이 대통령 "인면수심의 가짜뉴스 엄벌... 경찰 전담팀 대응할 것"

이재명 대통령이 30일 "인면수심의 가짜뉴스, 모욕적 댓글은 엄벌해 마땅하다"면서 경찰의 엄정한 수사방침을 밝혔다.
이 대통령은 이날 엑스(X·옛 트위터)에 세월호·이태원 참사 희생자 및 유가족들을 모욕하는 허위사실의 게시글을 수차례 반복해 인터넷에 게시한 혐의로 50대 남성이 구속됐다는 보도를 공유하면서 이러한 입장을 밝혔다.
아울러 "향후에도 가짜뉴스나 2차 가해 댓글 등에는 경찰 전담팀이 엄정하게 대응할 것"이라고 경고했다.
참고로 경찰의 '2차 가해 수사전담팀'은 이 대통령 지시에 따라 꾸려진 조직이다.
이 대통령은 작년 7월 국무회의 당시 "안 그래도 가족을 잃고 고통스러운 피해자, 그 가족들에게 인면수심인지, 어떻게 이런 짓을 하는지 이해가 안되는 행위가 꽤 많이 발생한다"면서 이에 대해서는 법률이 허용하는 범위 내에서 무관용 원칙을 적용해 엄정 대응하라고 지시한 바 있다(관련기사 : 이 대통령 "대형 참사 희생자 모욕 언행, 무관용 원칙으로 엄정 대응" https://omn.kr/2ejw6
).