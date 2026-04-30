조국 '국가대표'론에 응수 김용남 "진짜 국가대표는 민주당 후보"

큰사진보기 ▲6·3 지방선거와 함께 치러지는 경기 평택을 재선거에 출마하는 김용남 더불어민주당 후보는 30일 오마이TV <박정호의 핫스팟>에 출연해 "단일화는 김용남으로의 단일화 외에는 생각하지 않고 있다"고 밝혔다. ⓒ 오마이TV 관련사진보기

"단일화는 김용남으로의 단일화 외에는 생각하지 않습니다."

AD

6·3 지방선거와 함께 치러지는 경기 평택을 재선거에 출마하는 김용남 더불어민주당 후보는 30일 오마이TV <박정호의 핫스팟>에 출연해 "어느 당의 후보가 국회의원이 돼야 가장 많은 예산도 끌어오고 치안이나 교통 문제도 해결하고 일을 제일 잘할 수 있겠느냐"며 이와 같이 강조했다.이어 김 후보는 "네거티브는 하지 않겠다"고 선언한 뒤, "결국에는 김용남으로의 단일화가 될 텐데, 그러기 위해서 조국 조국혁신당 후보나 김재연 진보당 후보나 감정이 상할 일은 만들지 말아야 한다"고 밝혔다.그는 조국 후보가 '국가대표 도시 평택에는 국가대표 국회의원이 필요하다'고 강조한 것에 대해 "맞는 말씀"이라며 "대통령은 민주당 출신, 경기도지사와 평택시장도 모두 민주당 후보가 당선 될 가능성이 큰 상황에서 진정한 국가대표 정당의 후보는 바로 나"라고 목소리를 높였다.아울러 조 후보가 "평택 발전을 위해 누가 진보 진영의 대표 주자인지 논쟁하자"고 제안한 것에 대해서도 그는 "100% 공감하며, 네거티브가 아닌 정책과 비전으로 당당히 경쟁하겠다"고 강조했다.다만, 그는 과거 사모펀드 관련 의혹을 제기하며 '조국 저격수'로 불렸던 이력에 대해 그는 "공직자 검증 차원의 정당한 지적이었다"고 말했다. 조 후보가 "판결문에 권력형 비리가 아니라고 적혀 있다"고 강조한 것에 대해 김 전 의원은 "권력층의 주변에 있었던 비리"라고 규정하며 비판적인 시각을 유지했다.*자세한 인터뷰 내용은 오마이TV 유튜브에서 확인할 수 있습니다.그러면서 "지금 다시 비슷한 상황이 생긴다 해도, 어느 당 소속이든 고위 공직자가 그런 문제점이 있다면 똑같이 지적할 것"이라며 덧붙였다.2016년부터 평택에 법률 사무소를 운영하며 지역의 성장 잠재력을 확신해 왔다고 강조한 김 후보는 평택 서부경찰서 신설 추진을 약속했다. 그는 "지금 인구가 120만 명이 넘는 수원에 경찰서가 네 개가 있는데, 61만 명의 평택에는 경찰서가 하나 뿐이다"라며 "주민 안전과 치안 유지를 위해 평택 서부 경찰서를 신설해야 한다"고 밝혔다.이어 그는 "후발 주자의 추격을 따돌리기 위해 반도체 산업의 '경제적 해자'를 깊게 파는 재투자가 중요하다"며 평택의 삼성전자 반도체 단지를 중심으로 한 국가 경쟁력 강화 방안을 제시했습니다. 또 그는 이재명 정부의 자본시장 개혁 의지를 높게 평가하며, 이재명 대통령 임기 내 코스피 1만 시대를 열기 위한 상장 기업 거버넌스 개선 및 법제도 정비에 앞장서겠다는 포부도 밝혔다.