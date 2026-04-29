'강사들 전화번호 달라' 서천 비례대표 예비후보, 개인정보 요구 논란

큰사진보기 ▲A예비후보의 요청으로, 00문화센터에서 강사들에게 보낸 문자메시지 내용이다. ⓒ 이재환 관련사진보기

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6.3 지방선거를 앞두고 충남 서천에서는 비례대표 예비후보가 특정 단체 관계자들의 개인정보 제공을 요구한 사실이 뒤늦게 알려져 논란이다. 해당 후보는 이 단체에서 관리자급으로 근무한 이력이 있는 것으로 파악됐다. 일각에서는 '지위를 이용해 개인정보를 요구한 게 아닌가'라는 비판도 나온다.앞서 지난 3월 23일 충남 서천군 국민의힘 비례대표 예비후보 A씨는 00문화센터 직원에게 강사들의 전화번호 제공을 요구했다. 요청을 받은 센터 측은 강사들에게 '인사 및 개인적인 연락을 원해 연락처 제공 가능 여부를 묻는다. 동의시에 전달하겠다'고 문자메시지를 보냈다.비록 '정보수집 동의'를 전제로 했지만, 문제는 강사 일을 생업으로 하고 있는 일부 강사들의 입장에서는 해당 문자 메시지 자체가 '압박'으로 느껴질 수 있다는 점이다. 공공보조금으로 운영되는 해당 센터는 20여 명 규모의 강사가 일하고 있다.해당 센터에서 일하고 있는 강사 B씨도 센터측으로부터 해당 문자를 받았다. B씨는 29일 <오마이뉴스>와 한 통화에서 "개인 정보 보호가 중요한 시대다. 그럼에도 강사들의 개인정보를 이렇게 쉽게 요구할 수 있다는 것 자체가 강사들이 처한 현실을 그대로 보여 주고 있다"라며 "센터에는 전업 강사들이 많다. 먹고 사는 문제가 달려 있다. 그렇다 보니 개인정보를 요구해도 쉽게 거부하기 어려운 상황이다"라고 말했다.그러면서 "강사들은 1년 단위로 강사 계약을 한다. 재계약에 불이익을 받을 수도 있다는 불안감도 작용할 수 있다"라며 "(해당 비례대표 의원은) 센터에서 실장으로 근무한 분이고, 군의원까지 출마했다. 강사들의 입장에서는 개인 정보 수집 동의를 거부하기가 어려울 수밖에 없다"고 토로했다.이에 대해 해당 문화센터 측 관계자는 29일 <오마이뉴스>에 "(해당 후보가) 개인 정보를 함부로 보낼 순 없다. 그래서 강사분들에게 (전화 번호 요구) 요청이 왔는데, (전화번호를) 보내도 되는지를 묻는 내용의 문자를 보냈다"라며 "(해당 후보에게는 강사들의) 개인정보를 전달하진 않았다"라고 해명했다. 그러면서 "(해당 후보는 개인 정보) 요청을 철회 했다"고 해명했다.하지만 논란은 계속됐다. 더불어민주당 보령서천지역위원회은 27일 성명서를 통해 "이번 사안은 공공 보조금을 받는 기관의 구조와 관계를 이용해 사실상 거부하기 어려운 상황을 조성했다는 점에서 결코 가볍게 볼 수 없다"고 비판했다.그러면서 "해당 행위가 선거운동을 위한 사전 접촉 또는 지지 기반 확보 목적이었다면 이는 공직선거법 및 개인정보보호법 위반 소지까지 있는 중대한 사안"이라며 "공적 네트워크를 활용한 사적 접촉 시도는 어떠한 이유로도 정당화될 수 없다"고 주장했다.반론을 듣기 위해 A 예비후보에게 수 차례 문자메지지와 전화 연락을 취했지만 연락이 닿지 않았다. 다만 지난 26일자 <아시아경제>에 보도에 따르면, A 예비후보는 "연락처 요청은 사실이지만 이후 '보내주지 않아도 된다'는 취지로 다시 안내했다. 실제로 개인정보를 전달받은 사실은 없다"고 해명한 것으로 파악됐다.