GH, 산업 인프라 통합 마스터플랜 착수…'수요자 중심' 산업지도 재편 시동

큰사진보기 ▲김용진 경기주택도시공사(GH) 사장이 30일 '산업단지 및 지식산업센터 마스터플랜' 수립을 위한 착수보고회에서 발언하고 있다. ⓒ 경기주택도시공사 관련사진보기

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큰사진보기 ▲경기주택도시공사(사장 김용진, GH)가 30일 ‘경기 31 파트너스’를 통해 확보한 시군별 산업 수요 데이터를 바탕으로 마스터플랜 착수보고회를 개최했다. ⓒ 경기주택도시공사 관련사진보기

경기주택도시공사(GH)가 산업단지와 지식산업센터를 아우르는 통합 마스터플랜 수립에 착수했다. 경기도 전역의 산업 구조를 '수요자 중심'으로 재편하겠다는 전략으로, 김용진 GH 사장이 추진 중인 'GH Bridge 2030 행동계획'을 구체화하는 첫 실행 프로젝트라는 점에서 주목된다.GH는 30일 '경기 31 파트너스'를 통해 확보한 시군별 산업 수요 데이터를 바탕으로 마스터플랜 착수보고회를 개최하고, 관련 용역을 본격적으로 추진한다고 밝혔다. 이번 계획은 산업입지 공급을 넘어 기업 성장과 지역 산업 생태계까지 함께 설계하는 '통합 전략'이라는 점에서 기존 개발 방식과 차별화된다.이번 마스터플랜의 핵심은 '공급자 중심'에서 '수요자 중심'으로의 전환이다. 그동안 산업단지와 지식산업센터는 일정 규모의 부지를 조성하거나 시설을 공급하는 데 초점이 맞춰졌다면, 앞으로는 기업 수요와 지역 산업 특성을 반영한 맞춤형 공급이 이뤄질 전망이다.산업단지 부문에서는 경기연구원과 협력해 2030년까지 권역별·시군별 산업 수요를 분석하고, 이를 토대로 사업 우선순위와 중장기 로드맵을 마련한다. 특히 노후 산업단지는 단순 정비 수준을 넘어 신규 사업 모델을 도입해 공공 주도의 공급 체계를 재정립하는 방향으로 추진된다.지식산업센터 역시 변화가 예상된다. 최근 민간 중심 공급 확대에 따른 미분양과 공실 문제가 이어지는 상황에서, GH는 수요 기반 공급 전략을 통해 시장 불균형 해소에 나선다. 단순한 공간 제공을 넘어 창업 지원 프로그램, 기업 간 협력 플랫폼 구축 등을 결합한 '성장 지원형 인프라'로 전환하는 것이 핵심이다.GH는 이번 계획을 통해 'GH형 지식산업센터'라는 새로운 공공 모델을 구축할 방침이다. 이는 단순 시설 공급을 넘어 기업 성장과 네트워크 형성까지 지원하는 산업 플랫폼 개념에 가깝다.이 같은 접근은 '경기 31 파트너스'를 기반으로 한다. GH는 도내 31개 시군과 협력체계를 구축하고, 지난 2월부터 각 지자체를 직접 방문해 산업 현안과 수요를 청취해 왔다. 앞으로는 입지 타당성 지원(컨설팅), 정책 공유(워크숍), 우수 사례 탐사(인사이트) 등 다양한 프로그램을 통해 협력 수준을 높일 계획이다.현장에서 수집된 데이터와 지자체 의견은 마스터플랜에 직접 반영된다. 이는 탁상행정이 아닌 '현장 밀착형 정책 설계'라는 점에서 실효성을 높이려는 시도로 해석된다.이번 마스터플랜은 단순한 개별 사업이 아니라 'GH Bridge 2030 행동계획'의 핵심 실행 과제다. 'GH Bridge 2030'은 GH가 기존의 주거·도시개발 중심 기관을 넘어 산업과 경제, 지역 혁신을 연결하는 플랫폼 기관으로 도약하겠다는 중장기 비전이다.'Bridge'라는 이름처럼 공공과 민간, 지역과 산업, 공급과 수요를 연결하는 것이 핵심 개념이다. 이를 위해 GH는 산업단지 고도화, 기업 지원형 인프라 구축, 지역 맞춤형 개발 전략 등을 주요 축으로 설정하고 단계적으로 추진하고 있다.결국 이번 마스터플랜은 이러한 전략을 현장에서 구현하는 첫 대형 프로젝트로, 공공이 산업 정책에서 어떤 역할을 수행할 것인지 방향성을 제시하는 시험대가 될 것으로 보인다.김용진 사장은 "정부의 비수도권 우선 배치 정책 등 급변하는 환경 속에서 경기도 산업 경쟁력을 지키기 위해서는 공공의 선제적 역할이 중요하다"며 "도민과 시군의 목소리를 반영한 체계적인 마스터플랜을 통해 GH 산업 인프라의 명확한 방향성을 제시하겠다"고 밝혔다.수도권 산업 정책이 변화의 기로에 선 가운데, GH의 이번 시도가 실제 산업 생태계 재편으로 이어질지 주목된다. '수요 기반', '현장 중심', '통합 전략'이라는 세 가지 키워드를 전면에 내세운 이번 계획은 공공 개발기관의 역할이 단순 공급자를 넘어 '산업 플랫폼 설계자'로 확장되고 있음을 보여주는 사례로 평가된다.