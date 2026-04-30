"오월걸상 건립 보장하고, 5·18정신 헌법 전문 수록 응답하라"

큰사진보기 ▲오월걸상대전추진위원회는 30일 대전시청 북문 앞에서 기자회견을 열고 "5·18 정신 계승은 더 이상 미룰 수 없는 과제"라며 "국회와 지방선거 후보들이 오월걸상 건립과 헌법 전문 수록에 대해 책임 있게 응답해야 한다"고 밝혔다. ⓒ 오마이뉴스 장재완 관련사진보기

큰사진보기 ▲오월걸상대전추진위원회는 30일 대전시청 북문 앞에서 기자회견을 열고 "5·18 정신 계승은 더 이상 미룰 수 없는 과제"라며 "국회와 지방선거 후보들이 오월걸상 건립과 헌법 전문 수록에 대해 책임 있게 응답해야 한다"고 밝혔다. ⓒ 오마이뉴스 장재완 관련사진보기

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대전지역 시민사회단체들이 5·18 민주화운동 정신의 헌법 전문 수록과 '오월걸상' 건립 보장을 촉구하며 지방선거 후보자들의 입장 표명을 요구했다.오월걸상대전추진위원회(이하 추진위)는 30일 대전시청 북문 앞에서 기자회견을 열고 "수도권 일극체제뿐 아니라 민주주의의 후퇴를 막기 위해 5·18 정신 계승은 더 이상 미룰 수 없는 과제"라며 "국회와 지방선거 후보들이 책임 있게 응답해야 한다"고 밝혔다.이날 기자회견에 나선 추진위에는 대전지역 시민사회·종교·정당 등 51개 단체가 참여했다. 추진위는 "시민 1000여 명과 150여 단체가 참여해 현재 5500만 원의 건립기금을 모아 조형물 제작이 마무리 단계에 이르렀다"고 설명했다. 문제는 대전시의 부지 사용 허가다.이들은 이날 발표한 기자회견문을 통해 "5·18 민주화운동은 과거가 아니라 현재를 구하는 살아있는 역사"라며 "헌법 전문에 5·18 정신을 명시하는 것이 대한민국 민주주의를 완성하는 길"이라고 주장했다.이어 "국민의힘은 '선거용 개헌'이라는 이유로 반대할 것이 아니라 주권자인 시민의 요구에 따라 국회 표결에 나서야 한다"며 "다가오는 표결에서 분명한 입장을 밝혀야 한다"고 촉구했다.또한 이들은 "대전시는 시민들이 추진하는 오월걸상 건립을 사실상 불허하며 민주주의 가치를 훼손하고 있다"며 "서대전시민광장 내 조형물 건립을 즉각 보장하라"고 요구했다.추진위원회는 제9회 지방선거에 출마하는 대전시장과 중구청장 후보자들에게 공개질의서를 발송하고 답변을 기다리고 있다고 밝혔다.공개 질의에는 ▲5·18 민주화운동 정신의 헌법 전문 수록 찬반 ▲대전시 차원의 기념 사업 및 지원 의향 ▲오월걸상 건립 보장 여부 등이 포함됐으며, 향후 후보자 답변을 공개할 계획이다.이날 발언에 나선 김창근 대전충청5·18민주유공자회 회장은 "5·18 정신은 독재와 내란을 막아낸 민중의 힘"이라며 "오월걸상 건립은 그 정신을 시민 일상에 새기는 과정이다. 대전시의 반대는 민주주의 역사에 역행하는 행태"라고 목소리를 높였다.또한 김율현 대전민중의힘 상임대표는 "오월걸상은 시민이 일상에서 민주주의를 기억하는 공간"이라고 규정한 뒤 "대전시는 건립을 막을 이유가 없다. 즉각 건립을 보장해야 한다"고 주장했다. 아울러 그는 "지방선거 후보들도 건립 약속을 분명히 해야 한다"고 요구했다.문성호 대전시민사회단체연대회의 공동대표는 "광주민중항쟁 46년이 지났지만, 여전히 민주주의는 위협받고 있다"며 "이제는 민중이 주인이 되는 사회로 나아가기 위한 결단이 필요하다"고 강조했다.이날 참가자들은 "내란청산 민주수호 오월걸상 건립 보장하라", "5.18민주화운동 헌법전문 수록 국회는 응답하라" 등의 구호를 외치며 결의를 다졌다.