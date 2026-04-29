장관 행보 둘러싼 '정치 중립' 공방… 정책 사라진 세종 교육감 선거판

큰사진보기 ▲강미애·김인엽·안광식·원성수 등 4명의 세종시교육감 예비후보는 29일 오전 세종시 교육부 청사 앞에서 공동 기자회견을 열었다. ⓒ 뉴스피치 김이연심 기자 관련사진보기

큰사진보기 ▲세종시교육감 선거가 본투표를 향해 치닫는 가운데, 교육 정책을 총괄하는 교육부 수장의 행보를 둘러싼 ‘정치적 중립성 훼손’ 논란이 선거판을 뒤흔드는 최대 변수로 부상했다. ⓒ 뉴스피치 김이연심 기자 관련사진보기

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큰사진보기 ▲후보들은 이날 회견 직후 교육부 관계자에게 규탄 성명서를 직접 전달하며, 최 장관의 공식 사과를 촉구했다. ⓒ 뉴스피치 김이연심 기자 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 세종시 공동체 미디어 '뉴스피치'에도 실립니다.뉴스피치(Newspeach)는 세종시 중장년 여성들이 주축이 되어 창간한 지역 기반 공동체 미디어로, 젠더 관점의 보도를 통해 지역 사회의 다양한 의제를 조명하고 건강한 공동체 형성에 기여하는 새로운 언론을 지향합니다.

세종시교육감 선거가 본투표를 향해 치닫는 가운데, 교육 정책을 총괄하는 교육부 수장의 행보를 둘러싼 '정치적 중립성 훼손' 논란이 선거판을 뒤흔드는 최대 변수로 부상했다.강미애·김인엽·안광식·원성수 등 4명의 세종시교육감 예비후보는 29일 오전 세종시 교육부 청사 앞에서 공동 기자회견을 열고, 국무위원인 교육부 장관의 선거 개입 의혹을 강하게 제기했다. 이들은 기자회견문을 통해 "교육 행정 최고 책임자가 특정 후보의 선거 행사에 참석한 것은 선거에 영향을 줄 수 있는 중대한 사안"이라며 진상 규명과 책임 있는 조치를 촉구했다.이번 논란은 최교진 교육부 장관이 지난 25일 임전수 예비후보의 선거사무소 개소식에 참석하면서 촉발됐다. 기자회견에 나선 후보들은 공동 성명을 통해 공직자의 정치적 중립 의무를 재차 강조하며, 이번 사안을 결코 단순한 개인 일정으로 치부할 수 없다는 입장을 분명히 했다.강미애 예비후보는 "최교진 장관이 주말마다 세종시 곳곳에서 지인들과 회동하는 등 선거에 개입하려는 정황이 지속적으로 포착되고 있다"며, "이제 세종시교육청 일에는 그만 신경 쓰시고, 본연의 임무인 대한민국 교육 행정에나 몰두하시라"고 직격탄을 날렸다.이어 국립대 총장 출신인 원성수 예비후보 또한 "대통령이 선거 중립을 명했음에도 국무위원이 이에 반하는 부적절한 행동을 한 것"이라며, 장관의 책임론에 가세했다. 또한, 임전수 예비후보가 여론조사와 홍보 과정에서 장관과의 인연을 내세운 것을 두고 "우리 후보들로서는 도저히 용납하기 어려운 상황이고, 수준 높은 세종 시민을 모독하는 행위"라며, 유권자들의 엄중한 심판을 호소했다.이번 사태를 '세종판 황표 정치'라고 명명한 김인엽 예비후보는 임전수 후보의 마라톤 거짓 완주 의혹을 정조준했다. 김 후보는 "반환점도 돌지 않고 결승점에서 메달을 목에 건 채 두 손을 치켜든 사진을 올린 것은 명백한 허위사실 유포이자 선거법 위반 소지가 다분하다"며, "그날 숨을 몰아쉬며 땀 흘려 결승점을 통과했던 우리 아이들 앞에서 한 점의 부끄러움도 없이 교육을 말할 자격이 있는지 되묻고 싶다"고 일갈했다.이에 대해 임전수 후보는 23일 입장문을 통해 "최근 SNS에 게시됐다가 삭제된 마라톤 완주 홍보물로 시민들께 혼란을 드린 점에 대해 깊이 사과드린다"고 전했다.한편 이날 질의응답 과정에서는 안광식 후보가 그동안 제기해왔던 과거 인사 비리 의혹까지 다시 수면 위로 떠올랐다. 안광식 예비후보는 "2014년경 임전수 후보로부터 전문직 선발 비리 공모 제안을 받았으나 거절했다"며, "당시 최교진 교육감(현 장관)에게 보고했으나 이후 어떤 조치도 이루어지지 않았다"고 주장했다.이에 대해 임전수 후보는 <금강일보>에 사실무근이라고 반발하며 "교육청 인사시스템은 조작이 불가능하다"면서 "그동안 교육부 정기감사 등이 있었지만 문제가 없었다. 국민권익위원회에 고발돼 최교진 교육부장관 인사청문회 당시에도 언급이 됐지만 문제가 없었다"고 반박했다.후보들은 이날 회견 직후 교육부 관계자에게 규탄 성명서를 직접 전달하며, 최 장관의 공식 사과와 함께 논란의 중심에 선 임전수 예비후보의 즉각 사퇴를 거듭 촉구했다.이러한 파상공세에도 불구하고 관련 기관들의 1차 판단은 후보들의 기대와는 거리가 멀다. 현재 인사혁신처와 세종시 선거관리위원회는 "장관의 단순 개소식 참석만으로는 공무원의 선거 중립 의무 위반이나 복무 규정 위반으로 보기 어렵다"는 취지의 입장을 유지하고 있으며, 교육부 역시 "수행원 없는 개인 일정"이라며 선을 긋고 있다.논란의 중심에 선 최교진 교육부 장관은 회견 직후 가진 <뉴스피치>와의 인터뷰에서 "개인 자격으로 단순 참석한 것이었으나, 결과적으로 불필요한 논란을 만든 것에 대해 유감으로 생각한다"는 뜻을 밝혔다. 하지만 이러한 해명에도 불구하고 후보들이 강경하게 추가 대응을 예고함에 따라 이번 논란은 쉽게 사그라지지 않을 전망이다.한편, 이처럼 진영을 초월해 후보 4인이 이례적인 공동 전선을 구축한 배경에는 최근 여론조사에서 임전수 후보가 오차범위 밖 1위를 기록하며 독주하는 구도가 자리 잡고 있다는 분석이 나온다. 이들은 "기득권 세력이 12년 동안 이어온 기울어진 운동장을 바로잡아야 한다"며 향후에도 공정성이 훼손될 경우 공동 대응을 지속할 방침이다.그러나 선거가 막바지로 향할수록 정책 대결은 실종되고 비방과 고발 등 정치적 공방만 격화되면서 유권자들의 우려도 깊어지고 있다. 학력 격차 해소와 돌봄 확대 등 시급한 교육 현안이 뒷전으로 밀리는 가운데 세종 시민들의 실망감도 커지는 모양새다.이러한 국면에서 이제는 임전수 예비후보가 직접 나서 상황을 정리해야 한다는 목소리에 힘이 실리고 있다. 정책보다 공방이 부각되는 흐름 속에서 당사자의 책임 있는 설명이 선거의 향방을 가를 수 있다는 지적이다. 교육감 선거의 본질 회복을 위한 임 후보의 전면적인 대응 필요성에 지역 교육계의 이목이 쏠리고 있다.