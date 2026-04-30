'독감 속 독박 수업' 사망 유치원 교사..."직무상 재해 인정하라"

▲30일 오전 10시, 전국교직원노동조합은 서울 여의도 사학연금공단 앞에서 기자회견을 열고 “부천 사립유치원 교사의 죽음은 명백한 직무상 재해”라면서 ‘직무상 재해 인정’을 요구하는 1만4437명의 교사와 시민 이름이 담긴 서명지를 전달했다. ⓒ 윤근혁 관련사진보기