국가는 장병의 죽음을 책임지는 주체여야 한다

글쓴이는 고 곽진수 중위의 어머니로, 이 기사는 2024년 1월 1일 UAE 아크부대 파병 중 발생한 곽 중위 사망 사건과 관련하여 유가족이 국방부·육군본부 등을 상대로 진행해 온 정보공개청구 및 국민신문고 민원 과정에서 확보한 자료를 바탕으로 작성되었습니다.



특히 국방부 조사본부 전사망민원조사단과의 통화 내용, 문자 안내, 공식 민원 회신 등을 종합적으로 검토하여 재조사 절차의 진행 현황과 구조적 문제를 확인하고자 하였습니다. 본 기사는 개별 사건의 경위를 넘어, 군 사망사건 재조사 절차와 관련된 제도 운영 실태를 공익적 관점에서 점검하기 위해 작성되었습니다.

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큰사진보기 ▲전사망민원조사단 재조사 진행 현황국방부조사본부 전사망민원조사단 재조사 진행 상황을 국방부 회신 및 담당 조사관 안내 내용을 바탕으로 정리한 이미지 ⓒ 故 곽진수 중위 유가족 제공 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 글은 UAE 아크부대 파병 중 사망한 故 곽진수 중위의 유가족이 직접 작성한 글입니다.

고인의 이름이 기억 속에서 사라지지 않기를 바라며, 이 글이 군 사망사건 이후의 장병들의 권리구제와 제도 개선에 대한 논의로 이어지기를 바랍니다.

UAE 아크부대 22진으로 해외파병 중 사망한 장병의 재조사 절차는 유가족에게는 단순한 행정 절차가 아니라 진실을 확인하고 권리를 회복하기 위한 마지막 과정이다. 그러나 실제로 재조사를 신청한 이후 유가족이 마주한 현실은 기대와는 다르다.국방부 조사본부 전사망민원조사단은 유가족에게 여러 차례 "공감한다", "기관에서도 관심을 갖고 있다", "최대한 신속하게 착수될 수 있도록 하겠다"고 말해 왔다. 그러나 그 말 뒤에는 늘 같은 설명이 따라붙었다. "앞서 접수된 사건이 있다", "인력이 부족하다", "양해해 달라"는 말이었다.유가족 입장에서는 이 말이 더 이상 위로나 설명으로 들리지 않는다. 국가가 해야 할 일을 제때 하지 못하는 이유를 왜 유가족이 이해하고 감당해야 하는지 묻지 않을 수 없다.지난 4월 29일, 담당 조사관은 문자로 자신을 "고 곽진수 중위 사건 재조사를 담당하고 있는 조사관"이라고 밝히며, 현재 사건이 본인이 맡은 사건 가운데 "7번째"이고 "1건당 약 2~3개월이 소요된다"고 안내했다. 담당자가 지정되었음에도 실질적인 재조사는 아직 순번 대기 상태라는 뜻이었다.이어진 통화에서 조사관은 "아직 기록 검토도 하지 않은 상태"이며 "앞선 사건이 먼저 진행되어야 이 사건도 진행된다"고 설명했다. 유가족이 현재 보험 관련 민사소송을 진행 중이고, 재조사 지연이 직접적인 법적 불이익으로 이어지고 있다고 설명했음에도, 돌아온 답은 사실상 '공감하지만 기다려 달라'는 취지였다.통화에서 더 분명해진 사실도 있다. 조사단 관계자는 "국방부 전체에서도 이 건을 인지하고 있다"고 설명하면서도, 동시에 "접수 건수에 비해 담당 인력이 제한되어 있다"고 밝혔다. 즉, 이 사건은 몰라서 미뤄진 것이 아니라, 알고 있으면서도 구조적으로 뒤로 밀리고 있는 상태라는 의미다.문제는 이 기다림이 단순한 불편이 아니라는 점이다. 현재 유가족은 국방부 단체보험과 관련한 보험금 지급 거부 이후 민사소송을 진행 중이다. 그런데 보험사는 기존 1차 수사 결과를 근거로 지급 여부를 판단하고 있고, 해외 파병 중 발생한 사망 사건에서 유가족이 독자적으로 핵심 자료를 확보하는 것은 사실상 불가능에 가깝다. 재조사가 지연될수록 유가족은 다툼이 있는 기존 수사 결과를 전제로 소송을 이어가야 하는 구조에 놓이는 것이다.유가족은 통화에서 이렇게 호소했다."모든 자료는 국방부에 있고, 유가족은 수사 결과밖에 증명할 수 없다." 이 말은 단순한 감정이 아니다. 현재 구조가 어떻게 작동하고 있는지를 보여주는 핵심이다. 자료는 국가가 보유하고, 판단도 국가가 했지만, 그 결과를 뒤집기 위한 입증 책임은 유가족에게 넘어와 있다. 결국 사실상 국가가 조사와 판단을 독점하고 있음에도, 그 결과에 대한 책임은 유가족에게 남겨진다.전사망민원조사단은 공식 회신에서 면담, 참고인 조사, 관계기관 사실조회, 자료 요청, 필요 시 외부 자문 등 재조사 절차를 안내하고 있다. 그러나 유가족에게 중요한 것은 절차의 이름이 아니라 언제 시작되는지, 그리고 시작 전이라도 어떤 조치를 할 수 있는지다. 이 핵심 질문에 대해서는 여전히 구체적인 답이 없다.더 이해하기 어려운 것은, 국방부 내부의 인력 부족과 예산 부족 문제가 왜 반복해서 유가족에게 설명되고, 왜 유가족에게 양해를 구하는 방식으로 전달되느냐는 점이다. 인력과 예산은 유가족이 책임질 문제가 아니다. 그것은 국방부가 조직 내부에서 해결해야 할 문제이며, 필요하다면 장관에게 보고하고 국회에 설명하며 제도를 개선해야 할 사안이다. 유가족은 아들을 국가에 보냈지, 국가 조직의 부족함을 대신 감내하겠다고 동의한 적이 없다.특히 '국방민원 처리에 관한 훈령' 제20조 제5항은 "처리주무부서의 장은 국민신문고로부터 배정받은 민원을 처리할 담당자를 지체 없이 지정하고 다른 업무에 우선하여 처리하게 하여야 한다"고 명시하고 있다. 그러나 현실에서는 담당자를 지정해 놓고도 "7번째 순번", "1건당 2~3개월", "기록 검토 전"이라는 설명만 반복된다. 훈령은 '지체 없이'와 '우선 처리'를 분명히 규정하지만, 유가족이 체감하는 현실은 장기 대기다.또한 같은 훈령 제24조는 고충민원에 대해 "관리계획을 수립·시행"하고, 효율적인 해결을 위해 "민원조정위원회 안건으로 상정"할 수 있다고 정하고 있다. 본 사안처럼 유가족이 민사소송 등 권리구제 절차에서 직접 손해를 입고 있는 경우야말로 단순 일반민원이 아니라 고충민원으로 별도 관리계획이 수립되어야 할 사안이다. 그러나 현재 유가족이 받은 안내는 '순번'과 '대기'뿐이다.이쯤 되면 묻지 않을 수 없다. 국방부는 왜 유가족에게 "이해해 달라", "양해해 달라"는 말을 반복하는가. 왜 담당자들은 유가족에게 사과하고 시간을 요청하면서, 정작 조직의 상부에는 인력과 예산, 우선순위 조정을 요구하는 구조를 보여주지 못하는가. 왜 문서 답변에서는 절차와 의지를 말하면서, 실제 문자와 통화에서는 순번과 대기만 설명하는가. 유가족 입장에서는 이러한 반복이 사실상 희망고문으로 느껴질 수밖에 없다.통화에서 유가족은 "우리는 지금 허공에 대고 울부짖고 있는 것과 같다"고 말했다. 이 표현은 과장이 아니다. 여러 기관이 나뉘어 각자의 역할만을 설명하는 사이, 유가족은 어느 한 곳에서도 실질적인 해결을 받지 못한 채 홀로 남겨져 있다.유가족은 현재 국방부 검찰단에 재수사 요청을 준비하고 있으며, 중앙전공사상심사위원회 순직 2형 재심의와 국민권익위원회, 국회를 통한 절차도 병행하여 진행 중이다. 국가는 장병의 죽음을 설명하는 주체가 아니라 책임지는 주체여야 한다. 특히 국가의 판단과 조사로 인해 유가족의 권리구제와 직결된 문제가 발생하고 있다면, "기다리라"는 말이 아니라 "지금 무엇을 하겠다"는 답이 먼저 나와야 한다.유가족은 더 이상 국방부의 사정을 이해해 줄 여력이 없다. 이제 필요한 것은 변명과 양해가 아니라, 즉시 재조사 착수와 제도 개선, 그리고 책임 있는 확답이다. 재조사 지연으로 인해 발생하는 현실적 손해를 줄이기 위한 인력·예산·우선처리 기준과 중간조치 계획을 국방부가 먼저 제시해야 한다. 유가족에게 양해를 구할 것이 아니라, 그 문제를 해결할 책임 있는 행동이 먼저다.이제는 유가족이 국가를 이해할 차례가 아니라,국가가 유가족의 현실을 이해하고 책임 있게 움직일 차례다.