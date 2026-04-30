"보험판매원 오해받아도 좋다" 발로 뛴 완도 공무원들이 만들어낸 성과

지방자치시대, 의회의 제안은 군민의 실질적인 목소리라고 본다면, 의회의 제안에 대해 행정이 경청하고 성실히 대응하는 것은 결국 군민의 목소리에 응답하는 것과 같다. 때로는 예산이나 규제의 벽에 부딪힐 수 있지만, 그 과정에서 대안을 함께 찾아가는 것이 지방자치의 본질이다. 본보 이슈파이팅에서는 완도군의회에서 제안했던 군정 정책에 대해 발의자의 의도와 방향 등을 소개하면서 행정이 이를 어느 정도 받아들이고 접근을 하고 있는지를 살펴 본다.

큰사진보기 ▲2025년 군의회 군정 질의 시간, 조인호 의원은“인근 시군은 다 하는 ‘디지털 관광주민증’, 우리 완도는 왜 아직입니까?” 당시 부임한 지 얼마 되지 않았던 안환옥 관광실장은 고개를 숙이며 “내년에는 반드시 공모에 선정되도록 노력하겠다”고 약속했다. 그 약속은 곧 관광정책팀의 지상 과제가 되었다. ⓒ 완도신문 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 완도신문에도 실렸습니다.

지난해 7월, 완도군 관광과는 '관광실'로 승격되며 화려하게 돛을 올렸다. 하지만 현장의 파도는 높았다. 2025년 군의회 군정 질의 시간, 조인호 의원의 날 선 질문이 쏟아졌다. "인근 시군은 다 하는 '디지털 관광주민증', 우리 완도는 왜 아직입니까?" 당시 부임한 지 얼마 되지 않았던 안환옥 관광실장은 고개를 숙이며 "내년에는 반드시 공모에 선정되도록 노력하겠다"고 약속했다. 그 약속은 곧 관광정책팀의 지상 과제가 되었다.2026년 새해, 각오를 다졌지만 시작부터 삐걱거렸다. 정기 인사로 손발을 맞추던 팀원 2명이 타 부서로 전보된 것. 어수선한 분위기 속에서 양영애 관광정책팀장과 남은 팀원들은 운동화 끈을 조여 맸다.공모 사업 통과를 위해 가장 먼저 해결해야 할 숙제는 할인 가맹점 모집이었다. 처음엔 "20개 정도야 쉽겠지"라고 생각했다. 그러나 각 읍·면에서 돌아온 신청서는 단 2건. 관내 유료 관광지 부서 외에는 민간의 반응이 냉담했다. 결국 팀장과 팀원들은 서류 뭉치를 들고 거리로 나섰다. 2개 조로 편성된 팀원들은 점심시간을 넘긴 오후, 읍내 식당과 숙박업소를 하나하나 방문하기 시작했다.현장은 냉혹했다. 브레이크 타임에 걸려 사장님 얼굴조차 못 보고 종업원들의 눈총 속에 발길을 돌리기 일쑤였다. 윤지 주무관은 청량한 목소리로 "군청에서 왔습니다! 좋은 사업 설명 좀 들어보세요"라고 외쳤지만, 돌아오는 건 "관광객도 없는데 무슨 할인이냐", "나이 들어 귀찮으니 그냥 가라", "물가가 올라 죽겠는데 할인이라니 말도 안 된다"는 매몰찬 거절이었다. 팀원들 사이에서는 "우리 일이 행정인지 보험 영업인지 모르겠다"는 자조 섞인 한숨이 터져 나왔다.기진맥진한 오후, 달콤한 카라멜 마끼아또 한 잔으로 허기를 달래러 들른 카페에서 반전이 시작됐다. 젊은 사장님은 팀원들의 설명을 귀담아듣더니 "관광이 살아야 우리도 산다"며 흔쾌히 손을 잡았다. MZ세대 사장님과 인스타그램 친구를 맺고 일본 여행담부터 최신 아이돌 이야기까지 나누며 소통한 결과, '말이 통하는' 가맹점들이 하나둘 늘기 시작했다.여기에 (사)완도군관광포럼과 관광협의회 회원들이 "완도를 위해 우리가 힘을 보태자"며 동참하면서 가맹점은 순식간에 늘어났다. 하지만 기쁨도 잠시, 한국관광공사의 공모 지침이 변경됐다. 가맹점 평점 만점 기준이 20개에서 40개로 상향 조정된 것."포기할까"라는 생각이 스친 순간, 팀원들은 다시 현장으로 나갔다. 1차 모집의 노하우를 바탕으로 젊은 층이 운영하는 특산품 판매점과 힙한 숙소들을 공략했다. 비바람을 뚫고 시내를 누빈 끝에 마침내 '가맹점 40개소'라는 불가능해 보였던 숫자를 채워 넣었다.노력은 수치로 증명됐다. 전국 14개 시군이 신청한 가운데, 완도군은 1차 서류심사를 당당히 통과했다. 관광공사 담당자로부터 "완도군의 사업계획서가 전국에서 가장 정성껏 작성되었다"는 말을 들었을 때, 팀원들의 눈시울이 붉어졌다.지난달 30일, 강원도 원주에서 온 실사단이 완도를 찾았다. 하필이면 궂은비가 내리는 날이었다.양영애 팀장과 공사 직원들은 빗속을 뚫고 해양치유센터와 이든글램핑장 등을 돌며 현장을 점검했다. 할인율을 10%에서 15%로 올려줄 수 있느냐는 공사 직원의 까다로운 질문에 업체 사장님이 머뭇거리자, 양 팀장이 직접 나섰다."사장님, 우리 완도 인심이 전국 최고라는 걸 보여줍시다. 대신 저희가 발로 뛰어 손님들 꽉 차게 홍보해 드릴게요!" 사장님의 미소와 함께 할인율 상향이 결정되던 순간, 선정의 확신이 들었다. 결국 완도군은 전국 8개 최종 선정 지역에 이름을 올렸다.이제 완도는 5월까지 가맹점 정보 등록을 마치고 6월부터 전 국민을 대상으로 '디지털 관광주민' 모집에 나선다. 스마트폰 하나만 있으면 숙박부터 식당, 카페까지 완도 전역에서 특별한 대우를 받을 수 있게 된다. "관광도 이제 세일즈다"라는 말처럼, 발로 뛰어 만든 이 작은 주민증이 완도 관광의 마중물이 되길 기대해 본다.