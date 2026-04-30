'영입 3호' 김성범 "세계로 뻗어가는 서귀포 만들겠다"

큰사진보기 ▲입당환영민주당 인재영입식에서 꽃다발을 받고 환영을 받는 김성범 전 해양수산부 차관 ⓒ 김성범 전 차관 제공 관련사진보기

큰사진보기 ▲민주당 입당더불어민주당 인재영입식에서 민주당 점퍼를 들어보이는 정청래 당대표와 김성범 전 해수부차관 ⓒ 김성범 전 해수부차관 제공 관련사진보기

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큰사진보기 ▲기념촬영김성범 전 해수부차관의 민주당 인재영입식에서 기념촬영 하는 참가자들 ⓒ 김성범 전 해수부차관 제공 관련사진보기

더불어민주당은 6·3 국회의원 보궐선거를 앞두고 김성범 전 해양수산부 차관을 영입 인재 제3호로 전격 발표했다.30일 오전 11시 국회본청 더불어민주당 당대표실에서 열린 환영식에서 정청래 당대표는 김 전 차관을 가리켜 "서귀포에서 나고 자란 '고향사랑상품권' 같은 사람"이라며 "해양수산 행정의 최고 전문가이자 서귀포의 진짜 아들이 민주당의 든든한 우군으로 합류했다"고 추켜세웠다.특히 정 대표는 이재명 정부 출범 직후 차관으로 발탁된 김 전 차관이 단 20일 만에 해수부 부산 이전 청사 건물을 확정 짓고, 6개월 만에 개청식을 성공시킨 사례를 언급하며 "민주당에 딱 맞는, 꼭 들어맞는 최고 인재"라고 엄지를 치켜세웠다.정 대표는 이어 "에베레스트산이 높은 이유는 히말라야산맥 위에 얹혀 있기 때문"이라며 "민심이라는 든든한 산맥 안에서 성장해 주민을 섬기는 겸손한 선출직 공직자가 되어달라"라고 당부했다.이어 연단에 오른 김성범 전 차관은 "이른 봄 새벽 고사리를 캐러 가시는 어머니를 위해 경운기를 몰아 들녘으로 모셔다드렸던 기억이 아직도 생생하다"는 소회로 발언을 시작했다.김 전 차관은 32년간의 공직 생활 내내 "문제도 현장에 있고 답도 현장에 있다"는 신념을 지켜왔다고 강조했다. 그는 해수부 부산 이전뿐만 아니라, 불법 중국어선 벌금 상향 문제를 국무회의 보고 3개월 만에 법 개정까지 이끌어냈던 사례를 들며 "말이 아닌 결과로 증명해 왔다"고 자신감을 내비쳤다.특히 김 전 차관은 "세계로 뻗어나가는 서귀포를 만들겠다"면서 해양정책실장 시절 국제 행사인 'Our Ocean Conference' 개막식에 제주 하도리 해녀 합창단을 초청했던 일화를 소개했다. 그러면서 그는 "서귀포 사람이었기에 할 수 있었던 기획이다. 2028년 유엔 해양총회 대한민국 공동 유치를 위해 태평양 도서국 정상회의와 유엔 총회를 누비며 회원국들을 설득했고 결국 해냈다"고 강조했다.그는 "정책의 중심에는 기술과 산업뿐만 아니라 바다와 함께 살아온 사람들의 삶이 있어야 한다"고 말해 박수갈채를 받았다. 이어 서귀포의 감귤값 걱정, 응급실 공백, 청년 유출 문제 등을 언급하며 "이 문제들은 구호가 아니라 예산과 법률이 어떻게 만들어지는지 아는 전문가가 필요하다. 서귀포가 저를 낳았으니, 이제는 제가 서귀포를 지키겠다"고 포부를 밝혔다.김 전 차관의 등판으로 서귀포 보궐선거의 대진표도 윤곽을 드러내고 있다. 국민의힘에서는 고기철 제주도당 위원장이 30일 위원장직을 사퇴하며 출사표를 던졌다. 서귀포 토평동 출신인 고 위원장은 서귀포고(11회)를 졸업하고 제주 출신 최초로 제주경찰청장을 지낸 인물이다.이로써 이번 서귀포시 국회의원 보궐선거는 '해수부 차관 출신의 행정 전문가'와 '제주 첫 경찰청장 출신의 치안 전문가'이자, 서귀포고등학교 선후배 간의 맞대결로 치러지게 될 가능성이 높아졌다.이번 보궐선거는 위성곤 의원이 제주도지사 출마를 위해 지난 29일 의원직을 사퇴함에 따라 6·3 지방선거와 동시에 실시된다.