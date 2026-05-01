든든한 '빽' 하나, 열 가족 안 부럽다

큰사진보기 ▲자택(임시 거처)에서 인터뷰 하고 있는 임정화 조합원 ⓒ 문세경 관련사진보기

"저의 인생 2막은 아직 시작되지 않았어요."

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"<여성긴급전화1366 충북센터>의 센터장으로 근무한 지 올해로 3년 됐어요. 6월 말에 임기는 끝나지만 저의 노동은 종료가 아니니, 새롭게 일할 곳을 찾아봐야죠."

큰사진보기 ▲2024.2.7. MBC 충북 TV에 출연해 여성긴급전화1366 충북센터를 소개하는 임정화 ⓒ MBC 관련사진보기

"지방은 성인지 감수성 편차가 크다는 걸 느꼈어요. 도시와 농촌의 차이가 크고, 번화가와 변두리에 사는 사람들의 성인지 감수성이 확연히 달라요. 그리고 지방이다 보니 인맥이 다 얽혀 있어서 성폭력, 가정폭력 문제를 심각하게 여기지 않는 경우가 흔해요. 제일 힘들었던 건, 제가 외지인이어서 안 좋은 말이 나올까 봐 항상 신경을 곤두세우고 있었다는 점이에요. 긴장 상태였고. 수도권의 문화와 익명성이 보장되지 않는 지방의 문화가 확연히 다르다는 걸 그때 알았어요. 한 가지 확실한 건, 여성 문제는 성차별에 기반한 사회구조적인 문제이므로, 성평등 의제의 변화 속도를 따라가지 못하는 정치 세력은 지방에서도 지지를 얻기 어려운 추세예요."

큰사진보기 ▲2023년 11월 28일 청주시 소나무길 광장에서 세계여성폭력추방주간 기념식에서 사회를 보고있는 임정화 ⓒ 임정화 관련사진보기

"근무를 마치고 집(임시 거처)에 와서 베란다에서 창밖을 보는데 감옥 같다는 느낌이 들었어요. 나갈 수 있는 감옥이 있다면 딱 그런 곳. 왜 이런 느낌이 들었나를 곰곰이 생각해 보니까 사람들과 교감이 잘 안돼서 인 것 같아요. 한 다리 건너면 다 아는 사이고, 나는 외지인이고. 다른 이의 삶에 개입하는 것을 안 좋아하는데 여긴 옆집에 숟가락 몇 개인지까지 다 알고. 흠 잡히면 도마 위에 오르고. 왠지 혼자라는 생각이 들더라고요."

"타향살이 3년 만에 안정감이 뭔지 실감하고 있어요. 고용이 안정되면 마음이 편안하고 스트레스가 줄어들 듯이 관계의 안정감, 공간이 주는 포근함이 굉장히 중요하다는 걸 깨닫고 있어요. 가족 공동체가 중요하다는 것도 알게 됐고(웃음)."

"상담원 양성 과정을 공부하던 중, '피해자 중심주의'라는 말을 처음 들었어요. 굉장히 와 닿았어요. 2006년경, 학생운동 하다가 돌아가신 모 선배의 추모제에 갔었어요. 그 선배는 체포와 고문 후유증으로 심리적 고통 속에서 생을 마감했어요. 무엇보다 그 선배가 겪은 모멸감과 깊은 자책감은 2차 피해의 결과였고, 한 사람을 죽음으로 몰고 갔어요. 너무 충격이었어요. 2008년 성폭력상담원 양성 교육에서 '폭력은 결코 피해자 탓이 아니다'라는 원칙을 접하면서 폭력 피해자 지원의 핵심은 단순 상담을 넘어 '책임의 전환과 존엄 회복'에 있다는 점을 깨달았죠. 그 순간, 이미 세상을 떠난 그 선배에게 말해주고 싶었어요. '당신 탓이 아니에요, 당신은 국가 폭력(고문)의 피해자일 뿐입니다'라고요. 그래서 저는 상담 공부하면서 피해자를 탓하는 문화를 없애고 싶었어요."

"정화야, 내가 졸업장 하고 앨범 받아왔다."

"우리 애를 때리지만 마세요."

큰사진보기 ▲2008. 군포여성민우회 성매매추방주간 캠페인 중 공연하는 임정화 ⓒ 임정화 관련사진보기

"아이들 어릴 때 태권도장에 보냈어요. 태권도장 관장님이 아이들은 오후에 도장에 오니까 엄마들은 오전에 도장에 와서 태권도를 배우라고 했어요. 무료로 가르쳐준다면서요. 그래서 엄마들 10명이 신청해서 태권도를 배웠어요. 2단까지 따고, 3단 딸 즈음 그만뒀어요. 그 후, 검도를 1년 반 정도 배웠어요. 가만히 있는 것보다는 움직이는 걸 좋아하는 성격이라서요."

큰사진보기 ▲2006년 해동검도 검은띠 1단 승단시험을 보고 있는 임정화 ⓒ 임정화 관련사진보기

"일을 계속한다고 하니까 사람들이 저에게 욕심이 많다고 해요. 65세 되면 국민연금 받을 텐데 왜 그렇게 일 욕심을 내냐면서요. 여성은 육아 기간 무임금이라 그 기간은 연금을 안 내죠. 임의 가입해서 낼 수는 있지만 회사에서 50%를 내주는 거랑 전액을 내가 부담하는 거랑은 다르잖아요. 거기다 남편이 돈을 못 벌어서 네가 가난하다는 얘기까지 나와요. 제 이야기를 하는데 왜 남편 얘기가 나오는지 모르겠어요. 노후가 불확실한 남자에게 '마누라 잘못 만나서 그렇다'라고 하지 않잖아요. 여전히 여성을 남성에게 의존하는 존재로 보는 것 같아요."

큰사진보기 ▲2024년 1366 충북센터에서 상담원을 대상으로 강사를 초빙해 집단 교육을 하고 있다. ⓒ 임정화 관련사진보기

"아는 사람이 한 명도 없는 타지에서 3년을 보냈어요. 스스로 생각해도 대견한 것 같아요. 타향살이의 설움(?)을 이겨낸 것은 내 뒤에 든든한 조직이 있다는 '자신감' 때문이었어요. 불안정한 고용 상태였지만 마음은 안정감을 잃지 않았어요. 이제 계약이 끝나면 새로운 일자리를 찾아야 해요. 그렇지만 두렵지 않아요. 3년간 타지 생활 하는 동안 마음 근육이 제법 생겼답니다(웃음)."

덧붙이는 글 | 이 기사는 이음나눔유니온 홈페이지에도 실립니다.

이음나눔유니온 조합원 임정화(61)가 말했다. 퇴직자 노조 '이음나눔유니온'의 설립 목적은 상호부조하는 삶, 유니온으로 조직하고 실천하는 삶, 단절이 아닌 사회를 연결하는 삶, 선배 시민으로 자신의 경험을 나누는 삶, 퇴직 후 인간의 존엄과 자존감이 유지되는 삶을 지향한다. 이는 이탈리아 퇴직자노동조합을 모델로 했으며 55세 이상의 퇴직자, 예비퇴직자, 재취업자가 조합원으로 가입할 수 있다.따라서 이음나눔유니온에는 아직 현직에서 일하는 조합원들이 많다. 언젠가는 정년을 맞고, 퇴직을 할 테니 미리 조합원이 돼서 퇴직 후 삶을 준비하기 하기 위해서다. 세월은 우리를 기다려 주지 않으니 말이다.임정화도 마찬가지다. 이제 갓 60세를 넘겼을 뿐인데, 노동하지 않고 쉰다는 것은 이르다는 말일 터, 인생 2막은 최대한 천천히 맞고 싶다는 바람일 게다.임정화는 이음나눔유니온의 초대 사무국장으로 활동했다. 8개월 정도 사무국장으로 활동하다가 2023년 6월 말 <여성긴급전화1366 충북센터>의 센터장을 맡아 청주로 내려갔다. 약 3년간 1366센터에서 일한 이야기도 듣고, 임기 종료 후에는 어떤 계획이 있는지 궁금해 청주행 고속버스를 탔다. 햇살 좋은 4월 중순, 고속버스 차창 밖에는 벚꽃이 만발했다.3년 전, 우연히 센터장 채용 공고를 보고 서류를 넣었는데 합격했다. 군포여성민우회 성폭력상담소, 이주여성긴급지원센터, 여성긴급전화1366 중앙센터에서의 상담경력 10년과 국회사무처에서 2년을 근무한 경험이 있으니 센터장이 되기에 충분했다. 줄곧 수도권에서 살았고 지방에서 일한 것은 처음이었다. 수도권과 달리 지방의 문화는 생각보다 많이 낯설었다.누구에게 털어놓지도 못하고 혼자 마음고생 했을 임정화를 생각하니 마음이 아팠다. 낯선 곳에 적응하고 일하느라 외로울 틈이 없을 줄 알았는데 그렇지 않았나 보다. 지방 근무를 하면서 거처를 마련했다. 처음에는 2주에 한 번씩 집에 다녀오곤 했는데, 2주가 너무 빠르다는 식구들의 원성(?)에 3주로 기간을 늘렸다. 주말이면 혼자 있을 때가 많다.임정화의 외로움은 질이 달랐다. 외로움을 어떻게 '질'로 나눌 수 있겠냐마는 내가 보기엔 그랬다. 임정화의 외로움은 혼자라서, 외지인이라서 생기는 것이 아니었다. 정서적인 안정감의 부재에서 오는 외로움이다. 가족과 한 번도 떨어져서 살아본 적이 없었다는 임정화, '외로움이란 뭔가?'라는 질문을 던질 정도로 낙천적이었던 그녀가 타향살이 3년 만에 느낀 감정은 나를 지탱해 주는 울타리의 부재였다. 금요일 퇴근 후에 차를 몰고 집에 도착하면 늦은 밤인데도 아이들이 없다. 주말 전날이니 친구들 만나러 나가서 없고, 남편은 일이 바빠서 퇴근 전이다. 아무도 없는 집에 덩그러니 혼자 있어도 익숙한 공기를 마시면 안정감이 든다. 비로소 마음의 안정을 찾고 편안한 숨을 내쉰다. 귀가한 아이들이 엄마를 보고 "벌써 3주가 지났어?"라고 해도 좋기만 하다.임정화 조합원은 연년생 두 아들이 초등학교 고학년이 된 후 안양 전진상 복지관에서 자원봉사를 했다. 미등록 이주노동자를 자차로 운전해서 의료 동행하는 일과 이주여성에게 한국어를 가르치는 일이었다. 그 일을 시작으로 이주여성 인권에 눈을 떴다. 2008년도에 군포여성민우회 성폭력상담소에서 상담원 양성 교육을 받던 중 "성폭력 피해는 피해자 탓이 아니에요"라는 강사의 말에 꽂혀 성폭력 상담을 시작했다. 3년간 활동가 및 상담사로 일했다.임정화는 대학 시절 총학생회 여학생부장으로 활동했다. 학내 시위가 있으면 임정화가 사회를 봤다. 80년대 중반에 학교를 다녔으니 엄혹한 때였다. 수배 생활을 하고 감옥에도 갔다. 졸업을 못할 줄 알았는데 학교는 운동권 학생들이 학교에 남아 있으면 불편하니까 서둘러 졸업을 시켰다. 수배 생활 중 결국 잡혔다. 아버지가 구치소로 면회를 오셨다.졸업을 못 할 줄 알았던 임정화는 아버지가 내미는 졸업장과 앨범은 눈에 들어오지 않았다. 구멍 숭숭 뚫린 면회창 밖 아버지의 얼굴에 묻어있는 당당함에 안도했다. 딸 여섯을 공부시키느라 힘들었을 아버지께 졸업장을 안기지 못하면 면목이 서지 않았을 텐데 말이다. 아버지는 <명심보감>을 구치소에 밀어 넣고 가셨다. 구치소에 있는 딸 대신 학교에 가서 졸업장을 받아 전해주는 아버지의 심정은 어땠을까? 다른 사람으로부터 들었다는 아버지가 하신 말씀은 이랬다.초등학교 5학년 어느 겨울, 아버지가 퇴근길에 군고구마를 사 오셨다. 달콤한 군고구마가 너무 맛있었다. 하지만 고구마는 여덟 식구가 먹기에 충분한 양이 아니었다. 군고구마를 자주, 많이 먹으려면 군고구마 장수와 결혼하거나 본인이 군고구마 장수가 되는 길밖에 없다고 생각했다. 군고구마 장수가 되는 게 임정화의 어릴 적 꿈이었다.중학교에 올라가자 꿈이 바뀌었다. 과학 소설을 읽다가 '인간이 듣지 못하는 지구의 자전 소리' 등 지구와 우주 세계에 대한 호기심이 생겼다. 만물의 이치를 알려면 지구를 떠나 우주를 탐험해야 한다고 생각했다. 그래서 우주 비행사가 되는 게 꿈이었다. 결국 대학 전공은 물리학과를 선택했다.2023년 4월, 이음나눔유니온 첫 수련회가 문경에서 있었다. 그날 밤, 술이 한 순배 돌고 모두들 흥이 나서 노래를 불렀다. 기타를 어디서 가져왔는지 누군가 기타를 쳤다. 뒤돌아보니 임정화가 치고 있었다. 깜짝 놀랐다. 마치 인디밴드의 기타리스트 같았다. 임정화에게 그런 숨은 끼가 있을 줄은 상상도 못 했다.인터뷰하면서 그의 끼를 또 하나 발견했다. 임정화는 운동을 좋아했다.기타도 잘 치고, 운동도 잘하고, 공부도 잘하고, 성격도 화끈하다. 딱 범생이 과인데 대학에서 학생 운동을 접하고 투사가 되었다. 노동운동을 하고 감옥에도 갔다 왔다. 그러던 어느 날, 자원봉사를 하고 여성주의에 눈을 뜨고 상담을 시작한다. 인생은 한 치 앞을 알 수 없는 드라마다.2008년에 성매매 여성, 성폭력 여성 상담을 하고 나서 본격적으로 일을 시작했다. 국민연금도 그때부터 냈다. 아이들 돌봄으로 경력 단절이 있어서 임정화가 받는 예상 국민연금은 50만 원 정도다. 그래서 일을 계속하려고 한다.'퇴직 이후에 어떻게 살아가지?'하는 심리적인 불안함과 공허감을 이음나눔유니온이라는 조직이 있어서 달랠 수 있었다는 말을 덧붙였다. 좋은 일자리 정보를 주는 것도 좋지만, 몇십 년 동안 직장 생활을 하다가 허허벌판으로 튕겨 나왔을 때, 내 뒤에 나를 지지해 주는 조직이 버티고 있으면 얼마나 든든한지 모른다. 언제든지 손 내밀면 잡아줄 수 있는 동지들이 있다는 것만으로도 힘이 난다. 그런 게 퇴직자 노조의 장점이 아닐까?