체한 줄 알았는데... 췌장이 무너지고 있었다

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덧붙이는 글 | 이 기사는 완도신문에도 실렸습니다. 글쓴이는 약사 입니다.

명치가 꽉 막힌 것 같아 소화제를 먹어봅니다. 그런데 이상합니다. 시간이 지나도 풀리지 않고, 오히려 점점 더 아파집니다. 게다가 등이 같이 아픕니다. 이쯤 되면 몸이 조용히 신호를 보내는 겁니다. "이건 단순 체기가 아닐 수 있어." 우리 배 속에는 보이지 않는 '소화 도시'가 있습니다.그중 췌장은 아주 특별한 기관입니다. 먼저 인슐린과 글루카곤이라는 호르몬을 만들어 혈당을 조절합니다. 혈당이 너무 올라가지도, 너무 떨어지지도 않게 균형을 잡아주는 조절실 같은 곳입니다. 그런데 췌장은 음식물을 분해하는 소화효소도 만듭니다.그러니까 췌장은 몸의 에너지 균형과 소화를 동시에 책임지는 핵심 기관입니다. 췌장의 소화효소는 단백질과 지방을 분해할 정도로 강력하기 때문에, 처음부터 활성화된 상태로 만들면 췌장 자신도 위험해집니다. 그래서 췌장은 효소를 '비활성 상태'로 포장해서 내보내고, 장에 도착한 뒤에야 활성화되도록 합니다. 그런데 이 질서가 깨지면 문제가 생깁니다. 대표적인 원인 중 하나가 담석입니다.담석은 담즙 성분이 굳어서 생긴 작은 돌입니다. 담즙에는 콜레스테롤, 담즙산, 색소 성분 등이 섞여 있는데, 이 균형이 깨지거나 담즙이 오래 고이면 찌꺼기가 생기고 점점 돌처럼 굳을 수 있습니다. 기름진 음식과 과식은 담즙 속 콜레스테롤 비율을 높이기 쉽습니다.담즙은 원래 콜레스테롤을 녹여 운반해야 하는데, 콜레스테롤이 너무 많아지면 마치 설탕을 너무 많이 넣은 물처럼 더 이상 잘 녹지 못하고 결정처럼 뭉칠 수 있습니다. 이것이 점점 커지면 담석이 됩니다. 반대로 너무 굶거나 급하게 살을 빼도 문제가 됩니다. 담낭은 음식을 먹어야 수축하면서 담즙을 짜냅니다.그런데 오래 굶으면 담낭이 움직일 기회가 줄어듭니다. 그래서 담즙이 오래 고이면 점점 진해지고 찌꺼기가 생기기 쉬워집니다. 게다가 급격히 살이 빠질 때는 몸속 지방이 빠르게 분해되면서 담즙 속 콜레스테롤 균형도 흔들릴 수 있습니다. 그래서 무조건 굶는 다이어트는 담낭 안에서는 조용히 돌을 키울 수 있습니다. 문제는 이 돌이 어디에 걸리느냐입니다.담즙이 내려가는 길과 췌장액이 내려가는 길은 마지막 부분에서 가깝게 만납니다. 그래서 담석이 그 길목을 막으면 담즙뿐 아니라 췌장액도 빠져나가지 못합니다.그러면 췌장 안의 압력이 올라가고 환경이 변하면서, 원래 장에 가서 활성화되어야 할 소화효소가 췌장 안에서 너무 일찍 활성화될 수 있습니다. 아직 열면 안 되는 포장이 공장 안에서 먼저 열려버리는 셈입니다. 그 순간 효소는 음식이 아니라 췌장 자신을 공격합니다. 이것이 췌장염입니다.하지만 췌장염의 원인이 담석만은 아닙니다. 췌장염의 또 다른 대표적인 원인은 술입니다. 담석이 길을 막아 갑자기 사고를 일으키는 원인이라면, 술은 췌장 공장 자체를 계속 자극하고 망가뜨리는 원인입니다. 술이 몸에 들어오면 췌장 세포 안에서는 실제로 여러 변화가 일어납니다.술이 분해되는 과정에서 생기는 물질들이 췌장 세포를 직접 자극하고, 세포 안에서 효소를 안전하게 보관하던 구조를 불안정하게 만듭니다. 그러면 원래는 장에 가서 켜져야 할 효소의 '스위치'가 췌장 안에서 먼저 켜질 가능성이 높아집니다.쉽게 말해, 포장을 열지 말아야 할 단계에서 내용물이 새어 나오는 상황입니다. 또 한 가지 문제가 있습니다. 술은 췌장액의 성질도 바꿉니다. 췌장액은 원래 물처럼 잘 흐르면서 효소를 장으로 보내야 하는데, 술을 많이 마시면 이 액체 안의 단백질 성분이 쉽게 뭉치게 됩니다.그러면 가느다란 췌관 안에 작은 찌꺼기들이 생기고, 시간이 지나면서 부분적으로 길을 막게 됩니다. 배출이 원활하지 않으면 췌장 안의 압력은 더 올라가고, 효소가 안에서 활성화될 가능성도 더 커집니다. 그래서 술은 단순히 자극하는 정도가 아니라, 췌장 내부에서 염증이 시작되기 쉬운 조건을 여러 방향에서 만들어내는 원인입니다.급성 췌장염은 매우 고통스럽습니다. 명치가 심하게 아프고, 통증이 등으로 뻗치며, 구토가 동반되기도 합니다. 단순 체기라면 시간이 지나며 조금씩 풀리는 경우가 많지만, 췌장염은 통증이 강하고 오래갑니다. 그래서 병원에서는 피검사로 아밀라아제와 리파아제 같은 췌장 효소가 혈액으로 새어 나왔는지 확인하고, 초음파나 CT로 췌장이 부었는지, 담석이 길을 막고 있는지 살펴봅니다.치료의 핵심은 '췌장을 쉬게 하는 것'입니다. 음식을 먹으면 췌장은 다시 소화효소를 만들려고 일합니다. 그래서 급성기에는 금식을 하고, 수액을 충분히 넣어주며, 통증을 조절합니다. 담석이 원인이라면 막힌 길을 열기 위해 내시경으로 돌을 제거하거나, 재발을 막기 위해 담낭 치료가 필요할 수 있습니다. 즉, 췌장염 치료는 단순히 약 하나로 염증을 누르는 것이 아니라, 췌장을 쉬게 하고 원인을 찾아 제거하는 과정입니다. 한 번 췌장염을 앓고 나면 췌장은 이전보다 예민해질 수 있습니다.특히 술을 계속 마시면 작은 불씨에도 다시 불이 붙듯 염증이 반복될 수 있습니다. 이렇게 반복되면 만성 췌장염으로 이어집니다. 처음에는 그냥 소화가 안 되는 정도로 느껴질 수 있습니다.하지만 그 사이 췌장은 점점 딱딱해지고 기능을 잃습니다. 췌장이 망가지면 두 가지 문제가 생깁니다. 하나는 소화효소가 부족해져 음식 흡수가 잘 안 되는 것입니다. 그래서 체중이 줄거나 기름진 변이 나올 수 있습니다.다른 하나는 혈당 조절 기능이 흔들려 결국 당뇨병으로 이어질 수 있습니다. 배가 아픈 병으로 시작했지만, 시간이 지나면 소화와 혈당이라는 몸의 두 축이 함께 흔들리는 것입니다. 여기에 담배까지 더해지면 상황은 더 나빠집니다. 담배는 혈관을 수축시키고 췌장으로 가는 혈류를 떨어뜨려 회복을 방해합니다.염증이 생긴 조직은 피를 통해 산소와 영양을 받아야 회복되는데, 담배는 그 회복 통로를 좁히는 셈입니다. 그래서 술과 담배는 췌장 입장에서는 불을 붙이고, 물길까지 막아버리는 조합입니다. 췌장은 조용히 일하지만, 한 번 크게 다치면 회복이 쉽지 않은 기관입니다. 그래서 췌장이 보내는 통증은 가볍게 넘길 신호가 아니라, 몸이 울리는 꽤 중요한 경보일 수 있습니다.