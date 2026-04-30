궁궐 가는 날 하필 '감기'라니, 한복 입은 교장의 얄궂은 하루

사각형의 틀을 벗어난 생기
중간고사 2일차 시험이 끝났다. 교직원들은 일원역 플랫폼에 모여 전철을 기다렸다. 신기한 일이다. 학교라는 사각형의 틀을 한 걸음만 벗어나도 사람들의 얼굴에는 금세 생기가 돈다. 그 활기를 보며 깨닫는다. 우리가 그동안 교육과 권위라는 이름으로 얼마나 단단한 긴장의 감옥에 갇혀 있었는지를.
사실 나는 이번 주 내내 심한 감기 몸살과 싸우고 있었다. 두통과 기침이 쉼 없이 밀려오는 와중에 한복 자락을 여미는 일은 생각보다 고단했다. 4월 초에 올린 기사에서 한복이라는 '배역'과 조르바라는 '본능' 사이에서 고백했듯(관련 기사: 교장이 되니 왜 더 '나답게' 살기 어려울까
) '교장'이라는 배역과 '인간 오성훈'의 자유 사이에서 갈등했던 그 마음이 몸의 저항으로 나타난 것은 아닐까 싶기도 했다.
지독한 자랑질
내 기사에 달린 <오마이뉴스> 사이트의 공식적인 댓글은 필명 '백당(백살까지 당당하게)'님께서 남긴 것이 전부다. 필명과 댓글에서 느껴지듯이 이분은 평소 조직의 리더로서 공동체를 위한 삶과 개인의 자유 사이에서 고민을 많이 하셨던 것 같다. 그는 댓글에 이렇게 묵직한 질문을 던졌다.
"어떤 것이 교육적이며 그 결심이 과연 옳은 것인가."
몇 해 전 함께 교감 연수를 받았던 동료 교장 한 분은 이를 두고 '지독한 자랑질'이라며 유쾌한 일침을 놓았다. 연구부장이 교장에게 그런 이벤트를 제안할 수 있다는 것 자체가, 이미 내가 교사들의 기쁨과 맞닿아 있다는 반증이 아니냐는 해석이었다.
어떤 분은 내가 올린 AI 합성사진을 보고 전래동화 속 산신령을 소환했다. "이것이 네 도끼냐?"라고 묻는 산신령에게 "아닙니다"라고 답했더니, 본래의 정직한 모습뿐만 아니라 왕의 옷을 입은 모습까지도 "네 모습이다"라며 선물로 주신 셈이라는 과분한 칭찬을 보내왔다.
그 말을 곱씹으며 전철에 올랐다. 격려가 좋은 연료가 된다는 것을, 오늘처럼 몸이 무거운 날에는 더욱 절감한다.
수성동(水聲洞), 지워졌던 이름을 부르다
동료들의 응원을 등에 지고 닿은 곳은 인왕산 자락 수성동 계곡이었다. 이름 그대로 맑은 물소리(水聲)가 골짜기(洞)를 가득 채우는 곳이다. 그러나 비수기라서 그런지 계곡은 메말라 있었서 바위 사이를 타고 내려오는 물소리는 들리지 않았다. 등 굽은 소나무와 재선충으로 시들어가는 나무 사이로 동료들의 웃음소리가 섞여들었다.
이곳은 조선 시대 선비들뿐만 아니라 중인들이 모여 '위항 문학'을 꽃피웠던 공간이다. 신분과 격식의 경계가 잠시 허물어졌던 자유의 땅. 그 오래된 해방감이 아직도 바위틈에 살아 있는 것 같았다. 기린교에 가까이 다가섰을 때, 새로 쌓인 돌들이 눈에 들어왔다. 아파트를 허물고 계곡을 되살린 손길의 흔적이었다. 이 계곡도 한때 제 모습을 잃었던 적이 있었다.
시멘트를 걷어내는 일
압축 경제 성장은 일거리가 있는 도시로 사람들을 실어 날랐다. 서울에는 판자촌이 산 밑 기슭에 자리 잡기 시작했다. 인왕산 산기슭도 예외는 아니었다. 물 흐르는 수성계곡에 판자촌은 안성맞춤이었을 것이다. 맑은 물과 땔감이 있는 계곡은 가난한 이들의 생존을 위한 최후의 보루였을 테니까.
1971년, 이 폭증하는 인구를 감당하기 위해 계곡 일부를 메우고 들어섰던 '옥인시범아파트'는 그 시대가 선택한 생존의 방식이었다. 당시로서는 판자촌을 허물고 번듯한 집을 짓는 것이 최선이었겠지만, 그 대가로 맑은 물소리는 아파트 콘크리트 아래로 숨어버렸다. 세월이 흘러 아파트는 헐렸고, 물소리는 다시 제자리로 돌아왔다.
나는 우리 직업교육의 역사도 이와 다르지 않다고 느낀다. 산업화 시대, 우리는 오로지 '취업률'이라는 아파트를 짓기 위해 아이들의 개성과 인문학적 설렘이라는 계곡을 메워왔을지도 모른다. 이제 우리가 할 일은 콘크리트처럼 굳어버린 권위주의를 걷어내고, 시멘트에 가려졌던 아이들 각자의 물소리를 다시 들리게 하는 '복원'이다.
오늘 내가 감기 몸살을 앓으면서도 한복을 입기로 한 것 또한 작은 복원의 시도였다. 교장이라는 직함이 주는 무게를 걷어내고 동료들과 함께 풍경의 일부가 되어보는 것. 비록 몸은 천근만근이었지만, 그것은 모델하우스처럼 매끈한 모습보다 훨씬 더 인간적인 진실에 가까웠다.
인간의 설렘으로 남다
서촌의 멋스러운 풍경을 지나 한복을 빌려입고 드디어 경복궁에 입성했다. 거울 속 내 모습은 여전히 낯설고 어색했다. 하지만 나를 본 선생님들은 "멋있으십니다"라며 환호해주었다. 그들이 추켜세운 것은 내 한복 맵시가 아니라, 기꺼이 자신들의 제안에 응답해준 '교장으로서의 진심'이었을 것이다.
옷이 사람을 만드는 것이 아니라, 그 옷을 매개로 우리가 나누는 온기가 풍경을 만든다. 34년 교직 인생에서 처음으로 교장의 외투를 벗고 어색한 한복을 입었지만, 그 어느 때보다 나는 나 자신에게 솔직했다.
사각형의 틀을 깨고 나온 우리에게 수성동 계곡의 물소리는 이렇게 속삭이는 듯했다. 때로는 아파도 괜찮다, 그 모습 그대로가 가장 아름다운 풍경이라고. 콧물을 훌쩍이며 한복 자락을 여미던 4월의 경복궁. 그곳엔 완벽한 교장은 없었지만, 동료들과 함께 웃으며 설렘을 나누는 '사람 오성훈'은 분명히 있었다.
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