서산 해미면 농가, 봄배추 '가격 폭락'에 시름... 산지 폐기까지 검토 중

큰사진보기 ▲서산시 해미면 억대리의 봄배추 재배 하우스 모습. ⓒ 방관식 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 충청뉴스라인에도 실립니다.

서산시 해미면 봄배추 재배농가들이 전국적인 공급 과잉에 따른 가격 하락으로 시름이 깊어지고 있다.29일 해미면에 따르면, 최근 억대리와 전천리 일대 약 25ha 규모(30농가)에서 재배된 봄배추가 시장 가격 급락으로 인해 큰 경제적 손실 위기에 처했다.지난해 5톤 트럭 기준 200만 원 선을 유지했던 공급가는 올해 120만 원 수준으로 약 40%가량 폭락했다. 이로인해 지역 유통업체들조차 취급을 기피하는 실정이다.이번 가격 하락은 비단 해미면만의 문제가 아니다. 전국적으로 수입 농산물 물량이 늘어난 데다, 남부 지역의 가을배추 재고가 여전히 시장에 남아 있어 공급량이 수요를 크게 상회하고 있다.'농업전망 2026' 보고서에 따르면 올해 배추 생산량은 평년 대비 약 5.9% 증가한 212만 톤 내외로 전망된다. 여기에 경기 침체에 따른 소비 위축까지 겹치면서 산지 가격을 지탱할 동력이 상실된 상태다.현재 해미면 농가들은 자체 유통망 확보에 어려움을 겪으며 최악의 경우 '산지 폐기'까지 검토하고 있다. 전량 폐기 시 지난해 공급가 기준 약 8억 원 상당의 막대한 피해가 예상된다.또한 다음 작기 농사를 위한 밭 준비 작업을 고려하면 늦어도 5월 10일까지는 수확이나 폐기를 완료해야 하는 상황이라 농민들의 마음은 더욱 급해지고 있다.해미면은 관계자는 "농가의 경영 부담을 완화하고 피해를 최소화하기 위해 다각적인 지원 방안을 모색 중이다. 판로 개척 등 실효성 있는 대책을 관계 부서와 협의하겠다"고 밝혔다.