"한강버스는 실패한 사업, 확대계획 중단하라"

큰사진보기 ▲한강버스 OUT! 서울시민 긴급행동이 진행한 한강버스 확대계획 중단 기자회견 ⓒ 민주노총서울본부 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 노동과세계에도 실립니다.

서울시가 현재 공사 중인 '한강버스 임시 선착장'은 사실상 한강버스 확대 계획의 일환이라는 주장이 제기됐다. 한강버스 OUT! 서울시민 긴급행동(아래 긴급행동)은 30일 오전, 서울시청 앞에서 기자회견을 열고 서울시의 한강버스 확대계획 중단을 촉구했다.긴급행동은 2024년 6월 공개된 서울시의 '한강 리버버스 운영 활성화 방안 용역 최종보고서'에는 "그레이트 한강 프로젝트 추진계획을 고려하여 상암, 노들섬, 반포, 서울숲 등의 단계적 선착장 추가확보 방안 검토가 필요하다"라고 명시되어 있다고 지적했다.이를 두고 긴급행동은 "서울숲 인근에 설치 공사 중인 임시 선착장은 오래전부터 준비된 한강버스 확대계획의 일환인 셈"이라며 "말뚝을 깊게 박아 고정하는 방식으로 시공되고 있어, 사실상 상시 운영을 전제로 한 개발이라는 의심을 지울 수 없다"고 주장했다.또한 설립 2년 만에 누적 결손금 161억 원을 넘기며 완전자본잠식 상태에 처한 주식회사 한강버스의 감사보고서를 언급하며 "문제는 확대를 추진하고 있는 한강버스 사업이 이미 실패로 드러난 것"이라고 강조했다.이어 "긴급행동을 비롯한 시민사회는 문제를 지속적으로 제기하며 사업 재검토를 촉구해왔다"고 지적하며 "서울시는 오히려 SH공사 이사진에 알박기 인사를 단행하는 등 확대 행보를 이어가고 있다"고 주장했다.규탄 발언에 나선 김진억 민주노총 서울본부 본부장은 "한강버스는 시민의 안전과 생명을 위태롭게 한다는 것이 이미 증명되었고 혈세낭비와 재정파탄을 초래하고 있다"며 "실패한 사업"이라고 잘라 말했다. 이어 "시민의 분노를 더 이상 유발하지 말고 한강버스를 중단하라"고 촉구하며 "계속해서 강행한다면 오세훈 시장에게 그 책임을 반드시 물을 것"이라고 강조했다.이상현 녹색당 공동대표는 "수많은 문제점이 드러난 한강버스를 중단하기는 커녕 도리어 확대하겠다니 아주 황당무계한 일이 아닐 수 없다"며 운을 뗐다. 이어 "한강버스는 친환경도 대중교통도 아닌 그린워싱"이라며 "공공을 약탈하고 서울의 거대한 퇴행을 만드는 오세훈표 한강버스는 과거의 유물이 되어야 한다"고 강조했다.이들은 기자회견문을 통해 "실패가 드러난 사업에 오히려 지원을 확대해 손실을 더 키우는 것은, 사업 실패의 청구서를 고스란히 시민에게 떠넘기는 행위"라고 규탄했다.아울러 "대중교통의 기본 요건도 갖추지 못한 관광·상업 사업에 대중교통의 지위를 부여하고, 위험을 공공에 떠넘기는 방식은 더 이상 용납될 수 없다"고 강조하며 한강버스 사업의 전면 백지화를 촉구했다.