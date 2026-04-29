조상호, '세종형 기본사회 조성' 선포... 전 세대 생애주기 패키지 공약 발표

큰사진보기 ▲조상호 세종시장 예비후보가 29일 온 가족의 삶을 지탱하는 ‘세종 기본사회’ 비전을 전격 발표했다. ⓒ 뉴스피치 김이연심 기자 관련사진보기

큰사진보기 ▲조상호 예비후보가 29일 아이부터 청년, 여성, 어르신까지 전 세대를 아우르는 ‘생애주기 패키지’ 공약을 발표하고 있다 . ⓒ 뉴스피치 김이연심 기자 관련사진보기

AD

덧붙이는 글 | 뉴스피치(Newspeach)는 세종시 중장년 여성들이 주축이 되어 창간한 지역 기반 공동체 미디어로, 젠더 관점의 보도를 통해 지역 사회의 다양한 의제를 조명하고 건강한 공동체 형성에 기여하는 새로운 언론을 지향합니다.

조상호 세종시장 예비후보가 29일 온 가족의 삶을 지탱하는 '세종 기본사회' 비전을 전격 발표했다. 조 예비후보는 기자회견을 통해 아이부터 어르신까지 전 세대를 아우르는 11번째 공약인 '생애주기 패키지'를 공개하며 시민의 일상이 실질적으로 변화하는 정책을 약속했다.조상호 예비후보는 이번 공약의 핵심 추진 체계로 시장 직속의 '세종 기본사회위원회' 설치를 제안했다. 그동안 돌봄, 주거, 일자리 등 부서별로 조각나 추진되던 정책들을 하나로 묶어 통합 설계하고, 예산과 인력을 효율적으로 조정하는 컨트롤 타워 역할을 맡기겠다는 구상이다. 이는 시민들이 체감하는 정책적 괴리를 해소하고 한 가족의 하루가 어떻게 달라지는지를 기준으로 행정력을 집중하겠다는 의지로 풀이된다.아동 비중이 높은 세종시의 특성을 반영하여 보육과 의료 체계도 획기적으로 강화한다. 조 후보는 영유아 24시간 긴급 돌봄 서비스를 확대하고 영유아 급식 공공책임제를 실시하여 부모들의 양육 부담을 덜어주겠다고 밝혔다. 특히 소아 필수 의료 체계를 갖춘 아동 전문 병원을 설립하고 일반 의원급 야간·휴일 진료 체계를 촘촘히 구축하여 밤에도 안심하고 병원을 찾을 수 있는 '세종 365-24 안심 의료 체계'를 구축한다는 계획이다.청년과 여성을 위한 안정적인 정착 기반 마련도 공약에 담겼다. 청년들의 주거 안정을 위해 세종형 청년 기본 주택 1천 호를 공급하고 2030년까지 전문 일자리 5천 개를 창출하여 성장이 보장되는 도시 구조를 만들겠다고 선언했다. 또한 공공 산후조리원 건립 추진과 조리비 지원 확대를 통해 출산과 회복의 과정을 공공이 함께 책임지고, 경력 보유 여성들이 다시 일터로 돌아갈 수 있도록 맞춤형 일자리 연계 사업을 강화하겠다고 덧붙였다.특히 조 후보는 경력 보유 여성의 일자리 문제와 관련, 기존의 상담센터나 박람회 중심 지원이 현장의 수요를 제대로 반영하지 못한다고 진단하며, 시장이 직접 기업과 소통하는 '세일즈 행정'을 강조했다. 세종상공회의소 등 관내 기업인 협의회와 상시 채용 채널을 가동해 시가 보증하는 우수 인재를 기업 인사팀에 직접 연결하는 등 정책의 실효성을 높이겠다는 구상이다. 특히 장애인 고용 문제 역시 같은 맥락에서 기업의 실질적인 채용을 이끌어내겠다는 의지를 밝혔다.노후의 존엄을 지키기 위한 어르신 공약으로는 은퇴 이후에도 활기찬 생활이 가능한 '액티브 시니어 빌리지' 조성을 약속했다. 읍·면 및 동 지역에 노인복지관을 추가 건립하여 접근성을 높이고, 공공형 치매 전담 요양원 지정을 통해 돌봄의 공공성을 높일 계획이다. 더불어 면 지역 취약계층 어르신들을 위한 '찾아가는 이동 빨래방' 서비스를 도입하여 생활 밀착형 복지를 실천하겠다는 구체적인 청사진도 제시했다.조상호 예비후보는 "아이의 첫 배움과 건강한 성장, 청년의 첫 집과 첫 직장, 엄마의 경력 있기, 어르신의 평안한 저녁 산책까지 온 가족의 모든 순간을 세종시가 함께 책임지는 기본 사회를 만들겠다"며 "시민들께서 우리 집의 하루가 정말로 달라졌다고 느끼실 수 있도록 정책 설계에 만전을 기하겠다"고 강조했다.