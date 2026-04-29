[속보] '윤석열 체포방해' 항소심 징역 7년...형량 2년 늘었다

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① 12.3 비상계엄 선포 전 국무회의 미참석 국무위원 심의방해(직권남용권리행사방해)

② 계엄 선포문 허위 작성·폐기(허위공문서 작성

행사, 대통령기록물관리법 위반, 공용서류손상)

③ 외신 대상 허위 공보(직권남용권리행사방해)

④ 군사령관들 비화폰 기록 삭제 지시(대통령경호법상 직권남용 교사)

⑤ 체포영장 집행 방해(특수공무집행방해, 직권남용권리행사방해, 범인도피)

윤석열씨가 체포방해 등 사건 항소심에서 징역 7년을 선고받았다.서울고등법원 내란전담재판부 형사1부(재판장 윤성식 부장판사)는 29일 오후 윤씨 체포방해 사건 항소심 선고기일에서 1심 판결(징역 5년)을 파기하고 징역 7년을 선고했다. 1심에 비해 형량이 2년 늘었다. 내란특검(특별검사 조은석) 구형은 징역 10년이었다.항소심 재판부는 특검 항소를 상당 부분 받아들였고, 윤씨의 항소를 모두 기각했다. 따라서 계엄 선포문 허위 작성·폐기에 따른 허위공문서 행사를 제외한 모든 혐의가 유죄였다.[판단] 1심 일부 유죄 → 항소심 전부 유죄[판단] 1심·항소심 모두 일부 유죄[판단] 1심 무죄 → 항소심 유죄[판단] 1심·항소심 모두 유죄[판단] 1심·항소심 모두 유죄