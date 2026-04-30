세종시의회 '21석 시대' 개막... 세종시법 개정 반영 '원포인트' 임시회 개최

큰사진보기 ▲세종시의회가 30일 제105회 임시회를 열고, 세종시법 개정에 따른 의원 정수 확대와 차기 의회 구성을 위한 행정적 절차에 착수했다. ⓒ 뉴스피치 김이연심 기자 관련사진보기

큰사진보기 ▲세종시의회 제105회 임시회 개회사를 하고 있는 임채성 의장 ⓒ 뉴스피치 김이연심 기자 관련사진보기

큰사진보기 ▲시의회는 이날 본회의에서 ‘세종특별자치시의회의원 지역선거구 등에 관한 조례 일부개정조례안’을 의결했다. ⓒ 뉴스피치 김이연심 기자 관련사진보기

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세종시의회(의장 임채성)가 30일 제105회 임시회를 열고, 세종시법 개정에 따른 의원 정수 확대와 차기 의회 구성을 위한 행정적 절차에 착수했다.이번 임시회는 지난 23일 국회 본회의를 통과한 '세종특별자치시 설치 등에 관한 특별법(세종시법) 개정안'을 시 조례에 반영하기 위한 원포인트 회기다. 시의회는 이날 본회의에서 '세종특별자치시의회의원 지역선거구 등에 관한 조례 일부개정조례안'을 의결했다.이에 따라 세종시의회 비례대표 의석은 기존 2석에서 3석으로 늘어나며, 차기 제5대 의회는 지역구 18명과 비례대표 3명을 포함해 총 21석 체제로 재편될 예정이다.임채성 의장은 이날 개회사에서 이번 비례대표 증원의 의미를 높게 평가했다. 임 의장은 "비례대표 1석은 단순한 숫자가 아니라 지역구 선거에서 닿지 못하는 소수의 목소리와 다양한 계층의 이야기가 의회 안으로 들어오는 통로"라고 강조했다. 또한 기초자치단체를 두지 않는 세종시의 구조적 특수성 속에서 발생할 수 있는 대표성의 공백을 보완하는 중대한 결실이라고 역설했다.특히 이번 법 개정은 세종시를 지역구로 둔 김종민(세종시갑), 강준현(세종시을) 국회의원의 전방위적인 노력 끝에 이뤄진 결과물로 알려졌다. 임 의장은 개회사에서 세종시의 구조적 특수성을 끊임없이 알리고 대표성 확대의 필요성을 설득해 법 개정을 이끌어낸 지역 국회의원들의 헌신에 진심 어린 감사를 전했다.이번 의석 확대로 세종시의회가 지방자치법상 상임위원회를 추가로 설치할 수 있는 요건을 갖추게 된 점도 큰 수확이다. 이는 행정수도로 성장하며 방대해진 시정을 더욱 세밀하고 전문적으로 감시할 수 있는 제도적 기틀을 마련했다는 평가다.임 의장은 "이 변화가 단순한 구조 재편에 그치지 않고, 시민의 삶에 더 가까이 닿는 의회, 더 다양한 목소리가 정책으로 이어지는 의회로 나아가는 계기가 되기를 기대한다"고 덧붙였다.