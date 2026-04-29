부천 사립유치원, 독감 사망 교사가 39도 고열 유아 돌봤다

큰사진보기 ▲부천 유치원 사망 교사가 지난 1월 29일 지인에게 보낸 사진과 문자 메시지. ⓒ 유족 관련사진보기

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"내가 옮겼나 봐."

독감인데도 독박 수업에 시달리다 사망한 교사가 근무한 경기 부천 사립유치원(한 설립자가 운영한 근접 유치원 분까지 합산)에서 "고인의 감염 시점에 모두 12명이 독감 확진 상태였다"라는 주장이 유족 쪽에서 나왔다. 이는 당시 해당 유치원이 '집단 독감 발병 상태'란 정황을 보여주는 내용이어서 주목된다. 이런 가운데 독감 확진을 받아 체온이 38도인 고인이 39도 고열 상태의 원아를 돌보며 "내가 옮기지 않았을까"라고 걱정하는 카카오톡 대화 내용이 확인됐다.29일, <오마이뉴스>는 유족 쪽에서 사립학교교직원연금공단(아래 사학연금공단)에 낸 '직무상 재해' 신청서 가운데 일부를 살펴봤다. 사학연금공단은 오는 5월 4일, 고인에 대한 '직무상 재해' 여부를 판단할 예정이다.유족 쪽은 의견서에서 "고인이 (독감에) 감염된 시기인 1월 26일~29일 4일간 (해당 2개의 유치원에서) 12명이 확진되었다. 교사들이 원장에게 일일 보고한 '독감 발생 결석' 내용을 살펴본 결과"라면서 "이러한 점은 집단 수용시설의 특징인 밀폐된 공간에서 많은 아이와 선생님이 함께 생활하여 단체 감염의 위험에 노출될 수밖에 없음을 의미한다"라고 주장했다. 유족 쪽은 이 두 유치원의 원아 수를 120명 정도로 보고 있다.이어 유족 쪽은 "고인은 병가를 쓰게 되면 방과후 선생님이 일정을 대신 소화해 줘야 하는 만큼, 1년 차 신입 교사였던 고인이 병가를 쓰기에는 눈치가 보일 수밖에 없는 상황"이라고 했다.이런 상태에서 고인이 지난 1월 29일 지인에게 보낸 카카오톡 메시지가 주목된다. 그날은 고인이 독감 확진을 받았는데도 해당 유치원에 계속 출근한 지 이틀째 되는 날이다. 고인은 한 유아가 교실 바닥에 누워 있고 '38.7도'라는 글귀가 나온 체온계가 담긴 사진을 메시지로 올린 뒤 다음처럼 적었다.같은 날 고인은 지인에게 "나는 지금 열이 38도"라고 밝혔다. 38도 고열에 시달린 고인이 39도 고열 유아를 돌본 것이다.이에 대해 현경희 전국교직원노동조합 대변인은 <오마이뉴스>에 "29일은 고인이 응급실에 실려 가기 이틀 전이라 독감 증상이 절정을 이루던 시기"라면서 "이런 상황에서도 고인은 '나에게 옮았나 봐'라면서 영아에게 미안한 마음을 드러냈다. 이런 모습이야말로 현재 유치원이 얼마나 열악한지를 보여주는 것"이라고 지적했다. 그러면서 "교사가 독감에 걸렸을 경우 반드시 병가를 허용해야 하는 이유는 이것이 교사의 건강뿐만이 아니라 학생들의 건강을 지키기 위한 일이기도 하기 때문"이라고 강조했다.