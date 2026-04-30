해녀보다 더 빨리 늙어가는 바다... 제주가 던진 질문

큰사진보기 ▲제주도 어스위크(Earth Week) 봉그깅x무신사 어스 해양쓰레기 줍기 자원봉사 행사(26.4.24, 제주 고산) ⓒ 김주영 관련사진보기

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"우리 똘 키우려고 물질을 배웠지. 나이 드니 '아야 아야' 소리가 절로 나지만 그만둘 수가 없었어."

큰사진보기 ▲4월 26일, 제주특별자치도청 문화정책과 주최로 열린 제주 세화리 해녀 토크쇼 '이복녀 삼촌' 현장. (한중일 K-콘텐츠 IN 제주 문화예술 기행 프로그램) ⓒ 김주영 관련사진보기

큰사진보기 ▲제주도 스타벅스 일회용 컵 보증금제 바코드 ⓒ 김주영 관련사진보기

큰사진보기 ▲유네스코 세계지질공원 제주 수월봉 지질트레일 수월봉 검은모래 해변 해변에 떠밀려온 각종 해양쓰레기 ⓒ 김주영 관련사진보기

큰사진보기 ▲제주 수월봉에서 봉그깅(플로깅) 중인 제주 해양쓰레기 수거 청년 단체 ‘디프다 제주’ 회원 및 일반 자원봉사자들 ⓒ 김주영 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 네이버블로그 지구별시골쥐에도 실립니다. 김주영 프리랜서 저널리스트 jootime@naver.com

최근 제주를 찾았다. 제주도 출신 대학원 후배의 지인이 수년간 이어온 해양쓰레기 수거 활동, 이른바 '봉그깅'(줍다를 뜻하는 제주 방언, 봉그다와 플로깅의 합성어)에 잠시 동참했다. 바닷가에 밀려온 쓰레기를 주우며 제주 청년들과 자원순환에 대해 이야기를 나눴다.며칠 뒤, 또 다른 여행길에서는 구좌읍 세화마을에서 50년 넘게 물질해 온 해녀를 만났다. 서로 다른 자리였지만 두 현장의 목소리는 하나로 수렴됐다. 제주 바다가 아프다는 것, 그리고 지금의 환경정책만으로는 부족하다는 사실이다.세화마을에서 만난 이복녀 할망은 담담하게 말했다.공기통 없이 오직 숨 하나로 바다에 들어가는 해녀의 삶은 제주를 대표하는 문화다. 제주 해녀문화는 2016년 유네스코 인류무형문화유산에 등재됐고, 2017년 국가무형문화재로 지정됐다. 그러나 이날 더 오래 남은 것은 자부심이 아니라 위기였다. 50년 가까이 바다를 몸으로 기억해 온 그는 해초류가 사라지고 바다 풍경이 달라졌다고 말했다.나는 그동안 해녀가 가장 빨리 늙어가는 존재라고 생각했다. 그러나 현장에서 들은 답은 달랐다. 해녀보다 더 빠르게 늙어가는 것은 바다였다. 이 문제는 단순한 풍경의 변화가 아니다. 바다가 변하면 해녀의 생계가 흔들리고, 공동체가 무너진다. 해녀가 말하는 바다는 관광객이 소비하는 푸른 배경이 아니라, 밥을 만들고 아이를 키우고 마을을 지탱해 온 삶의 현장이고 인류 모두의 문화유산이다.그런 제주에서 대한민국 자원순환 정책의 핵심 실험이 진행되고 있다. 일회용컵 보증금제다. 음료를 일회용컵에 받을 때 보증금 300원을 내고, 컵을 반납하면 이를 돌려받는 방식이다. 2022년 12월 제주와 세종에서 시범 도입됐으며, 애초 전국 확대를 목표로 했다.그러나 정부 정책 변화로 제도가 지자체 자율 시행으로 전환되면서 동력이 약화된 점은 아쉬운 대목이다. 정책 방향이 흔들리면 현장에는 혼선이 생기고, 이는 곧 참여율 저하와 제도 신뢰 약화로 이어질 수 있다. 전국 확대는 보류된 상태지만, 제주특별자치도만큼은 2026년에도 제도를 유지·확대하겠다는 입장이다.성과는 분명하다. 제주도에 따르면 일회용컵 반환율은 2022년 9.6%에서 2025년 60%까지 상승했다. 누적 반환량도 1456만 개를 넘어섰다. 컵 10개 중 6개가 돌아온 셈이다. 그러나 현장은 숫자만으로 설명되지 않았다. 취재 과정에서 일부 이용자들이 일회용컵 실물 없이 보증금 스티커만 떼어 환급을 시도한다는 이야기를 들었고, 실제로 기자가 스타벅스 모 매장에서 해당 행위도 목격했다.이 장면은 질문을 남긴다.'돌아온 것은 컵인가, 바코드인가. 반환율 60%는 자원순환의 성과인가, 행정상의 수치인가.'이는 제도의 실패가 아니라 보완의 필요성을 보여준다. 이제는 반환율을 높이는 것을 넘어 '제대로 돌아오고 있는가'를 점검해야 할 단계다. 컵 실물 인식 강화, 회수기 관리 개선, 소상공인 지원 등 제도의 정교화가 필요하다.페트병 회수 기기 '네프론' 역시 같은 문제를 안고 있다. 전국에 설치됐지만 고장과 관리 부실로 방치되는 사례가 늘고 있다. 기자가 거주 중인 서울시 은평구 모 주민센터 앞 시설도 결국 철거됐다. 시민에게 분리배출을 요구하기 전에, 시스템이 제대로 작동하는지부터 점검해야 한다.환경정책은 시민의 선의만으로 작동하지 않는다. 선의는 제도를 만나야 지속되고, 제도는 신뢰를 만나야 작동한다. 제주 청년과 해녀가 공통적으로 말한 것은 하나였다. 바다가 변하고 있다는 것, 그리고 정부 정책은 그 속도를 따라가지 못하고 있다는 사실이다.제주는 섬이라는 지리적 특성상 대한민국 자원순환 정책의 시험대 역할을 하고 있다. 제주특별자치도는 2026년 일회용품 줄이기 실천계획을 통해 보증금제 확대와 텀블러 이용 활성화를 추진하고 있다. 이제는 한 단계 더 나아간 전환이 필요하다.외지인 유입에 따른 폐기물 문제를 줄이기 위한 관광, 환경세 논의도 의미는 있으나, 생활 속 실천을 끌어내기에는 한계가 분명하다. 자원순환을 '참여하고 싶은 행동'으로 만들기 위해서는 보다 강력하고 체감 가능한 인센티브 설계가 필요하다.예컨대 관광객이 일정 시간 이상 플로깅에 참여할 경우 사회적 기관이 운영하는 숙박시설 할인이나 무료 숙박, 관광지 입장권, 지역화폐 지급 등을 연계하는 방식이다. 인센티브를 위한 플로깅이어도, 일단 현장을 본다면 제주도에 쓰레기를 함부로 버리지 않게 될 것이다. 환경보호를 의무가 아닌 '경험이자 혜택'으로 전환할 때, 자원순환은 비로소 지속 가능한 행동으로 자리 잡는다.이 구조가 작동하면 여행자는 의미 있는 활동에 참여하고, 지역은 깨끗한 환경과 체류형 관광 수요를 동시에 확보할 수 있다. 결국 자원순환은 불편한 규제가 아니라 이익이 되는 행동이 되어야 한다. 환경정책의 성패는 시민의 희생이 아니라, 참여할수록 보상이 돌아오는 구조를 얼마나 정교하게 설계하느냐에 달려 있다.제주가 대한민국에 던지는 질문은 단순하다. 우리는 버린 것의 끝을 책임지고 있는가.컵 하나를 반납하는 일은 작다. 그러나 그 작은 행동이 제도로 연결될 때 흐름은 바뀐다. 반대로 제도가 흔들리면 참여도 쉽게 무너진다. 제주는 이미 가능성을 증명했고 대안을 찾는 중이다. 자원순환은 더 이상 불편한 규제가 아니라, 이익이 되는 행동이 되어야 한다. 환경정책의 성패는 시민의 희생이 아니라 참여할수록 보상이 돌아오는 구조를 얼마나 정교하게 설계하느냐에 달려 있다. 바다는 더이상 기다려주지 않는다.