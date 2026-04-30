'채해병' 수사 공수처 검사 "'인력 줄이라'던 부장검사, 윤석열 '형님'이라 불러"

큰사진보기 ▲2024년 12월 26일 경기도 과천시 고위공직자범죄수사처의 모습이다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲오동운 고위공직자범죄수사처(공수처) 처장이 30일 오전 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 순직 해병 사건 수사 방해 혐의 공판에 출석하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

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큰사진보기 ▲2023년 1월 20일 스위스 방문을 마친 전직 대통령 윤석열 대통령과 그의 배우자 김건희가 취리히국제공항에서 공군 1호기에 탑승, 환송객들에게 인사하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

고위공직자범죄수사처(공수처) 채해병 사건의 수사검사가 지휘부로부터 '수사인력을 감축하라'는 등의 지시를 받아 "사표를 내겠다"고 항의했다는 법정 증언이 나왔다. 또 수사를 방해한 지휘부가 윤석열·김건희와의 친분을 드러내는 듯한 발언도 했다고 증언했다.서울중앙지방법원 형사합의23부(재판장 오세용 부장판사)는 30일 오전 공수처 수사방해 사건 2차 공판을 열었다. 이날 재판에는 윤석열 정부 시기 공수처에서 채해병 사망사건 및 수사외압 의혹의 주임검사였던 차정현 수사4부장검사가 증인으로 출석했다.이 사건 공소사실은 ▲ 2024년 김선규·송창진 전 부장검사가 공수처장·차장 직무대행으로서 채 해병 수사외압 사건 수사를 방해했고(직권남용권리행사방해) ▲ 송창진 전 부장검사는 같은 해 7월 국회 법제사법위원회 청문회에서 허위 증언을 했으며(국회증언감정법 위반) ▲ 이후 오동운 공수처장·이재승 차장·박석일 전 부장검사는 송창진 위증 사건을 방치했다는 것(직무유기)이다.차 부장검사는 당시 공수처장 직무대행이었던 김선규 전 수사1부장검사 등이 수사를 조직적으로 방해했다고 증언했다.채해병특검(특별검사 이명현)은 차 부장검사에게 "여운국(당시 공수처 차장) 퇴임식 이후 김 전 부장검사로부터 수사4부의 인원을 줄이라는 지시를 받고, 같은날 수사팀의 박아무개 검사 전보를 지시 받았나"라고 물었다. 차 부장검사는 "(김 전 부장검사가 처장) 직무대행을 한 첫날 지시한 것으로 기억하나 이뤄지지 않았다"고 단답했다.이에 특검은 "2024년 1월 29일 김 전 부장검사가 업무보고회의에서 수사4부의 인원감축을 지시하자 (사건 수사를 지휘했던) 이대환 수사3부장검사가 '직을 걸겠다'는 취지의 성명서를 낭독하지 않았나"라고 구체적으로 물었다. 차 부장검사는 "그렇다"며 "제가 '사표내겠다'고 하니 이 부장검사가 대신 성명서를 읽고 사표내겠다고 한 것"이라고 답했다.차 부장검사는 "저희 (부서에) 사건이 많은데 (지휘부는) 수사팀을 줄인다는 건데, 이대로면 수사할 수 없다"며 "위 문건은 (저의) 임기가 두세 달 남았을 때 작성된 것으로 (대통령실 압수수색 등을 위해 청구하려는) 영장 결재가 안 되니 '그렇다면 사표라도 내는 게 낫지 않냐'는 (심정으로 의사를 표한 것)"이라고 설명했다.반면 김 전 부장검사 측은 "이른바 '이대환 성명서' 후 수사4부의 규모를 줄이라는 지시를 받은 걸 수사방해 시작의 근거로 주장하고 있는데, 당시 수사3부의 검사 3명이 동시에 사표를 내 (검사가) 2명밖에 없지 않았나"라고 반문했다. 그러면서"(수사4부에) 포렌식 분석 (업무 과중을) 줄이기 위해 속기사 2명도 보충했다"고 강조했다.차 부장검사는 "(수사3부의) 구체적인 인원은 모른다"면서도 "3부의 인원이 적든 많든 4부가 맡은 사건이 많으므로 기계적 비교가 어렵다"고 반박했다.차 부장검사는 '총선 전 사건 관련자를 소환하지 말라'는 지시도 전달받았다고 했다. 그는 "2024년 2월 김 전 부장검사로부터 '(2024년 4월 22대) 총선 전까지 채해병 사건 소환조사를 하지 말라'는 지시를 이대환 부장검사를 통해 전달받았다"며 "'누구 좋으라고 그러냐, 수화기도 들지 말라'고 했다"고 밝혔다.김 전 부장검사의 변호인은 "총선 전 소환조사 금지를 지시했다면 (조직의) 명운을 좌우하는 중대한 지시"라며 "(지시가 하달됐다면) 곧바로 수사4부가 대책회의를 할 법도 한데 안 했다"고 따져물었다. 지난달 14일 열린 이 사건 1차 공판 때는 "김 전 부장검사가 총선 전 소환조사를 금지하는 지시를 한 바가 없다"고 강조하기도 했다. 이에 대해 차 부장검사는 "이 부장검사와만 논의했을 뿐 수사관 전체 (회의는) 안 했다"고 답했다.김 전 부장검사 등이 전직 대통령 윤석열 부부와의 친분을 과시하는 듯한 발언을 했다는 증언도 나왔다. 차 부장검사는 "김 전 부장검사의 경우 (전직 대통령) 윤석열과 (그의 부인) 김건희씨를 '형님, 형수님'이라고 부르는 걸 몇 번 들었다"며 "친분이 있나 싶었다"고 말했다.