서울 시장님, 이젠 자영업자의 눈물을 닦아 주세요

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최근 서울시의 강제집행으로 한 자영업자가 평생 일궈온 삶의 터전을 순식간에 잃었다는 소식은 많은 이들의 가슴을 아프게 했습니다. 서민들의 삶의 터전을 보호하고 버팀목이 되어야 할 곳에서 일어난 일이라 더욱 안타까움을 금할 수 없습니다.수천만 원, 많게는 수십억 원의 자금을 들여 인생을 걸고 시작한 사업장이 외부의 압력으로 한순간에 무너진다면, 그 절망감은 이루 말할 수 없을 것입니다. 이는 비단 한 개인의 문제가 아니라, 우리 사회의 근간을 이루는 자영업자들의 불안정한 현실을 여실히 보여주는 단면입니다.그동안 정부와 지자체는 수많은 소상공인 정책을 쏟아냈지만, 현장의 목소리는 냉랭합니다. 당장 탄환이 필요한 전쟁터에서 '총검술 교본'이나 읊어주는 격인 '탁상행정'이 태반이었기 때문입니다. 현실과 동떨어진 정책은 자영업자들에게 또 다른 허탈함만 안겨주었습니다.현장에서 발생하는 임대차 갈등은 다양합니다.수원에서 보드카페를 운영하는 A씨는 코로나19로 받은 손실보상금을 코로나 시기 행정명령으로 연체된 임대료에 우선 납부했지만 임대료 3기 연체의 덧에 걸려 명도소송을 당했고 폐업했습니다.논산에서 식당을 운영하는 B씨는 임대인과 좋은 관계였고 비포장도로인 상가 입구를 포장 공사하니 임대인이 고맙다고 임대료 인상을 유보해 주기도 하였습니다. 그러나 임대인 사망 후 자식이 임대인이 되자 상가 매매를 위해 임대인 동의없이 도로 포장을 했다고 도로 원상복구와 토지인도 소송으로 임차인을 내보내기 위한 괴롭힘이 지속되고 있습니다.성수동에서 호프집을 운영하는 C씨는 장사가 안되는 한식뷔페를 인수하여 주방 일부를 개조하여 호프집으로 업종 변경을 하였습니다. 가게가 자리잡히고 성수동의 상가 임대료가 급등하자 임대인의 자녀가 개입해 개조한 주방이 임대인의 동의 없이 무단 설치 되었다며 철거를 요청하였습니다. 주방이 철거되면 구조상 영업을 할 수 없는 상황이었기에 임차인은 임대인과의 관계 개선을 위해 5%가 넘는 임대료, 관리비 인상 등에 협조하며 임대인 달래기에 나섰습니다. 당시 건물관리인은 임차인과 같은 건물에 상주하며 수시로 주방 공사 현장에 방문한 사실이 확인되었습니다.가로수길에서 닭갈비집을 운영하는 D씨는 계약 2년차 계약갱신기간에 계약종료 6개월에서 1개월 사이에 1개월이 끝나는 마지막 날 오후 5시 57분에 재계약 임대인의 대리인인 법무법인으로부터 재계약 안함을 문자로 통보 받았습니다. 10년간 보호를 받는다고 생각한 임차인은 해당일 대응을 안했고 이후 퇴거 요청 내용증명을 받았습니다.비슷한 사례로 신촌에서 호프집을 운영하는 E씨는 임대차 계약 2년만에 임대인이 계약갱신 마지막 날 오후에 5%가 넘는 과도한 임대료 인상을 요구했고 이에 전화로 항의한 임차인에게 퇴거를 요청하는 내용 증명을 발송하였다. 결국 임대인이 원하는 임대료에 맞춰줌으로 계약을 연장할 수 있었다.특히 과거에는 '모든 것을 바쳐 만든 상가인데 나가라고 합니다. 도와주세요.' 즉 젠트리피케이션과 관련된 상담이 많았는데 최근에는 '권리금도 필요없고 보증금이라도 받게 해주세요. 임대인이 신규 임차인이 들어와야 권리금을 줄 수 있다고 합니다.' (관악구에서 여성전용 찜질방 운영), '보험 해약하고 차도 팔고 집도 내놓았습니다. 임대료 내기 위해 장사하고 있습니다. 계약기간 종료 전에 임대차 계약 종료할 수 있게 도와주세요.'(경기도에서 볼링장 운영) 같은 상담도 들어오고 있습니다.이러한 다양한 임대차 갈등에 교과서적인 지침은 힘 있는 자를 더욱 강하게 만들 근거가 될 수 있습니다. 그렇기에 전쟁터에서 오랜 시간 경험하고 부디쳐 온 현장 경험자가 필요하며 현장 경험자가 갈등조정관으로서의 역할이 있어야 민생 안정에 현실적인 기여가 가능할 것입니다.금번 서울시장 후보는 이러한 현장의 변화를 가장 정확히 읽어내는 자가 되어여 합니다. 또한 상가임대차 현장 경험이 풍부한 민생 전문가 중심의 '현장형 민생 조정 기구'를 즉각 설치해서 다음과 같은 실질적인 대안도 해나가야 합니다.•신속 조정 시스템 구축 : 분쟁이 발생한 뒤에야 나서는 사후약방문식이 아니라, 갈등 초기에 민생 전문가가 개입해 현실적인 해결책을 신속하게 제시합니다.• 현실적 폐업 지원 시스템 구축 : 폐업의 기로에 선 자영업자에게 법률·채무 상담은 물론, 보증금 회수와 행정 절차를 밀착 지원하는 시스템을 체계화 합니다.•갈등 예방 시스템 구축 : 강제집행과 같은 극단적인 상황에 이르기 전 임대인과 임차인이 상생할 수 있는 중재안을 객관적인 시각의 갈등조정관들의 조정과 행정력까지 갖춰 조정합니다.서울은 자영업자와 소상공인이 도시 경제를 떠받치고 있는 실핏줄 같은 도시입니다. 골목길의 작은 식당과 점포 하나하나가 시민의 일상을 만들고 지역 경제를 움직이는 엔진입니다. 임대료 부담과 고금리, 폐업의 위기 속에 이 엔진이 멈춰 선다면 서울의 미래도 없습니다.거대한 개발 구호보다 중요한 것은 오늘 하루도 가게 문을 열며 희망을 찾는 자영업자들의 평범한 일상을 지켜내는 것입니다.현장을 아는 사람, 자영업자의 눈물을 닦아줄 줄 아는 분이 서울 시장으로 당선되어야 하며 현장에서 오랜 시간 함께 한 그리고 함께 할 민생 전문가가 어려운 자영업자의 옆에서 언제든 찾아가고 소통하며 항상 같이 있어 주는 구조가 이제는 이루어져야만 합니다.