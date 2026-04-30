궁궐 가는 날 하필 '감기'라니, 한복 입은 교장의 얄궂은 하루

▲흥례문 앞, 우리는 잠시 ‘사람’이었다.흥례문 앞에서 동료들과, 감기몸살로 천근만근이던 몸도, 한복 자락 앞에서는 잠시 교장의 무게를 내려놓았다. 뒷모습조차 풍경이 되는 날이었다. ⓒ 오성훈 관련사진보기