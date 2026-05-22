중도층 유권자 겨냥해 쏟아진 공포 뉴스, 유튜브가 정말 무섭다

큰사진보기 ▲넷플릭스 <거대한 해킹> 스틸. ⓒ 넷플릭스 관련사진보기

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큰사진보기 ▲조이 부올람위니 유튜브 캡처. ⓒ 유튜브 관련사진보기

큰사진보기 ▲지난 1월 7일 서울중앙지방법원 형사합의25부(재판장 지귀연 부장판사) 심리로 진행된 내란우두머리 재판에서 윤석열씨가 발언을 하고 있다. ⓒ 서울중앙지방법원 관련사진보기

큰사진보기 ▲투표. ⓒ ajaegers on Unsplash 관련사진보기

투표권이 없었던 2002년 대통령 선거를 잊지 못한다. 생일이 더 빠르지 않아서 너무 속상했던 기억이다. 이후 여러 차례의 선거를 치렀고, 기표소 안에서 나의 선택이 과연 괜찮았는지 돌이켜보면 썩 개운치만은 않다. 과연 나의 그때 그 선택은 정말 온전히 내가 한 것이었을까? 스마트폰이 인체 일부가 되어버린 것 같은 요즘, 이 질문은 더욱 묵직하게 다가온다.특정한 정치인에 대한 SNS 게시물이 늘어나고, 그에 대한 평가가 번져나간다. 그것이 긍정이든, 부정이든 그 과정을 통해 형성되는 개개인의 정서적 반응은 과연 그 개인의 것일까. 특정 정책에 대한 사회적 반감이나, 특정 집단에 대한 사회적 혐오와 분노도 마찬가지다. 감정의 출처에 대해 개개인은 얼마나 파악하고 있을까. 정말 그 뉴스를 내가 선택해 읽은 것일까, 아니면 알고리즘이 선택해 준 뉴스를 그저 본 것일까.이 두 편의 다큐멘터리 <거대한 해킹(2019)>과 <코디드 바이어스(2020)>는 이런 편치 않은 질문들을 다룬다. <거대한 해킹>은 넷플릭스에서 볼 수 있는데, 코디드 바이어스는 유튜브에서 짧은 영상으로 만나볼 수 있다.힐러리 클린턴과 피자가게 괴담을 들어본 적이 있나. 피자 게이트라고도 불리는 이 사건은 2016년 도널드 트럼프와 힐러리 클린턴이 치른 대선을 앞두고 무차별적으로 확산된 가짜뉴스와 음모론을 말한다. 당시 힐러리 클린턴과 민주당 고위 관계자들이 워싱턴 D.C.에 있는 '코멧 핑퐁(Comet Ping Pong)'이라는 피자가게 지하에서 아동 성매매 조직을 운영한다는 괴담이 급속도로 퍼졌다. 동시에 줄리언 어산지가 이끄는 위키리크스가 힐러리 클린턴의 이메일을 해킹해 공개하며 힐러리의 이미지는 걷잡을 수 없이 추락했다.<거대한 해킹>은 이렇게 치러진 2016년 미국 대선의 이면을 보여주는 다큐멘터리다. 수백만 페이스북 사용자들의 동의 없이 개인 자료를 수집한 영국 정치 컨설팅 기업 '케임브리지 애널리티카(Cambridge Analytica, CA)'의 비윤리적인 관행을 조망한다. 이들이 수집한 데이터는 당시 트럼프 대통령 후보자를 비롯한 다양한 곳에서 활용됐다는 의심을 받으며 이른바 '케임브리지 애널리티카 스캔들'로 명명된다.다큐멘터리는 '케임브리지 애널리티카'를 내부 고발한 크리스토퍼 와일리의 목소리를 담는다. 한 기업이 페이스북 사용자 수천만 명의 데이터를 동의 없이 수집하고, 그것을 분석해 개인의 심리 프로파일을 만들었다고 고발한다. 이에 따르면, 케임브리지 애널리티카는 개별 계정마다 계정 소유주의 관심과 특성에 맞춘 정치 콘텐츠를 제공했다. 동시에 '설득 가능한 사람들(the persuadables)'에 주목했다. 무당층, 중도층에 속하는 사람들 즉 아직 결정을 내리지 않은, 마음이 열려 있는 유권자들이었다.이 기업은 특정한 후보를 지지하도록 권유하지 않았다. 단지, 상대 측 후보를 혐오하도록 만들 뿐이었다. 케임브리지 애널리티카는 이 중도층의 사람들에게 집중적으로 공포와 불신을 일으킬 정보들을 제공했다. 이용자들은 불특정한 정보에 노출되는 줄 알았겠지만, 실은 특정 후보의 당선을 염두에 두고, 맞춤형으로 제공되는 편향된 정보들이었다. 그 정보의 사실 여부는 중요하지 않았다.이보다 더 정교한 방식의 작업도 있다. 케임브리지 애널리티카가 개입한 것으로 알려진 2010년 트리니다드 토바고 총선이다. 당시 야당의 승리를 돕기 위해 이 기업은 투표하지 않는 게 멋진 것, 쿨(cool)한 것이라는 메시지를 소셜미디어에 확산시켰다. 힙한 것, 쿨한 것을 추구하는 젊은 유권자들을 겨냥한 것이었다. 특정 후보를 혐오하도록 선동한 것이 아니라, 아예 투표장에 나오지 않도록 무관심을 설계하고 촉진했다. 이후 케임브리지 애널리티카의 전 대표였던 알렉산더 닉스는 내부용 영상에서 트리니다드 토바고의 18세에서 35세 사이 청년층의 투표율이 무관심 캠페인으로 약 40% 정도 하락했다고 언급한 사실이 알려졌다.민주주의는 공론장에서의 설득을 전제로 설계된 제도다. 서로 다른 입장이 공개된 자리에서 부딪히고, 그 과정에서 시민이 스스로 판단한다는 전제. 그런데 알고리즘은 그 설득의 과정 자체를 삭제한다. 이견이 부딪히고, 공전하고 흔들리다가 스스로 판단을 내려 자기결정을 행사하는 그런 모든 과정이 삭제된다. 이들이 설계하고 의도한 대로 유권자가 행동할 가능성이 높아진다. 차이를 드러내고 다루는 토론이 아닌 설득, 주입이 자리 잡는다.<코디드 바이어스>는 <거대한 해킹>과 조금 다른 지점에서 시작한다. MIT 미디어랩의 컴퓨터 과학자 조이 부올람위니는 얼굴인식 기술을 이용한 예술 프로젝트를 준비하다 이상한 경험을 하게 된다. 웹캠이 자신의 얼굴을 인식하지 못하는 것이다. 다른 밝은 피부의 동료를 인식하지만, 어두운 피부인 자신의 얼굴은 인식되지 않았다. 혹시나 해서 얼굴 전체를 덮는 하얀 마스크를 써보니, 웹캠은 언제 그랬냐는 듯, 하얀 마스크를 얼굴로 인식했다.이 한 장면에서 출발한 연구는 놀라운 결과로 이어졌다. IBM, 마이크로소프트, 아마존 등 주요 기업의 얼굴 인식 시스템을 테스트했더니, 밝은 피부 남성의 오류율은 1% 미만이지만, 어두운 피부 여성의 오류율은 최대 34.7%에 달했다. 미셸 오바마, 세레나 윌리엄스, 오프라 윈프리와 같은 유명인들의 얼굴도 오분류되거나 인식되지 못했다.문제의 핵심은 기술의 완성도가 아니었다. 그 기술을 만드는 과정에서 활용된 데이터가 문제였다. 주로 백인 남성으로 구성된 개발자들이 백인 남성 데이터를 주 자료 삼아 시스템을 훈련시켰고, 그 데이터의 편향이 코드 안에 각인된 채 백인 남성이 아닌 흑인 여성의 얼굴을 인식하지 못했다. 편향되도록 설계된 기술, 그 기술을 통해 바라보는 세계는 주류 백인 남성만이 '얼굴'로 인정받는 세계였다.부올람위니는 여기에 '코드화된 시선(coded gaze)'이라는 이름을 붙였다. 알고리즘은 중립적이지 않았다. 그것을 만든 사람들의 세계관을 내면화했다. 과거의 불평등을 학습한 인공지능은 현재에도 그 불평등을 재생산하지 않을까. 이미 알고리즘은 삶의 모든 영역에 들어와 있다. 채용 심사, 의료 우선순위, 대출 심사, 경찰의 용의자 식별 등 곳곳에서 활용된다. 구조화된 편향과 그에 따른 결정에 대해 일반 시민이 이의를 제기할 방법은 많지 않다.먼 나라의 이야기가 아니다. 한국언론진흥재단의 2024년 소셜미디어 이용자 조사(전국 3000개 가구의 만 19세 이상 가구원 3000명을 대상으로 전문조사원이 가구를 직접 방문하는 면접조사 방법)에 따르면, 한국인이 뉴스와 시사 정보를 얻기 위해 가장 많이 사용하는 플랫폼은 유튜브로, 응답자의 60.1%가 1순위로 꼽았다.신문도, 방송도, 포털도 아닌 유튜브였다. 유튜브에서 정치 정보를 소비하는 방식은 어떨까. 스스로 검색하는 것도 있겠지만, 알고리즘이 추천하는 영상을 따라가는 경우도 상당하다. 보수 성향의 채널을 구독한 계정에는 보수 콘텐츠가, 진보 성향의 계정에는 진보 콘텐츠가 더욱 집중적으로 추천된다. 우리는 서로 다른 뉴스를 보는 것이 아니다. 서로 다른 현실을 보고 있다. 그리고 그 현실은 각자가 선택했다기보다, 알고리즘이 각자에게 배정한 것에 가깝다.2024년 12월 3일 비상계엄 선포 이후, 우리 사회가 목도한 장면이 하나 있다. 당시 대통령 윤석열씨가 극우 유튜브 채널을 통해 세상을 바라보고 있었다는 정황이 속속 확인됐다. 그의 발언은 극우 유튜버의 주장과 반복적으로 일치했고, 급기야 그 스스로 지지자들에게 "실시간 생중계 유튜브를 통해 여러분을 보고 있다"고 편지를 썼다. 이건 한 개인의 미디어 습관 문제가 아니다. 알고리즘이 만들어낸 정보 거품이 국가 최고 의사결정자의 현실 인식에까지 침투했을 때 무슨 일이 벌어지는지를 보여주는, 극단적이지만 실재한 사례다.우리는 지금 어떤 시대를 사는가. 내가 보는 정보가 내가 선택한 정보가 아니라, 나를 분석한 알고리즘이 선택해 보여준 정보라는 사실을 인지하지 않으면 어떻게 될까. 각자의 진영에서 각자의 분노를 최적화해 알고리즘의 이간질로 양극화된 세계가 펼쳐지지 않을까.민주주의 본질은 서로 다른 입장이 충돌하며, 건강한 충돌 속에서 타협과 결정이 이루어지는 것이다. 그런데 알고리즘이 생산하는 건 극단화다. 내 진영의 논리는 무오류가 되고, 반대 진영은 악으로 고정된다. 대화가 불가능한 두 세계로의 분열, 그것은 민주주의처럼 보이지만, 민주주의의 껍데기일 수 있다. 또 한 번의 중요한 선거를 앞두고 있다. 당신의 선택은 무엇에 근거하고 있는가. 그것은 당신의 선택이 맞는가.6월 3일, 지방선거가 있다. 시장을 뽑고, 도지사를 뽑고, 교육감을 뽑는다. 우리 동네의 5년을 결정하는 일이다. 그 투표장에 들어서기 전, 한 가지만 물어보자. 정당을, 후보를 향해 내가 내린 판단은 어디서 왔는가. 지금 내가 느끼고 있는 정치적 감정의 결을 거슬러보는 것, 그것이 내 판단을 내 것으로 만드는 첫 번째 실천일 수 있다.<거대한 해킹>과 <코디드 바이어스>는 두렵고 무기력한 결론으로 끝나지 않는다. 두 작품 모두, 그것을 발견한 사람들의 이야기이기도 하다. 자신의 데이터를 되찾으려 소송을 건 교수, 흰 마스크를 벗고 시스템에 이의를 제기한 연구자, 취재를 포기하지 않은 기자. 그들이 보여준 것은 알고리즘을 이기는 방법이 아니라, 알고리즘에 의문을 제기하는 시민이 민주주의의 마지막 방어선이라는 것이다.책임 있는 유권자가 된다는 건 이제 단순히 투표장에 가는 것 이상의 일일 수 있다. 내 정보 환경을 의심하고, 내 분노의 출처를 묻고, 그럼에도 불구하고 스스로 판단하는 것. 두 편의 다큐멘터리는 그 시작점으로 괜찮은 안내자다.