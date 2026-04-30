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정치

26.04.30 14:11최종 업데이트 26.04.30 14:11

이 대통령 "인면수심의 가짜뉴스 엄벌... 경찰 전담팀 대응할 것"

세월호·이태원 참사 유가족 2차 가해 남성 구속 소식 공유하며 '엄정 대응' 다시 강조

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이재명 대통령이 30일 엑스(X·옛 트위터)에 세월호·이태원 참사 희생자 및 유가족들을 모욕하는 허위사실의 게시글을 수차례 반복해 인터넷에 게시한 혐의로 50대 남성이 구속됐다는 보도를 공유하면서 엄정 대응 입장을 밝혔다. 2026.4.30
이재명 대통령이 30일 엑스(X·옛 트위터)에 세월호·이태원 참사 희생자 및 유가족들을 모욕하는 허위사실의 게시글을 수차례 반복해 인터넷에 게시한 혐의로 50대 남성이 구속됐다는 보도를 공유하면서 엄정 대응 입장을 밝혔다. 2026.4.30 ⓒ 이재명 대통령 X

이재명 대통령이 30일 "인면수심의 가짜뉴스, 모욕적 댓글은 엄벌해 마땅하다"면서 경찰의 엄정한 수사방침을 밝혔다.

이 대통령은 이날 엑스(X·옛 트위터)에 세월호·이태원 참사 희생자 및 유가족들을 모욕하는 허위사실의 게시글을 수차례 반복해 인터넷에 게시한 혐의로 50대 남성이 구속됐다는 보도를 공유하면서 이러한 입장을 밝혔다.

아울러 "향후에도 가짜뉴스나 2차 가해 댓글 등에는 경찰 전담팀이 엄정하게 대응할 것"이라고 경고했다.

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참고로 경찰의 '2차 가해 수사전담팀'은 이 대통령 지시에 따라 꾸려진 조직이다.

이 대통령은 작년 7월 국무회의 당시 "안 그래도 가족을 잃고 고통스러운 피해자, 그 가족들에게 인면수심인지, 어떻게 이런 짓을 하는지 이해가 안되는 행위가 꽤 많이 발생한다"면서 이에 대해서는 법률이 허용하는 범위 내에서 무관용 원칙을 적용해 엄정 대응하라고 지시한 바 있다(관련기사 : 이 대통령 "대형 참사 희생자 모욕 언행, 무관용 원칙으로 엄정 대응" https://omn.kr/2ejw6).

#이재명대통령#사회적참사#2차가해#경찰전담수사팀

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이경태 (sneercool) 내방

2007년 입사. 사회부·현안이슈팀·기획취재팀·기동팀·정치부를 거쳤습니다.

이 기자의 최신기사이 대통령 "일부 조직 노동자들 자신만 살겠다고 과도한 요구해서..."


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