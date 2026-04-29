세월호 문건 폐기 후폭풍... "방첩사 기록 인멸 방지 특별법 제정해야"

<오마이뉴스> 보도로 '세월호 문건 폐기' 사태가 드러난 이후, 국군방첩사령부(방첩사)의 과거사 기록물 관리 문제가 도마 위에 올랐다. 전문가들은 "이재명 정부에서 방첩사 해체 결정이 내려진 순간부터 기록 인멸 위험은 현실화됐다"며 특별법 제정 등의 필요성을 강조했다. (관련 기사 : [단독] 방첩사, 기무사 시절 만든 '세월호 문건' 7박스 파쇄했다
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29일 오전 10시 국회 의원회관에서 '방첩사 과거사 기록물 관리 어떻게 할 것인가' 토론회가 열렸다. 이날 토론회에는 국회 국방위원회 여당 간사인 부승찬 더불어민주당 의원을 비롯해 박선원·이광희 의원과 정춘생 조국혁신당 의원, 방첩사 관계자 등이 참석했다.
토론회를 주최한 국회 국방위원회 여당 간사 부승찬 더불어민주당 의원은 "12.3 내란을 계기로 방첩사를 역사 심판대 위에 올릴 수 있다고 믿었던 순간 세월호 자료 무단 폐기 사실이 드러났다"며 "이 사건은 방첩사 과거 기록이 제대로 관리되고 있는지 무거운 질문을 던졌다"고 말했다.
부 의원은 "이재명 정부는 방첩사가 본연의 임무에 집중하도록 개편 작업을 진행하고 있다"며 "그 과정에서 세월호 유족 민간인 사찰 등 과거사 자료가 누락 없이 온전히 보존된 뒤 합리적 절차를 거쳐 공개되도록 끝까지 챙겨보겠다"고 했다.
"방첩사 민간인 사찰 피해 당사자의 전면적 정보 접근성 부여해야"
이날 발제를 맡은 김유승 정보공개센터 공동대표(중앙대학교 교수)는 "공공기록이 행정 투명성과 책임성을 담보하는 공적 자산으로 기능하는 데 반해 군 정보기관의 기록은 비공개와 은폐를 운용원리로 삼는다"며 "이 경향은 안보의 논리와 결합하면서 극단화된다"고 분석했다.
김 교수는 "특히 공공기록 관리법제가 (군 정보기관 등이 주로 취급하는) 안보와 정보 영역에 대해 실효적으로 작동하지 못하는 규범적 공백이 존재한다"며 "구체적으로는 공공기록물법에서 위법 수집 정보의 법적 지위에 관한 규정이 부재하고, 조직의 해체·개편·통합 시 기록 이관 의무의 절차적 실효성이 취약한 문제 등이 있다"고 설명했다.
김 교수는 올해 이재명 정부에서 방첩사 해체가 확정된 만큼 특별법 제정 등을 통해 기록 멸실을 선제적으로 방지할 필요가 있다고 강조했다. 김 교수는 "방첩사의 모든 존안기록에 대한 즉각적 이관 의무를 특별법에 규정해야 한다"며 "이관 완료 전까지 기록 파기·이동·외부 열람을 전면 금지하고 독립기관이 즉시 물리적 보전 조치를 하도록 해야 한다"고 말했다.
이어 "특별법에는 ▲ 민간인 사찰 기록에 대한 고의적 인멸행위를 가중 처벌하고 ▲ 시민사회 및 전문가로 구성된 제3의 독립감시기구를 (방첩사 과거사 기록물) 이관 과정에 입회시키는 규정이 포함돼야 한다"고 밝혔다.
김 교수는 방첩사의 과거사 기록물을 전담 관리하는 독립 관리기구의 설치와 "(방첩사 민간인 사찰 등) 피해 당사자에게 전면적인 연람권을 보장하는" 피해자 중심의 정보 접근 체계 도입도 대안으로 제시했다.
그러면서 "1977년 보안사 창설 이래 거듭되어 온 민간인 사찰 역사가 이번 방첩사 해체를 계기로 진정한 청산에 이르기 위해서는 기록의 투명한 관리, 피해자들에 대한 실질적 권리 보장이 필요하다"고 덧붙였다.
이형숙 성공회대 사회과학연구소 연구위원도 "아직도 방첩사 서고에 있는 군 의문사 유가족 등 국가폭력 피해자들 관련 자료가 일부만 공개되지 않기를 바란다"며 "기록을 전부 공개하는 것만이 12.3 내란에 가담한 데 대한 진정한 반성"이라고 목소리를 높였다.
변정필 전 사회적참사특별조사위원회 조사관 역시 "정보기관에는 필요할 경우 기록 존재 자체가 드러나지 않도록 하는 '비닉처리'라는 말이 존재하는데, 방첩사를 비롯한 여러 정보기관이 이를 광범위하게 활용해 왔을 것으로 추정된다"며 "(방첩사 해체 후에도) 충분한 검증 없이 일부 자료만 공개된다면 군 의문사 등 장기적 인권침해 사건의 진실이 다시 묻히게 되는 악순환에 빠질 것"이라고 우려했다.