨있는 이 불상은 석가모니불을 주존불로 모시고 있는 석가여래 삼존불상이다. 청동에 금을 입힌 금동불상으로 금빛은 부처를 존엄하고 특별한 존재로 장엄하는 수단이다. 석가모니 부처님의 양 어깨를 감싸고 있는 옷은 U자형의 주름을 지으면서 묵중 하게 흘러내리고 양팔에 걸친 옷자락은 새의 날개깃처럼 양 옆으로 길게 뻗쳐있다.오른손은 어깨까지 들어 올려 '중생들의 두려움을 없애준다'는 의미의 '시무외인(施無畏印)'의 수인(手印)을 취하고 있다. 왼손은 아래로 내려뜨려 '소원을 들어준다'는 '여원인(與願印)'을 취하고 있다. 수인이란 부처님의 손모양을 말하며 각각의 수인은 특정한 의미를 담고 있다. 불상을 감상할 때 수인을 살펴보며 부처님이 손끝으로 전하는 가르침을 알아보는 것도 나름 감상의 포인트가 될 것이다."두려워마라, 내가 너의 소원을 들어주마"라는 메시지를 전하고 있는 주존불 양옆의 협시보살(脇侍菩薩, 주존불을 좌우에서 보좌하는 보살)은 두 손을 모으고 합장하고 있다. 왼쪽의 보살은 거의 파손된 상태로 얼굴만 남아 있는 상태다. 주존불의 머리 위를 보면 또 한 분의 아주 작은 부처님이 연꽃 속에 앉아 공양하고 있다. 눈을 크게 뜨고 봐야만 보이는 디테일의 극치를 보여준다.이 불상은 백제의 수도였던 부여 부소산성에서 발견되었기에 백제의 것으로 보고 있지만, 학계에서는 이 불상의 고향을 두고 의견이 갈린다. 명문에 적힌 '정(鄭)'씨와 '조(趙)'씨는 당시 백제에서는 흔치 않았던 성씨이다. 이 때문에 정지원이 중국에서 온 귀화인이거나 불상 자체가 중국에서 수입된 것이라는 주장도 있다.어찌 됐건, 이 작은 불상에는 1500여 년 전 사랑하는 아내가 죽은 뒤에도 좋은 곳으로 가기를 염원하는 남편의 애틋한 사랑이 담겨 있다. 삼국시대 백제사람들의 내세관과 불교 신앙의 단면을 보여주는 이 불상은 1963년 국가 보물로 지정돼 국립부여박물관이 소장하고 있다.화려한 금빛 불꽃무늬가 새겨진 넓은 광배를 배경으로 중앙에 부처님이 커다란 연꽃이 새겨진 원통형 대좌 위에 서 있다. 전체적으로 광배는 끝이 뾰족한 배(舟) 모양 형태로 불꽃이 타오르는 모양을 가는 선으로 장식했다.본존불 주위 동그란 머리광배와 몸 주변의 광배는 양각으로 도드라지게 새겼고 그 안에 연꽃무늬, 덩굴무늬, 인동초무늬가 새겨져 있다. 양 옆의 협시보살은 삼면관(三面冠)을 쓰고 광배 끝에 매달리듯 연꽃 위에 서 있다.가운데 본존불은 민머리 위에 상투 모양의 육계가 크고 높다. 육계(肉髻)란 부처 정수리에 솟아있는 혹으로 지혜를 상징한다. 부처님은 갸름한 얼굴에 엷은 미소를 머금고 고개를 약간 앞으로 숙이고 있다. 양 어깨를 감싸는 가사에는 V자형 옷주름이 잡혀 있고 좌우로는 새의 깃털처럼 펼쳐져 있다.오른손은 손바닥을 정면으로 하고 손끝이 위로 향하고 있으며 왼손은 손바닥을 펴서 손끝을 아래를 향하고 있다. 앞서 봤던 정지원명 삼존불과 같은 '시무외인'과 '여원인'의 수인을 취하고 있다. 이러한 수인은 삼국시대 불상에서 광범위하게 나타난다고 한다.오랜 시간이 지났음에도 광배와 대좌 등 보존상태가 매우 좋은 편이다. 도금 상태도 광배 뒷면이 조금 벗겨져 있을 뿐 거의 대부분이 원래 그대로 남아 있다. 삼국시대 불교 미술의 정수를 보여주는 유물로 평가받은 '금동계미명삼존불입상(金銅癸未銘三尊佛立像)'이다. 손바닥 하나 보다 조금 더 큰 17.5cm의 크기로 어디로든 이동이 가능한 휴대용 불상이다.이 불상 또한 광배 뒷면에 17자의 명문이 음각으로 새겨져 있다. 癸未年十一月一日(계미년십일월일일) 寶華爲亡父趙ㅇ人造(보화위망부조ㅇ인조). 해석하자면, "계미년 11월 1일 보화(寶華)가 돌아가신 아버지 조ㅇ인(趙ㅇ人)을 위하여 만들었습니다"라는 뜻이다. 여기서 계미년은 불상 제작 양식을 토대로 백제 위덕왕 10년, 서기 563년으로 추정하고 있다.명문에 의해 제작 연대는 명확하지만 출토지가 확실히 밝혀지지 않아 불상의 국적이 고구려와 백제 중 어느 나라인지 의견이 갈라진다. 양식으로 봤을 때 고구려 불상 '금동연가7년명여래입상'과 유사해 고구려 불상으로 보는 견해가 우세하지만, 백제의 불상으로 추정하기도 한다. 그러나 국적에 상관없이 이 불상에는 아버지를 여읜 딸 보화가 저승에 계신 아버지를 사무치게 그리워하는 사부곡이 담겼다는 사실만은 확실하다.보화의 손을 떠난 이 불상은 일제 강점기 시절, 조선인이 소장하고 있었는데 한 일본인이 사겠다고 나섰다. 그러나 소장자는 "일본에 유물을 넘기고 싶지 않다"라고 생각해 간송 전형필 선생에게 연락했고 간송은 이 불상에도 거액을 치렀다고 한다. 1962년 국보로 지정돼 간송미술관이 소장하고 있다.간송미술관의 대표 유물인 이 불상은 간송미술관을 떠날 뻔했다. 2022년 1월 간송미술관은 재정난으로 인해 소장하고 있던 국보 '금동계미명삼존불입상'과 '금동삼존불감'을 경매에 내놨다. 이는 사상 처음으로 국보가 경매에 나온 사례로 문화계의 충격이 컸다. 경매 시작가는 불상이 32억 원, 불감은 28억 원이었다. 전문가들은 불상의 낙찰가를 최대 45억 원으로 예상했다.국립중앙박물관은 연간 39억 원으로 책정된 유물구입비의 한계로 경매에 참여하지 못했다. 개인 수집가들도 세간의 과도한 관심에 따른 부담감으로 입찰에 참여하지 않았다. 결국 보화의 사부곡이 담긴 국보 금동계미명삼존불입상의 경매는 유찰됐고 지금도 간송미술관의 대표 유물로 남아있다.1500년 전 사랑하는 아내를 잃은 남편과 아버지를 여읜 딸의 염원이 담긴 삼국시대 불상은 시간과 공간을 초월하여 오늘의 우리들에게 평범하지만 위대한 지혜의 말씀을 전하고 있다. "아무리 시대가 바뀌어도 변하지 않는 가치가 있다면 그건 바로 '사랑'이다. 그러니 사랑하고 또 사랑하면서 살아가라..."라일락 꽃향기 짙어 가고 산천은 연한 초록으로 물들어 가는 푸른 5월이다. 아름다운 계절과는 달리 세상은 온통 '너 죽고 나 살자'식 아귀다툼으로 가득하다. 불기 2570년 부처님 오신 날과 가정의 달을 맞아 온누리에 부처님의 자비와 사랑이 가득하길 빈다.