김용범 "청년들에게 부족했던 것, 시도해볼 수 있는 구조"

큰사진보기 ▲김용범 정책실장이 27일 청와대 춘추관에서 이날 열린 이재명 대통령과 데미스 허사비스 구글 딥마인드 최고경영자(CEO) 면담 관련 브리핑을 하고 있다. 2026.4.27 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

"청년들이 실패를 두려워하지 않고 다시 시도할 수 있는 사회, 멈춰 있던 청년들이 각자의 방식으로 앞으로 나아갈 수 있는 사회. 그 든든한 토대를 끝까지 만들어 가겠다."

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큰사진보기 ▲구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관이 29일 서울 양재동 aT센터에서 열린 민관합동 청년 뉴딜 보고회에서 김영훈 고용노동부 장관, 류진 한국경제인협회장 등 참석자들과 기념사진을 촬영하고 있다. 2026.4.29 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲한성숙 중소벤처기업부 장관이 17일 경남 진주시 경상국립대학교에서 열린 에서 참석자들과 기념 촬영하고 있다. 2026.4.17 [중소벤처기업부 제공. 재판매 및 DB 금지] ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

김용범 청와대 정책실장이 29일 본인 페이스북에 "'청년뉴딜'과 '모두의 창업'은 그 시작"이라며 남긴 다짐이다.참고로 지난 20일 한국경영자총협회 발표에 따르면 이른바 '쉬었음' 청년(15∼29세) 수는 2024년 기준 총 21만 7천 명에 달하는 상황. 정부 통계로도 청년은 취업자 수가 2022년 11월부터 41개월 연속 감소세이기도 하다.'청년뉴딜'과 '모두의 창업'은 이러한 현실에 대해 이재명 정부가 내놓은 고민의 결과물이다.'청년뉴딜'은 대기업이 직접 설계·운영하는 직업훈련 프로그램을 통해 청년에게 실제 기업이 원하는 직무 역량을 개발할 수 있도록 하고 실무 중심의 '일 경험'을 쌓을 수 있는 기회도 제공한다. '모두의 창업'은 청년들이 취업이 아닌 창업에도 도전할 수 있도록 도전과 실패의 비용을 지원하며 응원하는 내용을 골자로 한다.김 실장은 이에 대해 "하나는 사회로 들어가는 길을 넓히는 것이고, 다른 하나는 스스로 길을 만들어보게 하는 것"이라고 설명했다.김 실장은 먼저 '쉬었음 청년' 문제는 "단순히 경기 탓도, 개인의 의지 부족도 아니다"고 지적했다. 그러면서 "청년에게 필요한 것은 막연한 격려가 아니라, 다시 움직일 수 있는 구체적인 경로"라며 이를 위해 마련한 게 '청년뉴딜'임을 밝혔다.구체적으론 "(청년뉴딜을 통해) 실질적인 교육과 훈련을 제공하고, '나 이거 해봤다'고 말할 수 있는 일 경험을 쌓게 하며, 잠시 멈춰 선 청년들이 다시 시작할 수 있도록 회복의 발판을 마련하는 것이다"며 "이 과정을 통해 약 11만 명의 청년이 다시 문을 두드릴 수 있도록 설계했다"고 설명했다.이어 "취업이라는 하나의 길만으로는 지금의 고용 충격을 온전히 감당하기 어렵다. 그래서 또 하나의 경로를 함께 열었다"며 "중소벤처기업부가 추진하는 '모두의 창업'"이라고 밝혔다.이에 대해 김 실장은 "성과는 기대 이상이다. 4월 28일 기준, 이미 1만 7천 명이 넘는 청년이 지원했고, 1만 4천 명 이상이 아이디어를 구체화하는 단계에 들어섰다"며 "관련 콘텐츠 조회 수가 2500만 뷰를 넘겼다는 사실 역시, 우리 청년들이 얼마나 오래 '시도해볼 기회'를 기다려왔는지를 보여준다"고 했다.또한 "이 과정을 지켜보며 다시 한번 확인했다. 청년들에게 부족했던 것은 능력도, 의지도 아니었다. 시도해볼 수 있는 구조였다"라며 "이제 '모두의 창업'은 한 단계 더 나아가야 한다. 단순히 선발하고 포상하는 프로그램을 넘어, 공적인 도전 인프라로 발전해야 한다"고 강조했다.김 실장은 "(두 정책은) 방식은 다르지만 목표는 같다. 청년을 멈춰 세워두지 않고 계속 앞으로 나아가게 하는 것"이라며 이를 시작으로 역동적인 경제 지표에도 여전히 얼어 붙어 있는 청년 고용 문제를 풀기 위해 최선을 다하겠다고 다짐했다.이에 대해 그는 "완벽한 해답은 아직 없을지 모른다. 그러나 방향은 분명하다. 하나의 길이 막혀 있다면, 여러 개의 경로를 만들어야 한다"며 "청년들이 실패를 두려워하지 않고 다시 시도할 수 있는 사회, 멈춰 있던 청년들이 각자의 방식으로 앞으로 나아갈 수 있는 사회. 그 든든한 토대를 끝까지 만들어 가겠다"고 했다.