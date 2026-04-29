서산시장 후보들 선거사무소 개소식... 3파전 예고

큰사진보기 ▲사진 왼쪽부터 민주당 맹정호, 국힘 이완섭, 개혁신당 유관곤 예비후보 ⓒ SNS 갈무리 관련사진보기

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6.3지방선거에서 충남 서산시장에 출마하는 후보들이 선거사무소 개소식을 열고 본격적인 선거전에 돌입했다.29일, 국민의힘 이완섭 후보는 선거사무소 개소식을 개최하면서 4선 도전의 발걸음을 내디뎠다.이날 개소식에는 성일종 의원을 비롯해 국민의힘 서산태안당원협의회와 기초·광역 후보, 당원, 지지자, 시민 등이 참석했다.이 후보는 개소식 인사를 통해 "나이는 숫자에 불과하다. 체력도 열정도 있다. 열정 없이 이뤄진 것은 없다"면서 "지역 발전과 서산 시민 삶의 질을 높이기 위해 혼신의 힘을 다해 앞만 보고 달려왔다"고 말했다.이어 "차이를 만들어내는 사람이 리더다. 선거에 출마하는 이유는 지금 하는 일 멈추면 안 되기 때문"이라며 "하다가 멈추면 시민들이 손해다. 돌파력과 추진력으로 시작한 일 책임지고 완성하겠다"는 각오를 밝혔다.앞서 민주당 맹정호 후보도 지난 25일 오후, 선거사무소 개소식을 열고 서산시장 재탈환에 나섰다.이날 맹 후보는 "이번 지방선거는 윤석열 내란 세력을 유권자의 힘으로 단죄하고 심판하는 선거다"라며 "(이제는) 소통과 협치의 시대로 윤석열 시대의 서산시장이 아닌 이재명 시대의 서산시장이 되어야 한다. 그래서 당연히 이번 서산시장은 맹정호가 시장이 되어야 한다"면서 지지를 호소했다.개혁신당 유관곤 후보도 조만간 선거사무소 개소식을 열고 맹정호, 이완섭 후보와의 맞대결을 준비할 예정이다.