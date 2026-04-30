43년 만에 대청호 가르는 '정지용호'를 아시나요

큰사진보기 ▲3월 23일 장계광관지(안내면 장계리)에서 친환경 전기도선 정지용호 출항식이 열렸다. ⓒ 월간 옥이네 관련사진보기

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월간옥이네 통권 106호

글 사진 김혜리

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3월 23일 장계광관지(안내면 장계리)에서 친환경 전기도선 정지용호 출항식이 열렸다. 출항식 전부터 많은 관심을 받은 정지용호는 43년 만에 뱃길이 열리면서 더욱 주목을 받았다. 과거 대청호 유역엔 유람선과 도선이 각각 두 척씩 운영됐지만 1980년 대청댐 건설로 상수원보호구역과 상수원 수질보전 특별대책지역에 포함되면서 운행이 멈췄다.그로부터 40여 년이 흐른 2022년 주민 교통 불편 해소와 복지 증진을 이유로 '팔당·대청호 상수원 수질보전 특별대책 지역 지정 및 특별종합대책 고시'를 일부 개정하면서 대청호 뱃길이 다시 열리게 된 것이다. 많은 이의 관심 속에서 첫 발을 뗀 정지용호, 그 현장을 소개한다.가벼운 차림으로 나서도 부담이 없을 만큼 완연한 봄 날씨를 보이던 날, 행사 시작 전부터 정지용호 주변은 기대에 찬 사람들로 북적였다. '대청호 친환경 수상교통망 구축사업'으로 추진된 정지용호가 4년간의 준비기간을 마치고 주민들 앞에 섰기 때문이다.정지용 시인의 이름을 딴 정지용호는 친환경 전기도선이다. 대청댐 건설로 수몰된 옛길을 뱃길로 복원하고 생태환경을 체험하는 생태교육선이자, 수몰로 인해 이동에 불편함을 겪었던 주민들에게 교통선을 제공하고자 만들어졌다. 정지용호 운행에 필요한 전기 도선 1척, 선착장 8개소, 매표소 등은 지방소멸대응기금 33억8500만 원으로 조성됐다.정지용호의 승선 정원은 40명이며 전장 18.5m, 선폭 5.5m, 40톤 규모의 도선으로 최대 속도는 8노트다. 도선 운항에는 5급 항해사 2명, 6급 기관사 2명, 승선보조 인력 2명을 배치해 운항 시 항해사, 기관사, 승선보조 인력이 1명씩 승선한다.현재 1코스 노선은 장계관광지-주막말-오대리-석탄리-연주리, 5개 계류장을 운영한다. 향후 2코스 운항을 대비해 막지리, 소정리, 장계리 황새터에도 선착장이 설치된 상태다. 1코스 거리는 총 21km로 편도 기준 약 1시간 20분이 소요된다. 정지용호는 오전 9시(장계관광지)·오전 10시 50분(연주리), 오후 2시(장계관광지)·오후 3시 50분(연주리), 하루 2회 왕복 운영한다. 이용요금은 편도 기준 성인 8천 원, 어린이(7세 이상 12세 이하) 5천 원이며 옥천에 주소를 둔 주민은 4천 원에 이용할 수 있다.본격적인 운영은 3월 24일부터 시작됐다. 교육선과 교통선의 역할을 동시에 수행하는 만큼 주민들의 교통 불편 해소는 물론 생태해설사와 협업해 도선이 지나는 지역의 숨은 이야기를 승객에게 전할 계획이다. 이날 옥천군 환경과 최순이 과장은 "대청댐 건설로 육로가 단절돼 이동에 어려움을 겪은 주민들에게 교통수단을 제공하고 옥천 지역 경제 활성화에도 이바지할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.정지용호 출항식을 축하하기 위한 주민들의 발걸음도 이어졌다. 청성면 장연리 백용현 이장은 "주민뿐만 아니라 옥천을 방문하는 모든 이들이 옥천을 더 깊이 알아가는 계기가 되길 바란다"고 소감을 전했다."수몰된 옛길 복원은 지역민과 옥천을 방문하는 모든 이가 옥천을 더 자세히 알아가는 방법이라고 생각해요. 정지용호를 통해 알려져야 할 지역 이야기가 널리 퍼졌으면 좋겠어요. 이것을 시작으로 볼거리, 먹을거리가 많은 면 지역에도 관심이 이어지길 바라요."안내면 장계리 성낙석 이장은 최근 타지역에 거주하는 고향 친구들로부터 연락이 쇄도하고 있다. 장계리는 1980년 대청호 건설로 인한 수몰 피해가 컸던 지역 중 하나다. 거처를 옮겨 고향에 남은 이도 있지만 대부분 타지역으로 이주해 주민들이 뿔뿔이 흩어졌다. 고향에서 들려오는 정지용호 소식에 전국에서 마을 안부를 묻는 전화가 이어지는 중이다."오랜만에 반가운 전화들이 와요. '고향 생각이 많이 난다', '동창회를 열자' 등 여러 반응이에요. 뜸했던 이들의 목소리를 들으니까 저도 옛 생각도 나고 반갑더라고요. 동시에 사는 곳은 달라도 여전히 고향 소식에 관심 갖고 있구나를 느껴요. 잊지 않고 연락주니 감사해요."그는 옥천 안팎으로 많은 관심을 받고 있는 정지용호가 마을 발전에 도움이 되길 바란다."장계리는 수몰 피해가 컸던 마을이에요. 지금은 볼 수 없지만 마을의 풍경과 삶을 기억하는 주민이 많아요. 정지용호가 그 기억을 나눌 수 있는 매개가 되길 바랍니다. 장계관광지와 함께 소개하고 싶은 곳도 많아요. 옥천과 장계리의 아름다움을 전하고 싶어요. 다만 걱정되는 것은 장계관광지에 주차 공간과 먹거리 시설이 부족하다는 거예요. 봄부터 이용자가 늘어날 텐데, 이를 수용할 수 있는 시설이 필요해요."또 다른 수몰 지역인 군북면 막지리에서 거주하는 손호연씨는 정지용호에 대한 아쉬운 마음이 있다. 정지용호가 그동안 누적된 교통 문제 해소 방안으로 이야기되고 있지만 현재 운영 방식으로는 해결하기 어렵다."우선 운영 회차가 너무 적어요. 또 명절 당일, 공휴일, 월요일이 휴무라 원하는 시간에 이동하기에는 제한이 있어요. 거기에 도선 속도가 느려 교통선으로선 적합하지 않고요. 그런 상황에 편도 4천 원의 비용이 발생하니까 이용하는 주민이 많지 않을 것 같아요. 생태교육선이면 몰라도 교통선으로선 효과는 기대하기 어렵다고 생각해요."그럼에도 정지용호의 출항이 반가운 이유는 마을을 알릴 수단이 생겼다는 점이다. 그는 9년간 막지리 이장을 하며 마을 경관 개선, 도로 정비 등 생활과 밀접한 일을 해결하는 데 앞장서 왔다. 그중 가장 어려운 과제는 마을 자원을 활용한 관광 상품 개발. 지역 먹거리 판매, 마을 공원 조성 등을 고민했지만 주민들의 힘만으로 한계가 존재했다. 이런 상황 속 마을을 알릴 수 있는 방안으로 떠오른 것이 정지용호. 그는 "앞으로 다양한 협업이 이뤄지기를 기대한다"고 말했다."생태 문화 탐방로인 향수호수길과 정지용호를 연결한 여행 프로그램이 있으면 좋겠어요. 대청호를 중심으로 옥천읍 수북리에서 안내면 장계리까지 이어진 향수호수길을 군북면 소정리까지 연장하고 정지용호 2코스인 막지리 계류장과 연결하면 마을과 함께하는 여행이 될 거예요. 단순히 보고 즐기는 여행이 아니라 지역의 삶과 사람, 문화를 알아가는 방식의 여행이 되길 바라요. 마을과 사람, 사람과 사람이 교류할 수 있는 그런 여행이요. 이것이 이뤄지려면 많은 시간과 노력이 필요할 테죠. 적극적으로 행정과 소통해 하나씩 만들어가면 좋겠어요."