여주시, 개별공시지가 결정·공시… 전년 대비 1.82% 상승

큰사진보기 ▲경기 여주시가 2026년 1월 1일 기준 개별공시지가를 오는 4월 30일자로 결정·공시한다. ⓒ 여주시 관련사진보기

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경기 여주시가 2026년 1월 1일 기준 개별공시지가를 오는 4월 30일자로 결정·공시한다. 올해 대상 토지는 총 25만 2926필지로, 지난해보다 평균 1.82% 상승한 것으로 나타났다.개별공시지가는 국세와 지방세, 각종 부담금 부과 기준으로 활용되는 토지 가격이다. 여주시는 토지소유자와 이해관계인을 대상으로 열람 및 의견 제출 절차를 거친 뒤, 여주시 부동산가격공시위원회 심의를 통해 최종 확정했다고 밝혔다.결정·공시된 개별공시지가는 4월 30일부터 부동산공시가격 알리미에서 확인할 수 있다.공시지가에 이의가 있는 토지소유자나 이해관계인은 4월 30일부터 5월 29일까지 이의신청을 할 수 있다. 제출된 이의신청 건에 대해서는 감정평가사 검증과 부동산가격공시위원회 심의를 거쳐 6월 26일 조정·공시할 예정이다.이의신청은 여주시청 민원토지과 지가팀 또는 읍·면·동 행정복지센터를 방문해 접수할 수 있으며, 우편과 팩스 제출도 가능하다. 온라인으로는 부동산공시가격 알리미 사이트를 통해 신청할 수 있다.여주시는 "토지소유자와 이해관계인은 공시지가를 확인한 뒤 필요할 경우 기간 내 이의신청 절차를 이용해 달라"고 안내했다.