김인엽 "떠나는 세종에서 찾아오는 글로벌 교육 수도로"

큰사진보기 ▲김인엽 세종시교육감 예비후보가 30일 오전 10시 세종시청 브리핑실에서 기자회견을 열고 공교육 혁신과 글로벌 교육 도시 완성을 위한 핵심 비전을 발표했다. ⓒ 김인엽 예비후보 캠프 관련사진보기

큰사진보기 ▲이날 김 예비후보는 공동체 신뢰 회복 ▲ 전 직종 성장 패키지 도입 ▲ 글로벌 교육 허브 도시 완성 등 세 가지 약속을 내걸었다. ⓒ 김인엽 예비후보 캠프 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 세종시 공동체 미디어 '뉴스피치'에도 실립니다.뉴스피치(Newspeach)는 세종시 중장년 여성들이 주축이 되어 창간한 지역기반 공동체미디어로 젠더관점의 보도를 통해 지역사회의 다양한 의제를 조명하고 건강한 공동체 형성에 기여하는 새로운 언론을 지향합니다.

김인엽 세종시교육감 예비후보가 30일 오전 10시 세종시청 브리핑실에서 기자회견을 열고 "떠나는 세종에서 찾아오는 글로벌 교육 수도로 교육의 대전환을 시작하겠다"며 공교육 혁신과 글로벌 교육 도시 완성을 위한 핵심 비전을 발표했다.김 예비후보는 현 세종 교육에 대해 "그야말로 '신뢰의 위기'에 서 있다"고 진단했다. 그는 "사교육비의 급증과 깊어지는 교육 주체 간의 갈등이 세종을 '떠나고 싶은 도시'로 만들고 있다"며, 이를 해결하기 위해 교사, 교육행정직, 교육공무직 모두가 조화롭게 협력하는 '상호 성장의 세종 교육'을 만들겠다고 강조했다.이날 김 예비후보가 내건 세 가지 핵심 약속은 ▲ 공동체 신뢰 회복 ▲ 전 직종 성장 패키지 도입 ▲ 글로벌 교육 허브 도시 완성이다.우선 그는 "'세종교육인권조례'와 '실용적 행정 혁신'으로 신뢰의 공동체를 회복하겠다"고 밝혔다. 특히 인권에 대해 "서로를 공격하는 도구가 아니라 우리 모두를 지키는 울타리여야 한다"며 학생 인권과 교사의 교육권이 상호 존중받는 문화를 약속했다. 행정 혁신안으로는 '교무학사전담교사제'와 '교과서 배송 B2B 시스템' 도입을 제시했다.이어 모든 직종을 아우르는 전문가 시대를 열겠다고 선언했다. 김 예비후보는 "모든 교사에게 생애연구년제를 보장하고, 교육행정직과 교육공무직에게도 전문 연구년제를 확대 도입하겠다"며 직종에 상관없이 6개월에서 1년간의 재충전 및 연구 기회 제공과 성과에 따른 파격적인 승진 기회 부여를 공약했다. 특히 신규 교육행정직 공무원들의 안착을 위해 '4인 이상 행정실 우선 배치'와 '정착 수당 지원' 등 구체적인 지원책을 아끼지 않겠다고 덧붙였다.세종의 교육 경쟁력을 세계적 수준으로 끌어올리기 위한 구체적인 청사진도 내놓았다. 김 예비후보는 "북부권역 세종외국어고 설립과 함께, 13년제 글로벌 국제학교를 유치하겠다"며 "이제 우리 아이들은 해외로 나갈 필요 없이 세종 안에서 글로벌 인재로 성장할 것"이라고 자신했다. 이어 "다양한 교육 기회를 찾아 전국에서 인재들이 몰려드는 도시, 명실상부한 '글로벌 교육 허브 도시' 세종을 반드시 실현하겠다"고 약속했다.한편, 김인엽 예비후보는 학부 시절 야학교사를 시작으로 중등교사로서 교단 현실을 경험했으며, 세종 국책연구기관 연구위원과 대통령 직속 국가교육회의 연구원을 거쳐 현재 국립공주대학교 사범대학 교수로서 미래 교사를 양성하고 있는 민주진보 성향의 교육 전문가로 알려져 있다.