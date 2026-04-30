'채해병' 수사 공수처 검사 "'인력 줄이라'던 부장검사, 윤석열 '형님'이라 불러"

고위공직자범죄수사처(공수처) 채해병 사건의 수사검사가 지휘부로부터 '수사인력을 감축하라'는 등의 지시를 받아 "사표를 내겠다"고 항의했다는 법정 증언이 나왔다. 또 수사를 방해한 지휘부가 윤석열·김건희와의 친분을 드러내는 듯한 발언도 했다고 증언했다.
서울중앙지방법원 형사합의23부(재판장 오세용 부장판사)는 30일 오전 공수처 수사방해 사건 2차 공판을 열었다. 이날 재판에는 윤석열 정부 시기 공수처에서 채해병 사망사건 및 수사외압 의혹의 주임검사였던 차정현 수사4부장검사가 증인으로 출석했다.
이 사건 공소사실은 ▲ 2024년 김선규·송창진 전 부장검사가 공수처장·차장 직무대행으로서 채 해병 수사외압 사건 수사를 방해했고(직권남용권리행사방해) ▲ 송창진 전 부장검사는 같은 해 7월 국회 법제사법위원회 청문회에서 허위 증언을 했으며(국회증언감정법 위반) ▲ 이후 오동운 공수처장·이재승 차장·박석일 전 부장검사는 송창진 위증 사건을 방치했다는 것(직무유기)이다.
"수사인력 감축 지시, 차라리 사표내겠다고 했다" - "속기사 2명도 보충해줘"
차 부장검사는 당시 공수처장 직무대행이었던 김선규 전 수사1부장검사 등이 수사를 조직적으로 방해했다고 증언했다.
채해병특검(특별검사 이명현)은 차 부장검사에게 "여운국(당시 공수처 차장) 퇴임식 이후 김 전 부장검사로부터 수사4부의 인원을 줄이라는 지시를 받고, 같은날 수사팀의 박아무개 검사 전보를 지시 받았나"라고 물었다. 차 부장검사는 "(김 전 부장검사가 처장) 직무대행을 한 첫날 지시한 것으로 기억하나 이뤄지지 않았다"고 단답했다.
이에 특검은 "2024년 1월 29일 김 전 부장검사가 업무보고회의에서 수사4부의 인원감축을 지시하자 (사건 수사를 지휘했던) 이대환 수사3부장검사가 '직을 걸겠다'는 취지의 성명서를 낭독하지 않았나"라고 구체적으로 물었다. 차 부장검사는 "그렇다"며 "제가 '사표내겠다'고 하니 이 부장검사가 대신 성명서를 읽고 사표내겠다고 한 것"이라고 답했다.
차 부장검사는 "저희 (부서에) 사건이 많은데 (지휘부는) 수사팀을 줄인다는 건데, 이대로면 수사할 수 없다"며 "위 문건은 (저의) 임기가 두세 달 남았을 때 작성된 것으로 (대통령실 압수수색 등을 위해 청구하려는) 영장 결재가 안 되니 '그렇다면 사표라도 내는 게 낫지 않냐'는 (심정으로 의사를 표한 것)"이라고 설명했다.
반면 김 전 부장검사 측은 "이른바 '이대환 성명서' 후 수사4부의 규모를 줄이라는 지시를 받은 걸 수사방해 시작의 근거로 주장하고 있는데, 당시 수사3부의 검사 3명이 동시에 사표를 내 (검사가) 2명밖에 없지 않았나"라고 반문했다. 그러면서"(수사4부에) 포렌식 분석 (업무 과중을) 줄이기 위해 속기사 2명도 보충했다"고 강조했다.
차 부장검사는 "(수사3부의) 구체적인 인원은 모른다"면서도 "3부의 인원이 적든 많든 4부가 맡은 사건이 많으므로 기계적 비교가 어렵다"고 반박했다.
"22대 총선 전 관련자 소환조사 말라고 지시 내려와" - "대책회의도 안 해"
차 부장검사는 '총선 전 사건 관련자를 소환하지 말라'는 지시도 전달받았다고 했다. 그는 "2024년 2월 김 전 부장검사로부터 '(2024년 4월 22대) 총선 전까지 채해병 사건 소환조사를 하지 말라'는 지시를 이대환 부장검사를 통해 전달받았다"며 "'누구 좋으라고 그러냐, 수화기도 들지 말라'고 했다"고 밝혔다.
김 전 부장검사의 변호인은 "총선 전 소환조사 금지를 지시했다면 (조직의) 명운을 좌우하는 중대한 지시"라며 "(지시가 하달됐다면) 곧바로 수사4부가 대책회의를 할 법도 한데 안 했다"고 따져물었다. 지난달 14일 열린 이 사건 1차 공판 때는 "김 전 부장검사가 총선 전 소환조사를 금지하는 지시를 한 바가 없다"고 강조하기도 했다. 이에 대해 차 부장검사는 "이 부장검사와만 논의했을 뿐 수사관 전체 (회의는) 안 했다"고 답했다.
김 전 부장검사 등이 전직 대통령 윤석열 부부와의 친분을 과시하는 듯한 발언을 했다는 증언도 나왔다. 차 부장검사는 "김 전 부장검사의 경우 (전직 대통령) 윤석열과 (그의 부인) 김건희씨를 '형님, 형수님'이라고 부르는 걸 몇 번 들었다"며 "친분이 있나 싶었다"고 말했다.