이 대통령, 고유가 피해지원금 '연 매출 30억 주유소 사용' 검토 지시

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 29일 청와대에서 비교섭단체 및 무소속 의원들과 오찬에 앞서 발언하고 있다. 2026.4.29 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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이재명 대통령이 고유가 피해지원금을 '연 매출 30억 원 이상 주유소'에서도 사용할 수 있는 방안을 검토하라고 주문한 것으로 29일 알려졌다.현재 고유가 피해지원금은 '연 매출 30억 원 이하 소상공인 매장'에서 사용할 수 있다. 이 기준에 따르면 '연 매출 30억 원 이상 주유소'에서는 고유가 피해지원금을 사용할 수 없는 상황.하지만 세금 비중이 높은 유류가 특성상 주유소의 매출은 실제 수익보다 크게 나타난다는 점, 또 대다수 일선 주유소들, 특히 수도권 주유소들은 연 매출 30억 원 이상이라는 점을 감안할 때 문제가 있다는 지적이 있었다.이에 대해 이규연 청와대 홍보소통수석은 이날 KBS1라디오 <세상의 모든 정보 윤인구입니다>와 한 인터뷰에서 이 문제와 관련해 이 대통령의 검토 지시가 있었음을 밝혔다.그는 "전국적으로 보면 (주유소의) 56% 정도는 (고유가 피해지원금을) 쓸 수가 있는데 대부분 매출액이 그 이상 되는 서울, 경기 쪽 같은 데는 조금 쓰기가 어렵다"면서 "어저께인가요? (대통령이) 우리 수석들한테 (연 매출 30억 이상 주유소 고유가 피해지원금 사용 관련) 의견 좀 들어보자고 했다"고 설명했다.영세한 소상공인 위주로 지원금을 사용하게 만들어 내수를 활성화하고자 하는 재정당국의 의도와 고유가 피해지원금이란 이름과 다르게 일선 주유소에서 사용할 수 없는 현실이 상충되는데 그에 대한 의견을 참모들에게 물었다는 것.이 수석은 이러한 참모들과의 문답 이후에 "(대통령이) 국민들이 직관적으로 받아들이는 것은 고유가 피해지원금이니깐 기름 정도는 넣을 수 있게 해야 되는 것 아닌가 해서, 그걸 한번 풀어주는 방향으로 검토해 보라고 지시를 내렸다"고 설명했다.