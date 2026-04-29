큰사진보기 ▲송팔영 작가 전시 포스터이번 전시는 전통염색 장인 한광석 선생이 기획했다. ⓒ 한광석 관련사진보기

"이 썩을 놈의 일을 내뿔 수도 없고 붙들고 살 수밖에 없는 계륵 같은 이야기…. 그걸 스스로에게 물으면서 어떻게 하면 재미나게 살 수 있는지 찾아보자는 거죠."

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"오래 하겠구먼!"

"안타까운 얘기지만 시골로 갈수록 작가의 얼굴에 팍팍함이 보여요. 도자기 구워서 자기 밥벌이 하기도 어려운 세상이거든요. 송 작가가 버티고 견딘 시간을 탐구해 보면, 후배들에게 뭔가 힌트가 되지 않을까 그런 기대를 품고 있습니다."

큰사진보기 ▲송팔영 작가 전시 작품 ⓒ 한광석 관련사진보기

"50년쯤 해보니까 나도 모르게 생각이 바뀌었어요. 이제 내 이름 걸고 내 작품을 제대로 보여줄 때가 되었다고 생각했습니다. 나와 나를 기억하는 사람들이 함께 준비한 작은 잔치로 받아주셨으면 좋겠어요. 전시하기로 마음먹고 나니까 젊었을 때처럼 에너지가 솟아나더군요. 한적한 폐교 자리에서 여는 전시지만 찾아올 사람들은 다 오지 않을까 싶어요."

큰사진보기 ▲송팔영 전시회 장소이번 전시는 전남 보성군 문덕면 소재 갤러리 re에서 열린다. ⓒ 한광석 관련사진보기

'도대체 사람은 무슨 재미로 살까?' 현대 도자기 장인 송팔영 작가의 특별전 제목이다. 전시를 기획한 쪽물 염색 명장 한광석 선생이 주석을 달았다.작가와 기획자 모두 한 우물을 고집스럽게 파왔다는 점에서 묘하게 닮았다.송 작가는 50년을 도예가로 살았다. 지금도 처음 물레 앞에 앉았던 시절을 또렷이 기억한다. 그때만 해도 대장이 자리를 비워줘야 연습할 수 있었다. 대장이 물레에 자기를 걸어놓고 퇴근하면 아무리 하고 싶어도 만질 수 없었다. 청자 담배와 막걸리를 선물하고 겨우 앉을 수 있었던 대장의 물레, 송 작가는 밤 12시가 넘도록 시간 가는 줄 모르고 물레를 돌리고 돌렸다. 얼마 뒤 대장이 송 작가의 작품을 보고 말했단다.50년간 물레를 돌리면서 느낀 게 많다. 세월이 이렇게 빠를 줄 몰랐고, 젊어서 참 건방지게 굴었다는 반성도 했다. 어려움이 많았지만 이제껏 흙으로 밥을 먹을 수 있었다는 사실에 감사한다. 하나하나의 작업 속에 그 순간의 느낌과 색깔을 녹이려고 애쓴 덕분이다. 작업할 때는 별 관심을 받지 못한 노력들이 시간이 지나 누군가의 마음에 꽂힐 때, 송 작가는 비로소 "내 작품이 진실되었구나"라고 느낀다.분야를 떠나 어떤 일에 수십 년이나 매달렸다면 그 자체로 평가받을 일이다. 송 작가와 반세기 가까이 예술적 동반자로 살아온 한광석 선생이 또 한번 각주를 붙인다.예술적 기질은 타고난 재능일까 아니면 노력일까? 송 작가는 어릴 때부터 불을 때고 흙을 만지는 걸 좋아했다고 한다. 바위 밑을 들여다보고 적절한 습기의 점토를 찾는 일에 소질이 있었다는 것이다. 너럭바위에 펼쳐놓은 여러 형상의 점토 인형들이 한여름 소나기에 깨끗이 씻겨 사라지는 모습이 좋았단다. 어쩌면 그런 호방한 기질에 힘입어 날고 기는 도자기꾼들도 '굶어 죽는' 세상에서 예술적 실험정신을 이어왔는지도 모른다.산업계는 물론 문화예술 분야에서도 인공지능(AI)이 화두인 시절이다. 오로지 수작업으로 승부하는 아날로그 작가의 내면이 궁금했다. 그는 AI가 화려한 시안을 보여줄 수는 있어도 사람의 감정까지 담을 수는 없다고 단언한다. 훗날 AI가 인간의 다양한 감각을 복제해 뛰어난 기술을 뽐내더라도, 창작의 순간 작가가 품었던 희로애락은 기계적 영역이 아니라는 설명이다. 그에 따르면 지금 이 자리에서 작가의 생각을 담아 제 손으로 빚은 도자기는 단 하나다.그의 말처럼 도자기 예술은 유일무이한 작업이다. 긴 시간 무엇을 만들 것인지 고민하고 마음속에서 뿜어져 나오는 욕구가 맞아떨어질 때 흙을 만지기 시작하는 송 작가에겐 더욱 그러하다. 그렇게 반죽하고 빚고 구워낸 물고기, 짐승, 사람의 형상이 이번 전시회에 등장한다. 무려 12년 만에 다시 여는 전시다 보니 새로운 작품을 보여주기 위해 공을 들였다고 한다. 송 작가의 표현을 빌리면 대중의 눈으로 대중의 마음을 읽어보는 자리다.이번 전시는 한광석 선생이 운영하는 갤러리 re(전남 보성군 문덕면 소재)에서 열린다. 전시가 끝나면 송 작가가 고문으로 있는 남도공예인협회 소속 회원들이 기획전을 이어간다. 전라도 궁촌에서 전통예술의 맥을 잇고 있는 도예, 칠보, 자기, 소목 작가들이 공동으로 마련한 후속 이벤트다.여기엔 남도의 멋을 지켜나가는 후배들에게 생존의 노하우를 전수하고 싶은 송 작가의 깊은 뜻도 담겨 있다. 5월 2일(토) 개막식에선 송 작가의 조카 송효산 씨가 한국무용을 선보인다. 국악인 정마리 씨도 전통 성악 정가를 들려줄 예정이다.