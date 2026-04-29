도시 새들에게 '집'을 돌려주자... 둥지상자에서 관찰된 생명의 변화

큰사진보기 ▲둥지를 달아주는 모습 ⓒ 이경호 관련사진보기

큰사진보기 ▲현장에서 확인한 박새알 ⓒ 이경호 관련사진보기

큰사진보기 ▲알을 품는 박새모습 ⓒ 이경호 관련사진보기

큰사진보기 ▲부화한 곤줄박이 새끼들 ⓒ 이경호 관련사진보기

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큰사진보기 ▲둥지상자를 달기전 사전에 교육을 진행하는 모습 ⓒ 이경호 관련사진보기

도시의 숲에서 가장 먼저 사라지는 것은 새가 아니라 '집'이다. 나무는 남아 있어도 오래된 고목은 사라지고, 가지는 남아 있어도 둥지를 틀 수 있는 공간은 점점 줄어든다. 번식을 위해 꼭 필요한 나무 구멍이 부족해지면서 작은 새들은 매년 봄 치열한 둥지 경쟁을 벌인다.대전환경운동연합은 이런 문제를 해결하기 위해 오랫동안 둥지상자를 설치해왔다. 자연에서 사라진 나무 구멍을 대신해 인공 둥지를 제공함으로써 새들이 안정적으로 번식할 수 있는 환경을 만드는 일이다. 단순히 새를 관찰하는 활동이 아니라 실제 서식처를 복원하는 생태계 보전 활동이다.지난해 대전환경운동연합은 대전시민정원사와 함께 SK이노베이션의 사회공헌활동 '환경지킴이' 사업의 일환으로 '생물놀이터 만들기'를 진행했다. 그중 핵심 활동이 바로 둥지상자 설치였다. 갑천습지보호지역인 월평공원 일대에 총 40개의 둥지상자를 설치해 도시 속 야생생물에 새로운 번식 공간을 제공했다.둥지상자는 설치가 끝이 아니다. 중요한 것은 그 안에 실제로 어떤 생명이 들어와 살아가는지 확인하는 일이다. 대전환경운동연합은 지난 28일, 지난해 설치한 둥지상자에 대한 모니터링을 진행했다.조사 결과는 분명했다. 40개의 둥지상자 가운데 다람쥐 이용 흔적이 확인된 곳은 4곳이다. 조류의 번식이 확인된 둥지는 총 14곳이다. 종을 정확히 확인하지 못한 미동정 조류 둥지 흔적은 3곳, 곤줄박이 5곳, 박새 4곳 쇠박새 3곳 등이 실제로 둥지를 이용하고 있었다. 전체 둥지의 35%에서 조류 번식이 확인된 것이다.이 가운데 이미 새끼가 둥지를 떠난 이소를 마친 둥지는 3곳, 부화 후 육추 중인 둥지는 1곳, 아직 알을 품고 있는 포란 단계의 둥지는 7곳으로 확인됐다. 단순히 둥지를 드나드는 수준이 아니라 실제 번식이 이루어지고 있다는 점에서 둥지상자의 생태적 효과를 확인할 수 있었다.특히 곤줄박이와 박새는 대표적인 텃새이자 나무 구멍을 이용해 번식하는 종이다. 자연 상태에서는 오래된 고목의 빈 공간이나 딱따구리가 사용한 구멍을 이용하지만, 도시에서는 이러한 공간이 크게 줄어들었다. 둥지상자는 이들에게 부족한 번식처를 보완하는 중요한 역할을 한다.곤줄박이는 이끼와 낙엽을 이용해 둥지를 만들고, 박새는 부드러운 털과 식물 섬유로 내부를 채운다. 알을 낳고 약 2주 동안 품은 뒤, 부화한 새끼들은 다시 2주에서 3주 정도 부모의 집중적인 먹이 공급을 받으며 성장한다. 이 시기 둥지의 안정성은 번식 성공률과 직결된다.하늘 위를 나는 새들뿐 아니라, 나무를 오르내리는 작은 포유류에게도 둥지상자는 의미가 있다. 다람쥐의 이용 흔적이 확인된 것처럼, 인공 둥지는 다양한 생물이 함께 사용하는 생태적 공간이 된다. 특히 하늘다람쥐처럼 나무 구멍을 이용하는 종에게는 이러한 구조물이 더욱 중요하다.대전환경운동연합은 앞으로도 둥지상자의 번식 생태를 지속적으로 모니터링할 계획이다. 단순히 몇 마리가 들어왔는지를 확인하는 수준이 아니라, 번식 성공률과 생존율, 이용 종의 다양성까지 장기적으로 기록해 종 보전 활동에 활용하겠다는 것이다.둥지상자 설치는 시작일 뿐이고, 진짜 중요한 일은 그 이후다. 얼마나 많은 새가 번식에 성공했는지, 어떤 환경에서 이용률이 높아지는지, 관리가 필요한 지점은 어디인지 확인해야 서식처 복원이 제대로 이루어진다.이러한 성과를 바탕으로 대전환경운동연합과 SK이노베이션 환경과학기술원 구성원들은 지난 18일부터 26일까지 다시 월평공원에 40개의 둥지상자를 추가 설치했다. 단발성 행사로 끝나는 것이 아니라, 실제 효과를 확인하고 확대하는 방식으로 이어지고 있는 것이다.대전환경운동연합은 둥지상자뿐 아니라 수달놀이터, 개구리사다리 등 다양한 생물 서식 공간을 직접 제작하고 설치하며 약 15년 동안 생태계 균형을 위한 활동을 이어오고 있다. 물길 하나, 나무상자 하나, 작은 구조물 하나가 생명에게는 생존의 조건이 되기 때문이다.도시의 생태계는 거대한 개발로 무너질 때보다, 작은 관심이 사라질 때 더 빠르게 무너진다. 반대로 복원은 느리고 손이 많이 간다. 둥지상자 하나를 설치하고, 다시 찾아가 확인하고, 그 안에 들어온 생명을 기록하는 일은 결코 화려하지 않다.하지만 그 안에서 알이 부화하고, 새끼가 자라며, 다시 숲으로 날아가는 순간이 반복된다면 그 의미는 분명해진다. 40개의 작은 집. 그 안에 들어온 생명들은 도시가 아직 완전히 자연을 잃지 않았다는 증거다. 그리고 그 작은 집을 지키는 일이 결국 우리가 살아갈 환경을 지키는 일이기도 하다.