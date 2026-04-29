'살찌지 않는 몸'을 만들고 싶다면

큰사진보기 ▲<살찌지 않는 몸>이 책을 읽고 1.5배 정도 더 건강해졌다. 체중 변화는 덤이었다. 아마 조금만 더 운이 따라준다면, 결혼하고 나서 최초로 앞자리가 바뀌는 순간을 목격할지도 모르겠다. 딱 1.5배 건강해지고 싶은 이들에게 1독을 권한다. ⓒ 웅진지식하우스 관련사진보기

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'본래 '다이어트'라는 단어는 그리스어 단어인 '디아이타(diaita, δίαιτα)'에서 유래했으며, 이 단어는 '생활 방식' 또는 '생활 규칙'을 의미한다. 원래 이 단어는 음식뿐만 아니라, 전반적인 생활 습관을 지칭하는 용어였다. 즉, 단순히 무엇을 먹느냐를 넘어선, 어떻게 사는가에 대한 전반적인 규칙을 뜻했다.'

현대 사회가 만들어낸 질병: 스트레스와 수면 붕괴의 악순환

움직이지 않는 사람들: 도파민의 역습

초가공 식품이 일으키는 음식 중독: 식습관의 붕괴

삶을 바꾸는 데 있어서 가장 효력이 좋은 종류는 '건강'에 대한 지식을 담고 있는 책이다. 동기부여니, 자기계발이니 보다 건강에 대한 날 선 지식을 담고 있는 책 한 권을 읽는다면 가장 빠르게 삶이 바뀐다. 최근 읽은 <살찌지 않는 몸>은 그런 의미에서, 오랜만에 내 생활의 방향을 실제로 바꿔준 책이었다.다른 영역에서도 그런 편이지만, 특별히 건강의 영역에 있어서는 '카더라'류의 '뇌피셜'을 전혀 신뢰하지 않는다. 건강에는 적어도 검증된 방향이라는 게 있는 편이다. 아무 말이나 믿어도 되는 영역은 결코 아니다. 그러니 떠도는 이야기, 근거나 출처 없는 이야기에 귀를 기울일 이유가 전혀 없다.몸이 자산이라는 공식에 따르면, 건강을 관리하는 것은 자산을 관리한다는 말이 된다. 꾸준히 건강에 대한 지식을 업데이트하고, 그것대로 실천하는 것은 삶의 질을 상상 이상으로 높여준다. 다이어트에 대한 책을 오랜만에 읽었다. 다이어트를 '살 빼는 것'이라고 생각하면 시작부터 잘못된다. 나무위키에서는 이 단어를 이렇게 정의한다.이런 맥락에서 이 책은 아주 정확한 다이어트에 대한 책이다. 살을 빼는 '방법'이 아니라 어떻게 살아야 하는지를 매우 잘 가르쳐 주기 때문이다. 확실한 본질을 건드린다. 현대인이 왜 비만이라는 질병에 시달리는지에 대한 구조적이고 정신적인 부분을 다루며 시작한다. 이 부분을 건드려주니 등잔 밑의 어둠이 확 밝아지는 느낌을 받았다. 알고 있었는데 모르고 있었구나 하면서. 다음의 제목들을 통해서 말이다.무엇보다 이 책이 가진 탁월성이라고 할 수 있는 부분은 2장부터 시작되는데, 그건 다이어트를 '의지'가 아닌 '구조'로 다루고 있다는 것이다. 그동안 다이어트에 실패할 수밖에 없었던 것은 의지로 접근했기 때문이다. 의지는 사람마다 다르고 한계가 있고, 무엇보다 요요가 찾아오는 것이 필연이다.하지만 구조로 접근해서 시스템을 만들면 의지에 의해 좌지우지되지 않는다는 것이 핵심이다. 그것을 저자는 '3M 전략'이라 말하는데, 3M은 식생활과 약제(Meal & Medication), 움직임과 활동성(Mobility), 마음 상태(Mentation)이다. 이것들이 제대로 돌아갈 수 있게 만들면 우리 몸은 '살 빼야 하는 몸'이 아닌 '살찌지 않는 몸'의 시스템이 구축된다는 것이다. 그것을 곧 '건강'이라 말한다.복잡한 용어들이 많이 나오나, 간결한 문체로 적혀 있다. 이해할 필요까지는 없고, 대략 그런 것이구나 생각하며 쭉쭉 넘어가게 잘 읽혔다. 읽게 된 계기는 분명 나는 운동, 식단, 수면, 멘탈 다 잘 관리하는 편인데, 왜 이리 체중 변화가 미세하지, 라는 한계 때문이었다. 이 책은 완전히 놓치고 있었던 부분을 정확히 꼬집어 주었다.