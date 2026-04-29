전국민중연대 "윤석열 체포방해 항소심, 중형 선고해야"

큰사진보기 ▲29일 오후 3시 윤석열 전 대통령 항소심 재판을 앞두고, 이날 오전 전국민중연대가 서울 광화문 이순신 장군 동상 앞에서 기자회견을 개최해 "사법부의 준엄한 심판"을 촉구했다. ⓒ 전국민중연대 관련사진보기

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전국민중연대가 29일 오전 내란수괴 윤석열 전 대통령의 항소심 선고를 앞두고, 재판부를 향해 "엄중한 중형 선고"를 촉구했다.이날 오후 3시부터 내란수괴 윤석열 전 대통령의 공수처 체포방해(특수공무집행방해 등) 혐의에 대한 항소심 선고가 예정돼 있다.이에 앞서 전국민중연대는 이날 오전 10시 서울 광화문 이순신장군 동상 앞에서 기자회견을 열어 "사법부의 준엄한 심판"을 촉구했다.이들은 기자회견문을 통해 12.3 불법 비상계엄을 거론하며 "국가의 안위를 지키기 위해 부여된 공권력을 오직 자신의 범죄를 방어하기 위한 수단으로 전락시킨 명백한 사유화이자 법치 파괴 행위였다"고 지적했다.이어 "만약 사법부가 이번 항소심에서 단죄의 손길을 멈춘다면, 이는 권력자가 무력을 동원해 법의 심판을 피할 수 있다는 나쁜 선례를 남기는 일이 될 것"이라며 "사법부는 오직 헌법과 법률, 그리고 주권자인 국민의 상식에 따라 무관용의 중형을 선고해야 한다"고 강조했다.발언에 나선 김재하 전국민중행동 공동대표는 "사법을 농단하고 폭력을 사주한 것이 윤석열의 체포 방해 행위였다"며 "엄단하지 않으면 이것은 또다시 수구보수 세력들, 내란 음모 세력들에게 또 다른 메시지를 전달하게 될 것"이라고 말했다.이미선 민주노총 부위원장은 "오늘 윤석열 체포 방해 관련 항소심 선고는 단순히 전직 대통령에 대한 처벌이 아니다"라고 목소리를 높였다.정영이 전국여성농민회총연합 회장은 "내란과 외환, 그리고 전쟁을 획책한 윤석열의 범죄에 대해 그 어떤 관용도 있어서는 안 된다"며 "이 땅에서 누구도 내란을 꿈꾸지 못하도록, 다시는 국가를 사유화하려는 시도 자체가 불가능하도록 가장 엄정한 처벌을 내리시라"고 촉구했다.