엄마가 한 말을 받아 적은 글, 톡으로 보냈더니

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"교회에서 공모전을 하는데, 글을 써서 내보고 싶은데 좀 어려워."

"엄마는 왜 교회가 좋은데요? 어떤 글을 써보고 싶어요?"

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"그냥… 사람이 좋아서 그런 거지 뭐."

큰사진보기 ▲카카오톡 메시지글을 보내드린 뒤, 엄마가 보내온 카카오톡 메시지 ⓒ 김은정 관련사진보기

"딸, 글 내용이 참 좋아. 넌 내 마음속에 들어갔다 온 사람 같아. 마음이 찡하게 감동이다."

"사람이 좋아서."

덧붙이는 글 | 엄마와의 짧은 대화를 통해 평소에는 당연하게 지나쳤던 ‘사람의 의미’를 다시 생각해보게 되었습니다.

며칠 전 밤이었다. 이제 막 자려고 누웠는데 엄마한테 전화가 왔다.별거 아닌 얘기 같아서 금방 끊을 줄 알았는데, 이상하게 그냥 계속 듣게 됐다. 엄마는 잠깐 생각하더니 이렇게 말했다.짧은 말이었는데, 그게 자꾸 머리에 남았다. 나는 전화를 끊지 않고 그대로 듣고 있었다. 엄마는 그 말을 시작으로 이런저런 얘기를 이어갔다. 몸이 안 좋았던 때도 있었고, 마음이 많이 가라앉았던 시기도 있었다고 했다. 밖에 나가기도 싫어서 집에만 있고 싶었던 날들도 있었고. 그럴 때마다 교회에 가면 사람들이 있었다고 했다.딱히 무슨 말을 해주는 것도 아닌데, 그냥 "왔네" 하고 반겨주는 얼굴들. 한동안 안 보이면 먼저 안부를 묻고, 괜히 옆에 앉아주는 사람들. 엄마는 그냥 담담하게 얘기했는데, 나는 그걸 그냥 넘기기가 어려웠다.그래서 통화하면서 메모를 하기 시작했다. 엄마가 한 말을 크게 바꾸지는 않았다. 그냥 흐름만 조금 정리해서 문장으로 옮겼다. 생각해보면 내가 글을 썼다기보다, 엄마 말을 받아 적은 쪽에 더 가까운 것 같다.글을 다 정리해서 보내고 나니까 시간이 꽤 늦어 있었다. 아침에 보시겠지 싶었는데, 얼마 안 돼서 카톡 알림이 울렸다.그 문장을 보고 한참을 가만히 있었다. 기분이 좋다기보다는… 뭐랄까, 괜히 울컥한 느낌이었다. 내가 글을 잘 써서가 아니라, 엄마가 하고 싶었던 얘기가 제대로 담긴 것 같아서.가만히 생각해보니까, 나는 새로 만든 게 아무것도 없었다. 엄마가 겪었던 시간, 느꼈던 마음을 그냥 정리해서 옮겨드린 것뿐이었다. 근데 그걸 듣고, 또 글로 쓰면서 처음으로 엄마가 말하는 교회라는 공간이 조금 이해가 됐다.그 말이 왜 나왔는지도. 어떤 곳이 좋은 이유는 거기에 뭐가 있어서가 아니라 누가 있었는지 때문일 수도 있겠다는 생각이 들었다. 엄마 부탁으로 시작한 일이었는데, 돌아보면 내가 더 많이 듣고, 더 많이 알게 된 시간이었다.