스무 번의 계절이 바뀌고 다시 방문한 장소

큰사진보기 ▲아침고요수목원 ⓒ 서희연 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치, 블로그에도 실립니다.

지역마다 꽃 축제가 한창이다. 고양 꽃박람회, 황매산 철쭉축제, 태안 튤립축제 등 SNS나 거리의 광고에선 지금 가지 않으면 후회하게 될 거처럼 홍보한다.화창한 주말, 9만 송이의 튤립이 활짝 핀 아침고요수목원 '봄꽃페스타'에 다녀왔다. 꽃으로 가득한 정원을 천천히 산책하며 마술쇼와 밴드 공연도 볼 수 있고, 테라리움 만들기 체험도 할 수 있는 봄꽃 축제다.아이가 아장아장 걷던 시절에 처음 찾았던 아침고요수목원은 다양한 꽃을 가까이에서 볼 수 있고 정성스럽게 가꾸어진 여러 곳의 정원이 있던 곳으로 기억한다. 빨강, 노랑, 파란 꽃을 보며 막 말을 배우기 시작한 아이에게 꽃 이름과 색깔을 알려주었다.넓은 초록 들판에서 뛰어놀고, 작은 시냇가에서 발을 담그며 시간을 보냈었다. 그때 이후로는 아이와의 추억을 마음에 남긴 채 수목원을 한동안 찾아가지 않았는데, 어느덧 중년이 되어 친구 부부와 다시 이곳을 찾게 되었다.스무 번의 계절이 흘러 다시 온 수목원엔 이제 아이들보다는 중년이나 노년의 방문객들이 더 많이 보였다. 형형색색의 꽃을 배경으로 가족, 친구들과 사진을 찍느라 모두들 바쁜 모습이었다. '지금이 가장 젊을 때, 지금이 가장 예쁠 때'라는 말을 몸소 실천하듯, 포토존에서 서로 사진을 찍으며 웃음 꽃을 피우고 있었다.아침고요수목원은 축령산의 아름다운 자연 경관을 배경으로, 한국적인 미를 가득 담아 정원마다 조화롭게 설계한 곳이다. 원래 이곳은 염소를 키우던 돌밭이었다고 한다. 하나하나 돌을 골라내고 땅을 고르는 작업을 하며 정원의 기초를 다졌다. 처음에는 10개의 주제 정원으로 시작했지만, 꾸준히 정원을 확장하고 가꾸면서 지금은 약 22개가 넘는 독특한 주제 정원과 함께 약 5000여 종에 이르는 다양한 식물을 만날 수 있다.수목원 곳곳을 걷다 보면, 마치 그림 속 풍경 한가운데에 들어와 있는 듯한 느낌을 준다. 배경은 짙은 초록빛이고, 여기에 48색 크레파스로 색칠한 듯 다채로운 꽃들이 피어 있는 풍경화같다. 꼬불꼬불한 길을 산책하다 보면 이름을 아는 꽃보다 이름 모를 꽃들이 더 많아 오히려 호기심을 자극한다. 모르는 꽃은 휴대폰 앱을 이용해 알아보는 재미가 쏠쏠하다. 흔히 볼 수 있는 튤립도 이곳에서는 그동안 보지 못했던 독특한 색 튤립들로 가득해 눈길을 끈다.처음에는 지도를 보며 체계적으로 둘러볼까 생각도 했지만, 결국 마음 가는 대로 발길을 옮겼다. 22개가 넘는 주제 별 정원은 세심하게 가꾼 잔디와 화단이 산책로와 자연스럽게 이어져, 어느 방향으로 걷든 마치 살아 있는 한 폭의 그림 같았다.우리나라 지도를 본떠 조성한 '하경정원', 아담한 하얀 교회가 포인트인 '달빛정원', 200여 품종의 무궁화를 모아 식재한 '무궁화 동산' 등 각기 다른 정원마다 우리 전통의 고유한 아름다움이 느껴진다.특히 인상 깊었던 곳은 서화연이었다. 전통 조경 양식으로 설계된 연못 정원인 서화연은 연못 한가운데 정자가 홀로 자리 잡고 있고, 수변에 핀 꽃들과 어우러져 한국 특유의 조용하고 깊은 운치를 전해 주었다.수목원이라고 하면 대개 막 피어난 봄꽃이 가득한 정원을 떠올리게 마련이지만, 아침고요수목원은 사계절마다 전혀 다른 매력으로 관람객의 눈길을 사로잡는다.봄에는 형형색색의 꽃들이 수목원을 물들여 방문하는 이들을 맞이한다. 수도권보다 기온이 낮아서, 주변 지역의 벚꽃 축제가 끝난 뒤에도 이곳 벚꽃은 한동안 더 이어진다고 한다. 그래서 늦봄까지도 벚꽃 구경을 할 수 있는 특별한 곳이다.여름이 오면 싱그러운 초록 잎과 울창한 나무, 그리고 다양한 여름 꽃들이 어우러져 수목원을 더욱 생기 있게 만든다. 또 축령산 정상에서 내려오는 맑고 시원한 계곡은 한여름의 더위를 식혀 주며, 잠시 쉬어가기에 딱 좋은 곳이다.가을에는 축령산을 곱게 물들인 단풍과 화려한 가을 국화가 가을의 정취를 한껏 더해 준다. 정원 한쪽에 모여 있는 핑크뮬리는 가을의 풍경을 더욱 아름답게 완성한다.겨울이 찾아오면 초록 잎과 오색 꽃들이 사라진 자리에 눈과 밝은 불빛들이 수목원을 환하게 장식한다. 낮에는 눈 덮인 경치를, 밤에는 오색 불빛으로 물든 근사한 야경을 즐길 수 있는 '오색별빛정원' 축제도 겨울의 명물이다.이 덕분에 아침고요수목원은 겨울에도 봄 못지않게 많은 사람이 찾는다. 산수경온실, 알파인온실, 아침고요갤러리, 역사관 등 네 곳의 실내 전시 시설도 있어 추운 날씨에도 따뜻하게 수목원을 둘러볼 수 있다.어느 계절에 방문해도 만족할 수 있는 아침고요수목원 계절 축제는 그때그때 다른 풍경과 분위기를 선사한다. 계절마다 다른 모습을 보여주는 아침고요수목원의 정원은 대한민국의 아름다움과 고유한 가치를 담아내기 위해 오랜 시간 정성스럽게 가꿔 왔다. 30년이 넘는 세월 동안 이런 노력이 이어져 온 덕분에, 지금도 아침고요수목원에는 늘 방문객들의 발길이 이어지고 있다.