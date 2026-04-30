니호아마을, 사라진 숲 위에서 다시 공존을 묻다

대전환경운동연합과 청주충북환경운동연합, 전북환경운동연합은 백로 집단번식지 문제 해결을 위한 공동 행보를 이어가고 있습니다. 도심 속 백로 번식지는 악취와 소음, 배설물 민원으로 '쫓아내야 한다'는 극단적인 목소리로 이어지곤 합니다. 그러나 백로는 갑자기 나타난 침입자가 아닙니다. 세 단체는 사람과 백로가 함께 살아갈 수 있는 실질적인 방안을 모색하고 있습니다.



한국에서 번식하는 백로는 중국과 베트남을 지나며 아시아 생태계의 실핏줄을 연결합니다. 백로를 온전히 이해하기 위해 지난 4월 18일부터 23일까지 베트남 현장을 찾았습니다. 베트남에서 백로가 머무는 습지와 그 곁에서 살아가는 사람들을 직접 만나 현장의 기록을 하나씩 써 내려가려 합니다. 자연이 인간에게 건네는 따끔하면서도 소중한 가르침에 귀를 기울여 주시기 바랍니다. 이 프로젝트는 환경재단이 주최하고, 현대자동차와 사랑의열매가 지원하며, 세 환경운동연합이 공동 주관합니다.

큰사진보기 ▲니호아 마을 입구 안내 푯말 ⓒ 이경호 관련사진보기

큰사진보기 ▲니호아 마을의 야쟈 ⓒ 대전환경운동연합 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲나무를 베지 않았다는 현지 주민 인터뷰 중인 모습 ⓒ 대전환경운동연합 관련사진보기

짬침 국립공원에서는 자유롭게 날아오르는 백로를 보았다. 케이브 파고다(Cave Pagoda)에서는 사찰 한가운데서 사람과 함께 살아가는 백로를 만났다. 두 곳 모두 방식은 달랐지만 공통점이 있었다. 사람들은 불편을 감수하면서도 새를 밀어내지 않았다는 점이다.그 흐름 속에서 찾은 세 번째 장소, 니호아마을은 조금 달랐다. 뷔(Vy) 박사는 이곳을 일부러 일정에 포함시킨 것 처럼 보였다. 잘 보존된 곳만이 아니라, 더 진보할 필요가 있고 함께 할 수 있는 마을을 보여주고 싶었다고 생각된다. 생태계가 훼손되고 다시 복원과 희망을 찾을 수 있는 곳, 결국 생태계와의 공존은 무너지고 난 뒤, 다시 시도할 수 있는 힘이 있는 곳이 니호와 마을이었다.니호아마을은 메콩강 델타 지역에서 커뮤니티 기반 관광으로 주목받는 마을이다. 주민들은 코코넛과 야자수를 중심으로 한 농업을 유지하면서도, 마을의 자연과 문화를 활용한 체험 프로그램을 운영하고 있다. 관광 수익은 외부로 빠져나가지 않고 다시 주민들에게 돌아가는 구조다.대규모 플랜테이션 농업이 확산되는 급변하는 과정에서, 공동체를 유지하며 스스로 운영하는 것은 분명하게 모범사례다. 대규모 자본에 굴복하지 않고 공동체로서 마을을 유지하는 점만으로도 매우 의미 있고, 힘든 과정이었을 것이다.길 양옆으로 이어진 야자수, 느리게 흐르는 물길, 그리고 조용한 마을의 일상은 이상적인 농촌처럼 보였고, 평화로웠다. 이 풍경은 오랜 시간에 걸친 변화와 고난의 이겨낸 결과다.뷔 박사에 따르면 니호아 마을 역시 과거 다양한 나무들이 자라고, 백로를 비롯한 여러 새들이 찾아오던 공간이었다. 그러나 1990년대 후반 이후 메콩델타 전역에서 야자플렌테이션으로 변화하면서 기존 수종이 벌목되고 야자수가 심어지면서 생태계의 변화가 일어났다. 아울러 새우 양식 산업이 급격히 확대되면서 환경은 크게 바뀌었다.논과 습지, 맹그로브 숲은 빠르게 양식장과 야자수 농경지로 전환되었고, 다양한 수종이 어우러진 환경은 점차 단순화되었다. 니호아마을 역시 그 흐름 속에서 야자수 중심의 경관으로 재편되었고, 생태계의 다양성은 줄어들었다. 그 결과는 분명했다.나무가 사라지자 새도 함께 줄어들었다. 실제로 마을을 둘러보는 동안 백로를 거의 만나지 못했다. 한때 이곳을 찾던 새들이 지금은 다른 서식지를 찾아 이동했을 가능성이 크다. 어쩌면 필자의 마음이 더 그렇게 보이게 했는지도 모른다.메콩델타의 새우 양식은 지역 주민들의 중요한 생계 기반이지만 생태계 훼손의 최전선에 있다. 집단 밀식 사육은 새우 질병이 한 번 발생하면 단기간에 전멸 수준의 싹쓸이 피해를 불러 왔다. 이 과정에서 주민들에게 백로는 자연의 일부라기보다 관리해야 할 요소로 인식되기도 한다. 사료와 배설물 등 유기물 퇴적, 산소 부족, 독성물질 용출, 병원균 상존으로 사육지 연속 사용이 어려워지자 논과 습지 배후, 맹그로브숲을 훼손이 커졌다.전 세계에선 여전히 생태와 생계가 같은 공간에서 계속 부딪히고 있고, 늘 생계가 승리해왔다. 경제논리 앞에서 보전과 공존의 논리는 너무나 나약한 고리였다. 그럼에도 니호아마을을 단순히 "공존이 사라진 곳"으로만 보기는 어렵다. 이곳은 그 한계를 인식하고 다른 길을 모색하는 마을이기도 하기 때문이다.커뮤니티 관광은 단순한 체험 프로그램이 아니라, 대규모 산업 구조 속에서도 지역의 삶과 환경을 지키기 위한 하나의 선택일 수 밖에 없다. 완전히 원형을 복원할 수는 없지만, 남아 있는 자원과 생태계, 기억을 기반으로 다시 관계를 만들어가려는 시도이기 때문이다. 분명한 한계도 존재하지만 말이다.한 번 단순화된 생태계는 쉽게 돌아오지 않는다. 쉽게 파괴되는 것에 비해 복원은 너무나 오린 시간이 필요한 것은 만고불변의 진리가 되었다. 결국 다양한 수종이 사라진 자리에서 특정 작물 중심의 구조가 자리 잡으면, 그 위에 다시 복합적인 생태를 복원하는 일은 훨씬 더 어렵다.니호아마을은 바로 그 외줄 위에 서 있는 느낌이다. 과거의 자연을 완전히 지키지 못했던 자리, 그러나 그 위에서 다시 공존을 고민하기 시작한 자리였다. 뷔 박사가 이곳을 보여주고 싶었던 이유도 여기에 있었을 것이다. 사라진 것을 보여주기 위해서가 아니라, 사라진 이후에도 무엇을 선택할 수 있는지를 보여주기 위해서일 것으로 보인다.마을에는 상징적인 이야기가 하나 전해진다. 모두가 나무를 베어내고 야자수를 심던 시절, 끝까지 나무를 남겨둔 한 사람이 있었다는 것이다. 특별한 이유가 있었던 것은 아니었다. 다만 자연이 유지해야 할 최소한의 조건은 지키고 싶었다는 마음이었기 때문이었을 것이다. 그 선택은 작았지만, 방향은 분명 옳았다.거대한 개발의 흐름 속에서도, 모든 것이 동일한 방식으로 바뀌어야 하는 것은 아니라는 점을 보여주는 선택이었다. 그런 의미에서 그 선택은 매우 크다. 니호아마을은 여전히 완전한 생태계와의 공존의 사례라고 말하기 어렵다. 생태계는 이미 많이 변했고, 새들은 여전히 이곳을 떠나 있다.짬침 국립공원에서는 자연이 지켜지고 있었고, 케이브 파고다에서는 사람이 자연을 품고 있었다. 그리고 니호아마을에서는, 한 번 무너진 자리 위에서 다시 무엇을 선택할 수 있는지를 묻고 있었다.그런 의미에서 방문은 단순한 현장 확인이 아니라, 서로의 경험을 나누고 연결을 시작하는 자리가 되었다. 백로 번식지 갈등을 겪고 있는 한국의 사례와, 변화의 한가운데에 있는 베트남의 현장이 만나는 지점에서 작은 공통의 과제가 찾았기 때문이다. 공존은 이미 완성된 답이 아니라, 서로의 시행착오를 통해 만들어가는 과정인 것을 부인할 사람은 없다.니호아마을이 다시 새를 품는 공간으로 바뀔 수 있을지는 아직 알 수 없다. 하지만 한 사람이 나무를 남겼던 것처럼, 작은 선택들이 이어진다면 변화의 가능성은 충분히 남아 있다. 우리의 방문과 교류가 그 시작점이 되기를 바란다.언젠가 백로가 다시 이 마을을 찾고, 그 기록이 남는다면 더할 나위 없을 것이다. 그것이 뚜이호아가 아닌 니호아마을이라면 더욱 의미 있는 일이 될 것이다. 조금은 이른 기대일지라도, 그런 가능성을 이야기하는 것 자체가 이미 변화의 한 걸음일지 모른다. 니호아마을은 그 가능성 위에 서 있었다.