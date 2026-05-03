대파 넣고 튀겼더니 '엄지 척' 날아옵니다

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲돼지앞다리 대파튀김 ⓒ 김선아 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲돼지앞다리 대파튀김 재료, 맵지않은 파프리카시즈닝 꼭 넣어보자 ⓒ 김선아 관련사진보기

"우리 집엔 대체 왜 파가 이렇게 많은 걸까."

큰사진보기 ▲냉장고와 냉동실에 있던 대파를 잘게 다져 튀김옷에 함께 넣었다. 물을 넣지 않아도 고기와 대파의 수분만으로 튀김옷이 잘 달라붙었다. ⓒ 김선아 관련사진보기

큰사진보기 ▲바삭하게 튀겨진 결과물. 맛보느냐 하나씩 먹다 보니 꽤나 많이 사라졌다. ⓒ 김선아 관련사진보기

[돼지앞다리 대파튀김]

▶ 재료

돼지고기 앞다리 불고기용 800g, 대파 넉넉히, 파프리카 시즈닝 1큰술, 붉은 후추(후추) 1/2큰술, 생강잼 1큰술, 맛술 1큰술, 소금 약간, 전분가루 1/2컵, 튀김가루 1/2컵

* 생강잼은 생강가루, 생강술, 다진 생강 등으로 대체할 수 있다.

▶ 만드는 법

① 돼지고기 앞다리 불고기감은 먹기 좋게 자른다. 대파는 곱게 다지고, 일부는 고명으로 올릴 수 있게 길게 채 썰어 둔다.

② 돼지고기에 튀김가루를 제외한 모든 재료를 넣고 골고루 섞는다.

③ 전분가루와 튀김가루를 넣고 버무린다. 물은 따로 넣지 않아도 된다. 고기와 대파에서 나온 수분만으로도 튀김옷이 충분히 입혀진다.

④ 잠시 두면 날가루가 가라앉는데, 이때 다시 한 번 버무린다. 이 과정을 두세 번 반복하면 고기에 튀김옷이 더 잘 붙는다.

⑤ 고기를 손으로 잘 펴가며 대파가 고기 위에 붙도록 모양을 잡는다. 마치 수제비를 뜨듯이 한 장씩 기름에 넣어 튀긴다.

⑥ 튀겨진 고기는 기름기를 잘 뺀 뒤 접시에 담는다. 마지막으로 채 썬 대파를 살짝 튀겨 위에 올린다.

덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치, 인스타그램에도 실립니다.