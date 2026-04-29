전교조 충남지부 "교사 형사책임 면제 등 대책 마련하라"

큰사진보기 ▲전교조 충남지부가 29일 성명을 통해 이재명 대통령의 현장체험학습 관련 발언을 비판했다. 사진은 지난 2일 열린 기자회견 모습. ⓒ 방관식 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 충청뉴스라인에도 실립니다.

전국교직원노동조합 충남지부(아래 충남지부)가 이재명 대통령의 현장체험학습 관련 발언을 정면으로 비판하고 나섰다.충남지부는 29일 성명을 통해 "정부와 교육부는 말로만 현장체험학습 활성화를 외칠 것이 아니라, 교육활동 중 발생한 사고에 대해 교사 개인에게 형사책임을 묻는 구조를 전면 개선해야 한다"고 강조했다.성명에 따르면 28일 이재명 대통령은 국무회의 모두 발언에서 학교 현장의 체험학습 축소 분위기를 두고 "구더기 무서워 장독 없애면 안 된다", "책임 안 지려고 학생들 기회를 빼앗는 것"이라고 언급했다.충남지부는 이에 대해 "교사 개인의 탓으로 돌리는 발언"이라고 규정하며 "대통령이 자신의 초등학교 시절 추억을 근거로 현장의 어려움을 단정 짓는 것은 시대적 변화와 교권 침해 현실을 외면한 처사"라고 비판했다.충남지부는 현재 교사들이 현장체험학습을 기피하는 근본적인 이유로 사고 발생 시 교사가 온전히 감당해야 하는 법적 책임을 꼽았다. 춘천 교사 유죄판결 사례에서 보듯, 사고 발생 시 업무상 과실치사상죄가 적용되는 구조가 교사들을 위축시킨다는 것이다.이 외에도 체험학습 전후의 과도한 행정업무와 민원 처리에 대한 대책 부재를 지적한 충남지부는 대통령의 공약이었던 '교사의 정치기본권 보장' 이행을 촉구했다.충남지부는 현장체험학습 활성화를 위한 실질적 대안으로 교육활동 중 사고에 대해 교사 개인에게 업무상 과실치사상죄를 적용하지 말 것과 사고 관련 소송 대응의 교육청과 국가 전담, 예산과 인력 확보 등을 요구했다.충남지부는 마지막으로 "충청남도교육청 역시 교육부에 대책 마련을 강력히 건의해야 한다"며 "학생들의 온전한 배움과 교사의 교육활동권을 지키기 위해 끝까지 투쟁할 것"이라고 강조했다.