"국립대전현충원은 환경미화 인원 확충하라"

큰사진보기 ▲민주노총 공공운수노조 대전지역일반지부 국립대전현충원지회는 29일 오전 11시, 대전현충원 정문 앞에서 기자회견을 열고 환경미화 인력 확충을 요구했다. ⓒ 임재근 관련사진보기

큰사진보기 ▲민주노총 공공운수노조 대전지역일반지부 국립대전현충원지회 조만영 지회장이 기자회견문을 낭독하고 있다. ⓒ 임재근 관련사진보기

큰사진보기 ▲연간 300만 명 이상이 찾고 있는 약 331만㎡ 규모의 국립대전현충원 전경. ⓒ 임재근 관련사진보기

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민주노총 공공운수노조 대전지역일반지부 국립대전현충원지회(지회장 조만영, 아래 대전현충원노동조합)는 29일 오전 11시, 대전현충원 정문 앞에서 기자회견을 열고 대전현충원은 지난 10년간 대대적 시설 확충에도 불구하고 실내 환경미화 인원은 변함없이 10명뿐이라며 인원 확충을 요구하고 나섰다.대전현충원노동조합은 기자회견문을 통해 "국립대전현충원은 지난 10년간 대대적인 시설 확충을 통해 국가적 추모 공간이자 지역 명소로 괄목할 만한 성장을 이루었다"며, 구체적으로 봉안시설인 충혼당 신축, 묘역 확대, 주차장 및 편의시설 조성, 신청사 건립 등을 예로 들었다. 노동조합은 이어 "실내 환경미화 인력은 정규직 전환 이후 단 10명으로, 지난 10년간 단 한 차례의 증원도 이루어지지 않았다"며, "환경미화 노동자 1인당 담당 면적과 시설물 수는 이미 감당할 수 있는 수준을 넘어섰다"고 말했다.이들은 이어 "그럼에도 불구하고 근본적인 인력 충원 대신 시니어 봉사자에 의존하는 임시방편적 대응이 이어지고 있다"며, "이는 지속 가능한 해결책이 아니며, 국가가 책임져야 할 공공서비스를 임시 인력에 떠넘기는 것에 불과하다"고 꼬집었다. 그러면서 "시설 확충 규모와 관리 면적 증가에 상응하는 환경미화 인력을 즉각 증원하라!", "임시방편적 인력 운용을 중단하고 지속 가능한 공공 인력 운영 체계를 마련하라!"고 촉구했다.이날 기자회견에서 발언에 나선 한 환경미화 직원은 "인원 충원 없이 기존 인력만으로 업무를 수행하다 보니, 직원들은 과중한 업무에 시달리고 있으며 일부는 병원 치료를 받으면서도 일을 계속하고 있는 상황"이라고 말했다. 그러면서 "더 이상 최소 인원으로 버티는 구조가 아니라, 지속 가능한 근무 환경과 적절한 인력 보강이 이루어지기를 간절히 요청드린다"고 덧붙였다. 또 다른 환경미화 직원은 "직원 부족 문제를 지속적으로 제기해 왔으나, 매년 '노력하고 있다'는 답변만 반복될 뿐 실질적인 변화는 없었다"며, "이제는 단순한 약속이나 형식적인 답변이 아닌, 실질적인 인력 충원과 근무 환경 개선이 반드시 필요하다"고 강조했다.김병준 민주노총 공공운수노조 대전지역일반지부 지부장도 발언에 나서 "새로운 건물이 들어서거나, 관리해야 하는 면적이 늘어나면, 또는 방문객 수가 증가하면 당연히 이를 관리하는 인원이 늘어나는 것이 상식"이라며, "현재 있는 노동자들에게 업무 과중을 요구하고, 감내할 수 없는 노동을 요구할 것이 아니라 인원을 확대하여 적절한 노동강도를 유지하는 것이 상식"이라고 말했다.이에 대해 국립대전현충원 관계자는 "인원 증원을 위한 예산 확보에 노력하고 있지만 실행하지는 못하고 있는 현실"이라며, "부족한 인력을 보충하기 위해 시니어클럽 등 외부인력을 활용하거나 장비 마련 등을 하며 노력하고 있다"고 밝혔다.한편, 국립대전현충원은 약 331만㎡(100만 평) 규모로, 15만 위가 모셔져 있고, 연 300만 명이 넘는 참배객과 방문객이 찾고 있다.