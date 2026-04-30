이 대통령 "인면수심의 가짜뉴스 엄벌... 경찰 전담팀 대응할 것"

▲이재명 대통령이 30일 엑스(X·옛 트위터)에 세월호·이태원 참사 희생자 및 유가족들을 모욕하는 허위사실의 게시글을 수차례 반복해 인터넷에 게시한 혐의로 50대 남성이 구속됐다는 보도를 공유하면서 엄정 대응 입장을 밝혔다. 2026.4.30 ⓒ 이재명 대통령 X 관련사진보기