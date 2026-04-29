불꽃 이상설 선생의 삶 다룬 연극 '서전서숙', 무대 오른다

큰사진보기 ▲‘예술공장 두레’가 제작한 연극 ‘서전서숙’이 오는 5월 6일부터 7일까지 이틀 동안 청주예술의 전당 소공연장에서 펼쳐진다. ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.

불꽃처람 살다 간 독립운동가 보재 이상설 선생의 삶을 다룬 연극 '서전서숙'이 무대에 오른다.'예술공장 두레'가 제작한 연극 '서전서숙'이 오는 5월 6일부터 7일까지 이틀 동안 청주예술의 전당 소공연장에서 펼쳐진다.이상설은 대한제국 말기와 일제강점기 초기에 활동한 충북 출신의 대표적인 독립운동가이자 교육자다.1905년 을사늑약으로 일본이 대한제국의 외교권을 박탈하자, 그는 본격적으로 독립운동에 나섰다.1907년 네덜란드 헤이그에 특사로 파견되어 활동한 사실은 널리 알려져 있다.이상설 선생이 설립한 교육기관 '서전서숙'에 관한 이야기는 상대적으로 널리 알려지지 않았다.예술공장 두레는 그가 교육을 통해 독립을 이루고자 했던 뜻에 주목했다.이상설 선생이 1906년에 설립한 서전서숙은 단순한 학교를 넘어, 독립운동의 중요한 기반이자 상징적 의미를 지닌 교육기관이다.연극 '서전서숙'은 무겁게 느껴질 수 있는 독립운동의 이야기를 춤과 노래, 라이브 연주와 연기를 통해 생동감 있게 풀어낸 작품이다.유쾌한 웃음과 경쾌한 흐름 속에서 진정성 있는 서사를 전달하며, 관객에게 깊은 감동과 여운을 남기게 된다.연극 '서전서숙'은 예술공장두레 김인경 단장이 작가 겸 연출을 맡았다.김인경 단장은 "연극 서전서숙은 1906년 설립돼 1907년 폐교되기까지 일 년 동안의 과정을 가장 예술공장 두레스러운 방식으로 그려내고자 했다. 이상설 선생의 경외스러운 판단, 선택, 그리고 긍정적 세계관, '서전서숙'을 만들어 이루고자 했던 독립조국의 열망을 관객들과 공감하고 한다"라고 밝혔다.예술공장 두레는 마당극 단체로 널리 알려져 있다.이번 작품에서도 그 장점을 최대한 살리면서도 무대, 조명, 의상 등에 한층 더 공을 들여 색다른 형식의 공연을 선보일 예정이다.이번 작품은 청주를 시작으로 전국과 해외까지 진출한 모노드라마 '염쟁이 유씨'의 대본을 쓴 김인경 예술단장이 직접 대본과 연출을 맡았다.예술공장 두레의 창단 멤버인 무용가 오세란씨와 최근 주목받고 있는 오세아가 공동 안무를 담당했다.청주 연극계에서 오랜 경험을 쌓아온 믿고 보는 배우 이계택과 김옥희를 비롯해, 이석규와 오세아가 함께 무대에 오른다.여기에 전아름, 임민혁, 홍성안이 배우로 참여하고, 조연출은 정경호가 맡았다.대한민국에서 유일한 독립운동가요 전문밴드 산오락회에서 활동하는 뮤지션 김강곤씨가 작·편곡과 연주를 담당했다.음악인 정지영은 연주, 정경희는 노래로 참여한다.공연은 오는 5월 6일과 7일 이틀 동안 오후 7시 30분에 청주예술의 전당 소공연장에서 진행된다.공연예매는 공연세상 홈페이지(https://www.concertcho.com)와 네이버와 인터파크 티켓('연극 서전서숙' 검색)에서 할 수 있다.문의 : (사)예술공장 두레Tel) 043-211-0752H.P) 010-6431-0745e-메일) dureart@daum.net