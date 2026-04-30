일본 언론 "6월말 서울서 한일 국방장관회담"

큰사진보기 ▲안규백 국방부 장관이 지난 1월 30일 일본 가나가와현 요코스카시 해상자위대 총감부에 도착해 고이즈미 신지로 일본 방위상의 안내를 받아 이동하고 있다. 2026.1.30 ⓒ 국방부 제공 관련사진보기

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오는 6월 말 한일국방장관 회담이 서울에서 열릴 전망이라고 일본 언론이 보도했다.<요미우리신문>과 <아사히신문> 은 30일, 복수의 정부 관계자를 인용해 한일 양국이 고이즈미 신지로 방위상의 6월 말 방한 일정을 세부 조율하고 있다고 보도했다.이번 회담은 지난 1월 안규백 국방부 장관 방일 당시 양 측이 합의한 '국방장관 상호 방문 연례화'에 따른 후속 조치다.당시 양국 장관은 국방 협력을 안정적이고 예측 가능하게 발전시키기 위해 '셔틀 외교' 형식의 정례 회담에 뜻을 모은 바 있다.핵심 의제는 북한의 핵·미사일 위협에 대한 공동 대응과 한일 및 한미일 안보 협력 강화가 될 전망이다.이번 방문이 성사되면 2025년 10월 고이즈미 방위상 취임 이후 첫 방한이 된다. 일본 정부 관계자는 고이즈미 방위상이 방한 기간 군사분계선(MDL)과 주한미군 시설을 시찰하는 방안도 검토되고 있다고 전했다.양국은 오는 5월 초에는 외교·국방 당국 차관급이 참여하는 첫 '2+2' 협의를 서울에서 진행할 예정이다.