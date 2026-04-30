퇴직 후 시작한 피아노,이제 4개월째다

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲콩나물악보와 마주하면 왜 이리 작아지는걸까(AI생성 이미지)악보와 마주하고 있는 나(AI 생성이미지) ⓒ 김희 관련사진보기

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