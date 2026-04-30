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정치

26.04.30 10:56최종 업데이트 26.04.30 10:56

일본 언론 "6월말 서울서 한일 국방장관회담"

방한 기간 군사분계선·주한미군기지 시찰 방안도 검토

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안규백 국방부 장관이 지난 1월 30일 일본 가나가와현 요코스카시 해상자위대 총감부에 도착해 고이즈미 신지로 일본 방위상의 안내를 받아 이동하고 있다. 2026.1.30
안규백 국방부 장관이 지난 1월 30일 일본 가나가와현 요코스카시 해상자위대 총감부에 도착해 고이즈미 신지로 일본 방위상의 안내를 받아 이동하고 있다. 2026.1.30 ⓒ 국방부 제공

오는 6월 말 한일국방장관 회담이 서울에서 열릴 전망이라고 일본 언론이 보도했다.

<요미우리신문>과 <아사히신문> 은 30일, 복수의 정부 관계자를 인용해 한일 양국이 고이즈미 신지로 방위상의 6월 말 방한 일정을 세부 조율하고 있다고 보도했다.

이번 회담은 지난 1월 안규백 국방부 장관 방일 당시 양 측이 합의한 '국방장관 상호 방문 연례화'에 따른 후속 조치다.

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당시 양국 장관은 국방 협력을 안정적이고 예측 가능하게 발전시키기 위해 '셔틀 외교' 형식의 정례 회담에 뜻을 모은 바 있다.

핵심 의제는 북한의 핵·미사일 위협에 대한 공동 대응과 한일 및 한미일 안보 협력 강화가 될 전망이다.

이번 방문이 성사되면 2025년 10월 고이즈미 방위상 취임 이후 첫 방한이 된다. 일본 정부 관계자는 고이즈미 방위상이 방한 기간 군사분계선(MDL)과 주한미군 시설을 시찰하는 방안도 검토되고 있다고 전했다.

양국은 오는 5월 초에는 외교·국방 당국 차관급이 참여하는 첫 '2+2' 협의를 서울에서 진행할 예정이다.

#안규백#고이즈미#한일국방장관회담

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