열무꽃을 보고 대통령의 '장독' 발언이 떠올랐다

큰사진보기 ▲열무꽃학교 바로 옆 텃밭에 열무꽃이 하얗게 피었다. ⓒ 신정섭 관련사진보기

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극빈

문태준

열무를 심어놓고 게을러

뿌리를 놓치고 줄기를 놓치고

가까스로 꽃을 얻었다 공중에

흰 열무꽃이 파다하다

채소밭에 꽃밭을 가꾸었느냐

사람들은 묻고 나는 망설이는데

그 문답 끝에 나비 하나가

나비가 데려온 또 하나의 나비가

흰 열무꽃잎 같은 나비 떼가

흰 열무꽃에 내려앉는 것이었다

큰사진보기 ▲부추꽃몇 해 전 어느 날, 대전 내동의 우리 집 작은 텃밭에 부추꽃이 하얗게 피었다. ⓒ 신정섭 관련사진보기

큰사진보기 ▲월평공원대전 도심에서 아주 가까운 곳에 국가습지보호지역으로 지정된 월평공원이 있다. ⓒ 신정섭 관련사진보기

무나 배추 따위의 꽃줄기를 '장다리'라 부르고, 그곳에서 피는 꽃을 '장다리꽃'이라 일컫는다. 또한, 씨를 받기 위하여 장다리꽃이 피게 내버려 둔 무를 '장다리무'라고 한다. 열무꽃은 장다리 열무에서 피는 꽃이다.아침 출근길에 학교 바로 옆 텃밭에서 열무꽃을 보았다. 울타리에 가로막혀 근접 촬영을 못한 게 아쉬웠지만, 참으로 오랜만에 연한 보랏빛이 도는 흰 십자화를 바라보니 영혼이 맑아지는 느낌이었다. 아이들이 그토록 싫어하는 비둘기도 내 눈엔 예뻤다.열무에도 꽃이 핀다는 사실을 아는, 아니 열무꽃을 실물로 본 적이 있는 학생들이 과연 몇이나 될까. 아이들에게 꽃은 그냥 인스타그램에 올리는 사진의 배경일 뿐이다. 우리가 먹는 무, 대파, 감자, 부추 등의 채소가 예쁜 꽃을 피운다는 사실을 잘 모른다.문태준의 '극빈'이란 시가 고3 모의고사에 나온 적이 있다(아래는 시의 일부). 이 시에 열무꽃이 등장하는데, 당시 시험 감독을 마치고 학생들에게 열무꽃이 피어 있는 걸 본 적이 있느냐고 물었더니 단 한 명도 없었다. "열무는 김치 담그는 거 아녜요?" 아이들의 반응은 딱 그거였다.그런데 신기한 것은, 학생들은 열무꽃을 한 번도 본 적이 없는데도 모의고사 문제는 잘도 푼다는 사실이다. 깊이 알지는 못해도 다섯 개의 선택지 중 오답을 걸러내 정답을 찾는 과업에는 능숙하다. 열무꽃을 본 적이 없는 사람은 시적 동기를 알기 어려운데도 말이다.열무꽃만큼이나 소박하면서도 예쁜 장다리꽃으로 부추꽃을 빼놓을 수 없다. 장미나 양귀비처럼 화려하지는 않아도 가느다란 줄기의 끝에 하얗게 핀 꽃과 나비는 그 자체로 예술 작품이다. 자세히 보아야 예쁘고 더 사랑스럽다는 말이 실감이 난다.대전광역시 서구 도솔산 옆으로 갑천이 흐르는 월평공원이 있다. 2023년 6월 환경부가 월평공원 자연하천 구간을 국가습지보호지역으로 지정했다. 뱀 모양으로 구불구불 흐르는 갑천이 여울과 소를 만들어내며 도심 속 생태계의 보고를 잉태했다. 천연기념물인 미호종개를 비롯해 토종 민물고기와 도롱뇽, 늦반딧불이 등의 서식처가 있다.지난 28일 이재명 대통령의 '장독' 발언이 논란을 일으켰다. 대통령은 "구더기 생길까 싶어서 장독을 없애버리면 안 된다"라며 안전요원 보강 등의 대책을 마련해서라도 소풍, 수학여행 등 체험학습을 해야 한다고 강조한 것으로 보이는데, 교사들은 "(현장체험학습 기피는) 교사에게 과도한 형사 책임을 묻는 게 핵심"이라며 반발했다.예상보다 거센 반발이 일자, 29일 청와대가 "(대통령의 말씀은) 현장학습 중에 발생한 안전사고로부터 교사를 오히려 두텁게 보호하자는 취지였다"라며 진화에 나섰다. 스승의 날 전후로 교사의 면책권 강화, 체험학습 업무 경감 및 지원 확대 등의 대책을 발표할 것이라고도 밝혔다.정부가 뒤늦게 대책 마련에 나선 것은 환영할 만한 일이지만, 즉자적인 대책보다는 현장체험학습 방식에 대한 전면적인 재검토가 필요하다고 본다. 수학여행 등 숙박형 교외체험학습도 좋지만, 학교에 작은 텃밭을 만들어 아이들 스스로 열무와 대파, 부추 등을 키우고 장다리꽃을 볼 수 있게 하면 어떨까.먹고살기 힘들어 가족여행을 못 가던 시절은 지났다. 놀이공원 소풍, 제주도 수학여행이 학창 시절 추억인 건 맞지만, 전국에 월평공원과 같은 자연 생태계를 접할 수 있는 곳이 많으니 진짜 현장체험학습이 가능한 대안적 프로그램도 꼭 필요해 보인다. 그게 살아있는 생태감수성 교육, 기후 위기 대응 교육이 아닐까.