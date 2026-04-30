산업중심 충남, 정의로운 노동전환이 필요하다

큰사진보기 ▲충남 태안군에 위치한 한국서부발전(주) 본사 전경 ⓒ 서부발전제공 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 메가충청에도 실립니다.

충청남도는 제조업이 지역 경제의 뼈대를 이루는 곳이다. 충남이 제조업의 중심이 된 이유는 물류 등 입지 조건이 양호한 탓도 있고, 많은 대학이 있어 인적자원의 공급이 용이한 측면도 있고, 지역균형발전의 수도권 규제 영향으로 비수도권 효과를 누린 측면도 있다.이러한 이유로 충남 서해안을 따라 보령부터 당진까지 화력발전소가 줄지어 설립되었고, 자동차 부품회사들이 천안, 아산, 예산, 당진 등 충남 북부지역을 중심으로 자리 잡았다. 한편 서산의 대산을 중심으로 대규모 석유화학 단지가, 당진을 중심으로 현대제철을 비롯한 많은 철강회사들이 위치하고 있다.이들 화력발전과 자동차 산업은 기후위기 차원에서 폐쇄 혹은 산업전환이 예정되어 있고, 대표적 탄소배출산업인 석유화학과 철강산업은 구조조정, 합병 등에 직면해 있다. 네 개 산업 모두 다 정의로운 노동전환이 요구되는 대표적 산업들이다. 한 마디로 충남은 산업전환의 거대한 물결 속에서 정의로운 노동전환이 요동치는 지역이다.물론 화력발전은 충남(29기) 만큼은 아니지만 경남(14기), 강원(10기), 인천(6기) 등에도 있다. 자동차 부품산업은 울산을 비롯한 경주 등 영남지역에도 널리 퍼져 있다. 석유화학은 여수, 울산에, 철강은 포항, 광양에도 밀집해 있다. 각각 지역 특화이며 산업전환에 따른 지역위기가 고조되고 있다. 충남 노동전환의 문제는 한 지역에 4개의 노동전환 대상 산업들이 밀집되어 있다는 것이다. 충청남도는 향후 우리나라의 정의로운 노동전환이 어떻게 될지 판정하는 리트머스 시험지 같은 역할을 하는 곳이다.정의로운 노동전환에 대하여 지방정부 및 지역의 노사가 할 수 있는 역할이 있을까? 산업전환이나 노동전환은 중앙정부의 역할이 중요하고, 그 논의도 해당 산업의 노사와 중앙정부가 해야 하는 것으로 알려져 왔고 또 그렇게 접근해 온 게 사실이다. 중앙정부 일변도의 정책을 하다 보니 현장 노동자들이 체감하는 정책이 미흡하고 지역 특수성을 반영하지 못하는 경우가 많았다. 그래서 많은 지방정부가 나름의 노동정책을 계획하고 실천하고 있다.정의로운 노동전환을 위하여 충남 지방정부 및 지역사회가 할 수 있는 역할은 생각보다 많다. 첫 째는 충남 노동정책에 정의로운 노동전환 실현을 구체화하는 것이다. 지방정부 노동정책은 중앙정부 예산처럼 대규모 투자가 이루어지지 않지만 전환 노동자의 필요에 따라 체감형으로 정책실현이 가능하다.둘째는 현장 노동자부터 시작하여 촘촘하고 중층적인 대화 채널을 구성하는 것이다. 이럴 경우 현장과 정책을 연결할 수 있다. 셋째 방법은 중앙정부의 정책에 매칭하여 지역의 수요를 발굴하여 연결하는 정책이 가능하다는 것이다. 흔히들 깔때기 방식이라고 하는 것으로, 중앙정부 예산을 지역의 필요에 적절하게 매칭하여 실효성 있게 사용할 수 있도록 하는 것이다. 세 가지 방식을 구체적으로 살펴보면 다음과 같다.첫째, 정의로운 전환기금의 확대와 재단 설치를 제안한다. 정의로운 노동전환 중심의 노동정책 수립과 실천이 우선적으로 진행되어야 한다. 이러한 정책의 안정적 추진을 위하여 광역 및 기초지자체, 발전사가 출연하는 현재의 정의로운 전환기금을 4개 산업과 해당 기초지자체를 포괄하는 정의로운 노동전환기금으로 확대 개편해야 한다. 이후 이를 운영할 노동전환지원 재단을 안정적 법적 기반에 근거하여 독립적으로 운영되도록 설립하는 것이다. 이에 근거하여 다양한 노동전환지원센터나 다양한 노동전환 프로그램을 실천할 수 있도록 한다.둘째, 정의로운 노동전환의 이력 플랫폼을 제안한다. 정의로운 전환을 실현하기 위하여 가장 중요한 것은 전환의 대상이 누구인지, 얼마나 되는지를 정확히 파악하는 것이다. 전환 지원이 필요한 노동자가 지원 체계 바깥에 놓이는 사태를 막기 위해서는, 전환대상자를 사전에 확인하고 이직·전직 경과를 체계적으로 관리하는 등록 플랫폼이 필요하다. 이에 가칭 '희망이음플랫폼' 구축을 제안한다.이 플랫폼은 전환대상자의 자발적 등록을 기반으로 직종·연령·기능·희망 전직 분야 등 이력을 관리하고, 훈련·취업 연계·생활 지원 등 전환 지원 서비스와 연결하는 통합 관리 체계로 설계되어야 한다. 아울러 사업장별·지역별 전환 위험도를 시각화한 고용전환 위기 지도를 함께 작성하여, 위기가 집중되는 지역과 직종에 선제적으로 자원을 배분하는 근거로 활용해야 한다. 전환대상자의 참여와 당사자 확인이 플랫폼의 실효성을 좌우하는 만큼, 노동조합과 노동단체를 통한 등록 안내와 홍보가 병행되어야 한다.셋째, 당사자가 참여하는 촘촘하고 중층적인 거버넌스를 통하여 노동전환 현장의 목소리를 반영할 것을 제안한다. 충남의 화력발전, 자동차부품, 석유화학, 제철철강의 4개 산업에 대하여 각 산업별 정의로운 노동전환 협의체를 구성하여 운영하는 것이다. 협의체에는 양대노총과 관련 기업, 충남도청의 관련 부처 및 기초지자체, 전문가 및 지역 시민단체가 포함되도록 한다. 노사정이 공동으로 산업전환 및 노동전환에 대응하여 머리를 맞대는 테이블을 구성하는 것이다.민선 9기에서는 전환정책 추진 과정에서 당사자 참여를 보다 넓고 안정적으로 보장하는 방향으로 제도를 정비해야 한다. 위원회 구성에 있어서는 '노력하여야 한다'는 수준에 머무는 당사자 참여 조항을, 발전·석유화학·철강 노동자는 물론 하청·재하청 노동자와 지역 주민을 포함한 광범위한 이해 당사자들의 참여를 실질적으로 보장하는 의무 규정으로 강화해야 한다. 아울러 위원회 심의 결과와 기본계획 이행평가 결과를 정기적으로 공개하고, 당사자들이 이를 확인하고 의견을 제기할 수 있는 환류 체계를 조례에 명문화해야 한다.넷째, 충남 지방정부에 정의로운 노동전환의 통합적 기능을 갖춘 노동국 설치를 제안한다. 중앙정부도 정의로운 전환 관련하여 많은 정책과 예산을 수립하여 집행하고 있다. 중앙정부 정책에 대해서는 흔히 실효성 논의가 뒤따른다. 이는 지방정부의 전달체계가 도민위주가 아니라 중앙정부 행정체계에 따라 움직이기 때문이다.현재 충남의 정의로운 전환 관련 업무는 에너지·산업 담당 부서를 중심으로 추진되고 있다. 문제를 산업정책의 관점에서 다루는 것은 자연스러운 출발이었으나, 전환의 핵심은 결국 노동자의 고용과 생활 문제이다. 에너지부서, 산업부서, 일자리 및 노동부서에 각각 내려오는 중앙정부 예산을 깔때기처럼 모아서 현장에 접목하는 행정이 필요하다. 따라서 에너지 및 산업부서와 노동부서 사이의 칸막이 속에서 전환 노동자 지원이 정책의 사각지대에 놓이는 상황은 구조적으로 개선되어야 한다. 즉, 정의로운 전환 관련 업무에서 노동부서가 실질적인 역할을 담당하는 체계로 전환되어야 하며, 이를 위하여 정의로운 노동전환 기능이 강화된 노동국의 신설이 필요하다.충남에서 정의로운 전환은 장기적 전망을 가지고 접근해야 하는 정책이자 사업이다. 우선적으로 필요한 인프라 구축 차원에서 정의로운 전환기금과 재단, 전환노동자 이력 플랫폼, 촘촘하고 중층적인 당사자 참여 거버넌스, 그리고 지방정부의 노동행정 강화를 당장 필요한 공약으로 제시하였다. 아울러 이를 뒷받침할 안정적이고 지속적인 현장 연구자 육성과 연구 체계도 필요하다. 전환 노동자의 고용 변화, 지역 경제 영향, 지원 정책의 효과 등을 장기적으로 추적하는 종단 연구가 정례화되어, 충남형 전환 정책의 누적된 경험과 데이터가 정책 자산으로 쌓여가도록 해야 한다.