또 전략공천 후보 맞은 하남갑 "TV로만 본, 거물 이광재"

큰사진보기 ▲하남 찾은 정청래-추미애-이광재정청래 더불어민주당 대표가 29일 경기 하남시 덕풍전통시장을 방문해 추미애 경기도지사 후보, 이광재 하남갑 국회의원 후보, 강병덕 하남시장 후보와 함께 상인들에게 지지를 당부하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

"사실 그 분은 초면이라 진짜 잘 모르겠어요." - 홍태환(60대·남성)

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큰사진보기 ▲빈대떡 받아 먹는 이광재 후보이광재 더불어민주당 하남갑 국회의원 후보가 29일 경기 하남시 덕풍전통시장을 방문해 한 시민이 먹여주는 빈대떡을 받아 먹고 있다. 오른쪽은 추미애 경기도지사 후보와 정청래 당 대표. ⓒ 남소연 관련사진보기

큰사진보기 ▲하남 전통시장 찾아 인사하는 이광재 후보이광재 더불어민주당 하남갑 국회의원 후보가 29일 경기 하남시 덕풍전통시장을 방문해 상인들에게 지지를 당부하고 있다. 왼쪽은 정청래 당 대표와 추미애 경기도지사 후보. ⓒ 남소연 관련사진보기

큰사진보기 ▲하남 방문해 이광재 손 잡은 정청래정청래 더불어민주당 대표가 29일 경기 하남시 덕풍전통시장을 방문해 이광재 하남갑 국회의원 후보를 만나 손을 잡고 있다. 가운데는 추미애 더불어민주당 경기도지사 후보. ⓒ 남소연 관련사진보기

큰사진보기 ▲떡 먹는 이광재-정청래-추미애정청래 더불어민주당 대표가 29일 경기 하남시 덕풍전통시장을 방문해 이광재 하남갑 국회의원 후보, 추미애 경기도지사 후보, 강병덕 하남시장 후보와 함께 떡을 사먹고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

앞에서는 웃고, 노래를 불러주며 "건승을 빈다"고 했던 상인도 "잘 모른다, 초면"이라는 평가를 내놨다.경기 하남시갑 국회의원 보궐선거에 더불어민주당이 전략공천한 이광재 후보를 만나본 하남시 덕풍동 상인들의 이야기다. 이 후보는 "더 열심히 하라는 말씀으로 받아들일 것"이라며 "정부·국회 등 경험이 풍부한 제가 누구보다 일을 잘 할 것이다"라고 자신했다.이 지역에 처음 출마하는 이광재 후보와 이 지역 국회의원이었다가 경기도지사선거에 도전하는 추미애 후보, 강병덕 하남시장 후보 등 민주당 후보들이 29일 오후 경기 하남시 덕풍전통시장을 장날에 방문했다. 정청래 당대표와 김승원·한민수 국회의원이 현장을 함께하며 지원에 나섰다.하남갑은 지난 22대 총선 당시 추미애 후보가 이용 국민의힘 후보를 단 1199표 차로 꺾은 초접전 지역으로, 이번 선거에서 '핵심 경합지'로 꼽히는 지역이다. 추 후보가 경기도지사선거에 출마하면서 6.3 지방선거와 국회의원 보궐선거가 같이 열린다. 국민의힘 후보는 아직 정해지지 않았지만, 이용 하남갑당협위원장·이창근 하남을당협위원장·유승민 전 의원 출마 가능성이 거론되고 있다.이날 이 후보 등은 덕풍전통시장에서 약 2시간 동안 "일 잘하겠습니다", "경기도와 하남을 발전시키겠다. 열심히 하겠다"라며 상인들과 인사를 나눴다. 시민들과 함께 막걸리 한 잔을 하기도 했다. 상인들은 전반적으로 긍정적인 반응을 보냈다. 이 후보 등에게 방울토마토를 직접 먹여주는 상인도 있었고, "신난다", "화이팅" 등을 외치며 사진·악수를 요청하기도 했다.다만 상인들은 이 지역 연고 없이 전략공천된 '이광재'를 잘 모르는 듯한 눈치였다. 선거 유세 중, 이 후보 등에게 '경기도가'를 불러준 '덕풍동 토박이' 홍태환(60대·남성)씨는 "다 구면인데 우리 이광재 후보님은 처음이다"라고 말했다. 홍씨는 그러면서도 "초면이 또 구면이니 모두 다 건승하시기를 기원하겠다"라고 덕담을 건넸다. 이에 '하남 토박이' 강병덕 하남시장 후보는 홍씨에게 "형님, 같이 가야 한다. 우리 다같이 만들어주셔야 한다"고 부탁했다.강 후보는 한 상인이 "요새 왜 안 오냐"라고 물었는데 대뜸 "새로운 분이다"라며 이 후보를 소개해주기도 했다. 그러나 그 상인은 아직 친근감을 느낄 수 없다는듯 "TV에서만 봤다"고 반응했다. 이 후보는 "잘하겠습니다"라며 웃었고, 정청래 대표도 "여기는 하남 전문가 이광재"라고 너스레를 떨며 상인과 이 후보를 악수시켰다.이 후보는 시장 인사를 마친 뒤, 취재진 앞에서 "겸손하게 많이 듣고 노력하겠다"라며 "이재명 정부가 일을 해야 할 시간. 지방선거에서 압도적 승리를 할 수 있도록 부탁드린다"라고 말했다. 지역구를 옮겨다니는 '정치철새'라는 비판을 두고는 "더 열심히 하라는 말로 받아들이고 있다"라며 "한편으로 생각하면, 중진 정치인은 대한민국 어디서든 당선될 수 있어야 한다"라고 답했다.이 후보는 '정치 험지'에서 당선된 이력이 있는 고 김대중·노무현 전 대통령 등을 언급하며 "문제는 일을 얼마나 잘하는가"라며 "지역 문제를 해결하려면 결국 국회를 동원할 수 있어야한다"라고 짚었다. 그는 "정부·국회 경험도 있어야 하고, 구체적인 법률을 잘 알아야 하는데, 저는 강원도지사도 했다"라며 "누구보다 일 잘할 것이다. 이광재는 일하러 왔다. 실력은 이광재라고 생각한다"라고 강조했다.이 후보는 정청래 대표, 추미애 후보 등이 떠나고 나서 다시 덕풍시장에 들러, 선거 유세 중 "터미널 문제를 해결해달라"고 토로한 상인과 다시 대화를 나누기도 했다.흥겨운 분위기로 여당 당대표와 후보들이 인사를 하고 간 장마당은 다시 냉정을 찾은 분위기였다. 앞서 이광재 후보를 "초면이라 잘 모른다"라고 했던 덕풍전통시장 상인 홍씨는 <오마이뉴스> 기자에게 "지금 솔직히 하남에서는 '여기가 뭐 철새 도래지냐'라는 말이 많다"라고 전했다. 그러면서도 "철새들이 와서 먹고만 가는 게 아니라, 남기고 가는 게 있다"라며 "후속적인 것을 남길 수만 있다면, 새로운 분이더라도 능력을 잘 발휘해주셨으면 좋겠다"라는 기대감을 드러냈다.이 후보 등과 함께 맥주집에서 사진을 찍은 김아무개(30대·남성)씨는 "긍정적으로 생각한다"라며 "시장에 와서 시민들과 소통하는 모습이 좋아 보인다. 나도 1번이 좋다"라고 말했다.'터미널 문제 해결'을 강조하며, 이 후보와 직접 대화를 나눈 조아무개(60대·남성)씨는 "더 봐야한다"라며 유보적인 태도를 취했다. 조씨는 "왜냐하면 추미애 의원도 2년만 하고 그냥 갔다. 그래서 우리는 사실 전략공천이 아니고, 여기 사정을 잘 아는 사람이 나오기를 기대했다"라면서도 "그래도 (이 후보가) 행정력·판단력이 조금 더 낫지 않을까 생각한다"라고 말했다. 그는 "앞으로 계속 정책을 펼칠 후보를 원하지, 조금 하다 가버릴 후보는 원하지 않는다"라고 단호히 말하기도 했다.이 후보 등의 사진을 촬영한 유아무개(60대·남성)씨도 "추미애씨가 잠깐 여기 있다가 가서, 이광재씨가 거물은 거물이지만 좋은 평가는 못 받을 것 같다"라면서도 "지금은 하남시가 발전할 중요한 시기이다. 꼭 필요한 인물이 누구인지 판단하기 위해 지켜보고 있다"라고 말했다.이 후보 등과 반갑게 인사를 나눈 박아무개(60대·여성)씨도 "(이 후보를) 잘 모른다. 이름만 들어봤다"라며 "(추 후보에 이어) 또 전략공천으로 오지 않았냐. 사람들이 하남이 '철새 동네'라고 한다"라고 답했다. 박씨는 "추 의원이 하남시를 위해서 일이라도 많이 하고 가셨으면 그런 소리도 안 했을텐데, 그러지 않았어서 다들 이 후보에 대해서도 큰 기대는 없는 것 같다"라고 덧붙였다.하남 토박이라고 밝힌 이아무개(60대·남성)씨도 "옛날에 추미애씨처럼 또 낙하선처럼 떨어진 것 아니냐. 큰 물에서 노는 사람들이 자꾸 내려오니까 좀 불편하다"라며 "추미애씨가 오셔서 잘했으면, (이 후보에게도) '어서 오세요' 했을 텐데, 몸에 와닿는 걸 한 게 없다고 생각한다"라고 말했다.