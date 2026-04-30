박관열 "광주시 교통난 해결 위한 설계, 완성할 기회 달라"

큰사진보기 ▲지난 29일 인터뷰를 통해 광주시의 상황에 대해 설명하고 있는 더불어민주당 박관열 경기 광주시장 후보 ⓒ 박정훈 관련사진보기

"교통난 해결을 위해 저를 낙점해 달라."

AD

큰사진보기 ▲이른 새벽 선거 유세를 하고 있는 박관열 광주시장 후보 ⓒ 박관열 후보 페이스북 갈무리 관련사진보기

"저는 교통 문제를 단순한 이동 수단이 아닌 '복지'와 '생존'의 관점에서 접근하겠다. 광주 시민의 일상을 가장 힘들게 하는 출퇴근 전쟁을 끝내야만 시민의 삶이 회복된다."

큰사진보기 ▲경기도의원 시절 당시 이재명 도지사와 정책을 맞춰온 박관열 후보가 기념사진을 촬영하고 있는 모습 ⓒ 박관열 후보 페이스북 갈무리 관련사진보기

"광주는 '특별한 희생'을 해왔다. 그렇다면 이제는 '특별한 보상'이 따라야 한다."

큰사진보기 ▲지난 29일 인터뷰를 통해 광주시의 상황에 대해 설명하고 있는 더불어민주당 박관열 광주시장 후보 ⓒ 박정훈 관련사진보기

난개발 후유증을 앓고 있는 도시 경기도 광주. 그 외에도 고질적인 교통난, 부족한 생활 인프라, 지역경제 활성화 등 산적한 문제들을 마주하고 있다. 광주시는 최근 급격한 인구 증가 속 도시 기반시설이 이를 따라가지 못하며 불만의 목소리가 높아지고 있는 상황이다. 여기에 경기 침체와 소비 위축까지 겹치며 지역경제가 치명상을 입었다.이에 광주시의 산적한 문제들에 대한 해법을 듣기 위해 이번 9회 전국동시지방선거에 출마한 더불어민주당 박관열 후보를 29일 만났다.박관열 후보는 이러한 광주의 현실을 "멈춰버린 도시"라고 진단했다. 그는 "광주의 심장을 다시 뛰게 하고 시민들의 막힌 삶을 시원하게 뚫어드리기 위해 출마했다"며 "오랜 시간 준비해 온 광주 발전 설계를 이제는 완성할 기회를 달라"고 목소리를 높였다.박 후보는 이날 인터뷰에서 "광주는 인구 40만 도시로 성장했지만 시민들이 체감하는 삶의 질은 기대에 미치지 못하고 있다"며 "교통과 주거, 산업, 도시 구조 전반을 다시 설계해야 할 시점"이라고 말했다.박관열 후보는 이날 인터뷰 내내 광주시의 난개발과 교통난 문제에 대해 주목했다. 그는 광주시의 가장 시급한 문제로 교통난을 꼽았다. 그는 "광주 시민에게 교통은 최고의 복지"라며 "출퇴근 시간 시민들이 길 위에서 허비하는 시간을 가족과 삶의 시간으로 돌려드려야 한다"고 말했다.이를 위한 핵심 공약으로 ▲ 지하철 8호선 판교~오포 연장 조기 착공 ▲ 경강선 연장 및 배차 간격 단축 ▲ 태전·고산역 신설 ▲ 광주~판교 셔틀열차 도입 ▲ 강남·잠실행 심야버스 신설 ▲ 국도 43·45호선 우회도로 추진 ▲ AI 기반 스마트 교통관제 시스템 도입 등을 제시했다.박 후보는 "철도망 구축까지 시간이 필요한 만큼 단기 대책과 중장기 대책을 동시에 추진해야 한다"며 "새 도로를 만들고, 기존 철도는 더 효율적으로 활용하는 방식으로 접근하겠다"고 설명했다.광주시의 난개발 문제에 대해서도 강한 문제의식을 드러냈다. 박 후보는 "광주는 그동안 주거지만 늘었지 공원과 도로, 교육·문화시설, 산업기반은 충분히 갖추지 못했다"며 "이제는 도시가 도시답게 기능하도록 계획적 개발로 전환해야 한다"고 말했다.그는 대표 공약인 '3만호 AI 스마트시티'에 대해 "단순한 주택 공급이 아니라 광주의 구조적 문제를 한 번에 해결하는 종합 도시혁신 프로젝트"라고 설명했다.세부적으로는 ▲ 스마트홈과 에너지 절감형 주택 공급 ▲ 청년·신혼부부·노년층을 위한 공공주택 확대 ▲ 광역교통망과 연계한 신도시 개발 ▲ AI 기반 미래 산업 유치 등을 제시했다.박 후보는 "주거와 교통, 산업을 동시에 풀어야 광주가 지속가능한 도시로 성장할 수 있다"며 "광주를 규제의 도시에서 기회의 도시로 바꾸겠다"고 강조했다.산업 정책과 관련해서는 판교·용인 반도체 클러스터와 연계한 첨단산업 유치 전략을 내놨다. 그는 "광주는 수도권 동남부 핵심 입지를 갖고 있어 AI·반도체 연관 산업, 지식산업센터 등 미래 산업 거점으로 성장할 가능성이 크다"고 말했다.이어 "첨단산업이 들어오면 양질의 일자리와 세수가 확보되고, 그 재원으로 생활 인프라와 기존 난개발 지역 정비도 가능해진다"고 밝혔다.박 후보는 "광주를 규제의 도시에서 기회의 도시로 바꾸겠다"며 "주거·교통·산업을 함께 바꾸는 국가 선도형 미래도시 모델을 만들겠다"고 강조했다.광주시가 각종 규제로 성장에 제약을 받아온 점도 언급했다. 박 후보는 "광주는 오랜 기간 특별한 희생을 감내해 온 도시"라며 "이제는 특별한 보상이 따라야 한다"고 말했다.그는 "무조건 규제를 풀자는 접근은 아니다"라며 "환경을 지키면서 시민 재산권도 보호할 수 있는 스마트한 규제 합리화를 추진하겠다"고 밝혔다.박 후보는 인터뷰 내내 자신이 광주 발전의 적임자라고 거듭 강조했다. 그는 "광주의 현안을 피부로 느끼고 시민들과 함께 숨 쉬어 온 사람이 문제를 제대로 해결할 수 있다"며 "광주를 잘 아는 사람, 시민의 고통을 현장에서 직접 체감한 사람이 시장이 돼야 한다"고 말했다.박 후보는 자신의 경쟁력으로 중앙정부 및 정치권과의 협력 능력을 내세웠다. 그는 "먼저 지난 4년간 광주시를 위해 헌신한 방세환 시장님의 노고에 깊은 경의를 표한다"며 "하지만 냉정하게 진단하자면, 지난 시간 광주의 주요 현안들이 속도를 내지 못한 핵심 이유는 중앙정부와 지방자치단체 간의 유기적인 협력 체계가 부족했기 때문"이라고 주장했다.이어 "국가사업 유치와 대형 교통망 확충은 중앙정부, 경기도와의 긴밀한 협력이 필수"라며 "집권여당 시장이 돼야 예산과 정책 지원을 신속히 끌어올 수 있다"고 말했다.아울러 "저의 공약들은 단순히 선거용으로 급조된 것이 아니라, 이미 중앙정부 및 지방자치 체계와의 긴밀한 협력을 전제로 설계됐다"며 "모든 협력 체계가 가동된다면 광주시는 그 어느 때보다 역동적인 환경을 맞이할 것"이라고 강조했다.또 "안태준 의원, 김석구 전 후보와 구축한 원팀 체제를 통해 민주당의 역량을 광주 발전에 집중시키겠다"며 "불가능해 보이는 일도 가능하게 만들 추진력을 보여드리겠다"고 말했다.그러면서 취임 후 가장 먼저 할 일로 시장 직속 'AI 스마트시티 추진기획단' 설치를 제시했다.그는 "신도시 개발은 주택, 교통, 산업이 동시에 움직여야 하는 복합 사업"이라며 "칸막이 행정으로는 속도를 낼 수 없다. 시장이 직접 지휘해 실행력을 높이겠다"고 말했다.그는 "취임 100일 안에 국토교통부, 경기도와 실무 협의를 시작하겠다"며 "말보다 결과로 보여드리겠다"고 다짐했다.박 후보는 정치 철학을 묻는 질문에 "정치는 권력을 누리는 일이 아니라 시민의 눈물을 닦아주고 삶의 현장에서 답을 찾는 일"이라며 "지식보다 진심이 우선"이라고 말했다.마지막으로 그는 "시장 자리는 권력이 아니라 시민의 명령을 받드는 자리"라며 "현장에서 여러분의 손을 잡았던 그 뜨거운 진정성을 절대 잊지 않겠다. 정직하게 일하고 끝까지 책임지는 시장이 되겠다. 시민들이 '박관열을 뽑았더니 광주가 변했다'고 체감할 수 있도록 결과로 증명하겠다"고 밝혔다.