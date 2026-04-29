성남시, 오리역세권 제4테크노밸리 추진 방식 전환

큰사진보기 ▲경기 성남시가 오리역세권 일대를 인공지능(AI)·미래 모빌리티 중심의 ‘제4테크노밸리’로 조성하기 위해 기존 도시혁신구역 지정 검토 방식에서 지구단위계획 변경 방식으로 추진 체계를 전환했다. ⓒ 성남시 관련사진보기

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경기 성남시가 오리역세권 일대를 인공지능(AI)·미래 모빌리티 중심의 '제4테크노밸리'로 조성하기 위해 기존 도시혁신구역 지정 검토 방식에서 지구단위계획 변경 방식으로 추진 체계를 전환했다.성남시는 29일 오리역세권 일대 개발 용역 결과와 향후 추진 방향을 발표했다. 이에 따르면 시는 당초 국토교통부 승인이 필요한 도시혁신구역 지정 방안을 검토했으나, 절차가 복잡하고 사업 기간이 길어질 가능성이 있다고 판단해 시가 직접 결정권을 갖는 지구단위계획 변경 방식으로 전환했다.신상진 시장은 이날 기자회견에서 "오리역세권 개발은 미래 성장동력 확보를 위한 전략 사업"이라며 "행정 효율성과 사업 실행력을 높이기 위해 시 주도 방식으로 추진 체계를 조정했다"고 밝혔다.개발 대상지는 오리역 일대 약 57만㎡(17만 평) 규모다. 이 가운데 농수산물유통센터, 법원·검찰청, LH 부지, 성남우편집중국, 차고지 등 주요 5개 부지는 약 20만㎡ 규모다.성남시는 지구단위계획 변경을 통해 첨단산업 유치와 토지 이용 효율화를 추진할 계획이다. AI 등 첨단산업 도입, 우수 건축 디자인 적용, 기반시설 및 생활 SOC 제공 등 공공기여가 이뤄질 경우 최대 800%까지 용적률 인센티브를 부여하는 방안이 검토된다.사업은 단계적으로 추진된다. 우선 시유지인 농수산물유통센터 부지(약 8만4000㎡)와 법원·검찰청 부지(약 3만2000㎡)를 선도사업 대상지로 삼아 개발에 착수할 계획이다. 시는 지구단위계획 변경 이후 해당 부지를 적정 규모로 분할해 민간에 매각하고, AI 연구개발센터와 업무시설 등이 입주하는 산업 거점으로 조성한다는 구상이다.이후 차고지 부지(약 4만㎡)는 민관합동 방식으로 개발하고, LH 부지(약 3만7000㎡)는 지구단위계획 제안과 기부채납을 연계하는 방식으로 추진할 예정이다. 주변 민간 사유지는 가이드라인을 통해 자율 개발을 유도한다는 방침이다.성남시는 최대 용적률 800%가 적용된 고밀도 산업단지가 조성되고, 제1판교테크노밸리 수준의 기업 유치가 이뤄질 경우 약 5만5000명에서 최대 8만3000명의 일자리 창출 효과가 있을 것으로 전망했다. 입주 기업 연 매출은 120조 원에서 180조 원 규모로 추산했다.신 시장은 "오리역세권 개발은 성남시 산업벨트를 완성하는 핵심 사업"이라며 "신속하고 투명한 절차를 통해 미래 산업 거점으로 조성하겠다"고 말했다.