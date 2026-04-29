공공부문 노동자들, 정원오 서울시장 후보에 정책협약 체결 촉구

큰사진보기 ▲함께 살자 서울! 바로세우자 공공성과 노동권! 정책협약 체결 요구 기자회견함께 살자 서울! 바로세우자 공공성과 노동권! 정책협약 체결 요구 기자회견 ⓒ 공공운수노조 관련사진보기

"평생 살고 싶은 서울을 만들겠다고요? 그렇다면 이 도시를 지탱하는 노동자들의 현실부터 직시하십시오. 서울의 공공서비스를 책임지는 '진짜 사장'은 바로 서울시장입니다."

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덧붙이는 글 | 이 글을 쓴 오대희씨는 공공돌봄기관인 서울시사회서비스원 성동종합재가센터 장애인활동지원사이고, 공공운수노조 서울시사회서비스원지부 지부장입니다.

2026년 지방선거를 한 달여 앞두고 서울의 공공서비스를 지탱하는 노동자들이 정원오 서울시장 후보를 향해 실질적인 사회공공성 강화와 노동권 보장을 위한 정책협약 체결을 강력히 요구하고 나섰다.민주노총 공공운수노조 서울지역본부는 29일 오전 10시, 서울 태평로 정원오 서울시장 후보 선거사무소 앞에서 기자회견을 열고, 서울시가 공공부문의 '진짜 사장'으로서 책임을 다해야 한다고 목소리를 높였다.첫 번째 발언자로 나선 필자(오대희 서울시사회서비스원 지부장)는 오세훈 시정 아래 해산된 공공돌봄기관 서사원의 비극을 전했다. 필자는 "돌봄이 시장의 계산기 속에서 거래되는 상품이 되어서는 안 된다"며, "예산 삭감과 효율성이라는 시장 논리에 붕괴된 공공돌봄의 피해는 고스란히 시민의 몫이 되었다"고 성토했다. 필자는 정 후보에게 ▲서사원 즉각 재설립 및 해고 돌봄노동자 복직 ▲공공 중심 돌봄 체계 확립을 정책협약으로 약속하라고 요구했다.임지연 희망연대본부 신용보증재단고객센터지부장은 "민주당 서울시장이 시작했고 오세훈 시장도 약속했던 직접고용 약속이 6년째 제자리걸음"이라며 울분을 토했다. 임 지부장은 서울시가 정규직 노조와의 갈등을 핑계로 책임을 회피하는 사이 상담사 인원이 절반으로 줄어들었다고 주장하며, "이번 요구는 노동자들에게 생명줄과 같다"고 강조했다.나도철 서울시출연기관지부장 역시 "시민의 안전한 일상을 지탱하는 출연기관 노동자들도 서울시 정책의 핵심 파트너이자 시민"이라며, 보여주기식 행정이 아닌 노동조합을 시정 운영의 든든한 파트너로 인정하는 실질적 대화의 장을 마련하라고 촉구했다.보건의료 현장의 목소리도 이어졌다. 안세영 의료연대본부 서울지부 서울대병원분회 부분회장은 "공공병원의 적자는 시민 생명을 지키는 '착한 적자'"라고 정의하며, 2차 의료기관 수준의 인력으로 3차 병원급 환자를 돌보는 보라매병원의 열악한 현실을 지적했다. 그는 간호인력 확충과 공공의료 강화를 위한 정책협약 체결을 강력히 요구했다.시내버스 분야의 박상길 민주버스본부 서울지부 수석부지부장은 사모펀드 투기자본의 진입을 경고했다. 박 수석부지부장은 "시민 세금이 투기자본의 배당 수단이 되는 현실을 용납할 수 없다"며 ▲성과이윤제 폐지 ▲준공영제 전면 개편 및 공영화 추진에 대한 후보의 명확한 입장을 물었다.이 외에도 신석균 서울시기술교육원지부장은 불안정한 민간위탁 구조를 탈피한 '공공운영 체제 전환'을 , 김희라 사회복지지부장은 평균 월급 222만 원에 불과한 열악한 처우 개선과 개정 노조법 2·3조의 취지에 따른 원청(서울시)의 사용자 책임 인정을 요구했다.마지막으로 이현미 공공운수노조 서울지역본부장은 정원오 후보에게 '공공성과 노동권'을 서울시정의 중심으로 할 것을 요구했다. 이 본부장은 "서울은 지금 책임을 외주화하는 도시로 남을 것인지, 책임을 다하는 공공의 도시로 나아갈 것인지 갈림길에 서 있다"며 정책협약 체결로 책임을 약속하라고 요구했다.노조 측이 이날 정 후보에게 전달한 정책협약(안)에는 ▲지방정부-노조 간 노정교섭 실현 ▲서사원 재설립 및 시내버스 공적 운영 ▲상시지속 비정규직의 즉각 정규직 전환 ▲지방공공기관의 민주적 운영 보장 등이 핵심 과제로 담겼다.기자회견을 마친 노동자들은 정원오 후보 측의 성의 있는 답변을 기다리겠다면서도, 요구가 관철되지 않을 경우 시민들과 함께 강력한 투쟁을 이어가겠다고 밝혔다.